Ferdinand Habsburg ni le potomec zadnjega avstro-ogrskega cesarja, temveč tudi vnuk človeka, ki ga številni zgodovinarji uvrščajo med arhitekte sodobne evropske ideje. Medtem ko je Otto von Habsburg pomemben del življenja posvetil povezovanju evropskih narodov in med prvimi podprl tudi osamosvojitev Slovenije, si njegov vnuk danes ime ustvarja na povsem drugačen način – za volanom dirkalnikov v Le Mansu in svetovnem prvenstvu WEC.

Na dirkališču v Le Mansu, kjer poteka najznamenitejša 24-urna vztrajnostna dirka, bi ga težko prepoznali. S čelado na glavi in v dirkaškem kombinezonu se zlije z drugimi in ne izstopa. Toda zgodba 28-letnega Avstrijca, ki vozi tovarniški prototip ekipe Alpine, je vse prej kot vsakdanja.

Njegovo polno ime je Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard von Habsburg-Lothringen. Rodil se je leta 1997 v Salzburgu ter je član nekdanje avstrijske cesarske rodbine Habsburg-Lothringen in pravnuk zadnjega avstro-ogrskega cesarja Karla I. Zaradi svojega porekla velja za enega najbolj prepoznavnih dirkačev v sodobnem vzdržljivostnem dirkanju, vendar je športno kariero zgradil predvsem z doseženimi rezultati na stezi.

Bil je tudi moštveni kolega svetovnega prvaka F1 Landa Norrisa

Dirkaško pot je začel v kartingu, nato pa napredoval skozi nižje formule. Več let je nastopal v evropskih formulah, med drugim tudi v evropski formuli 3, kjer je bil njegov ekipni kolega trenutni svetovni prvak formule ena Lando Norris. Habsburg je večkrat poudaril, da mu je prav dirkanje proti Norrisu pomagalo postati boljši voznik. Skupaj sta vozila pri ekipi Carlin (danes Rodin Motorsport) v evropskem prvenstvu formula 3 leta 2017. Norris je osvojil naslov prvaka, Habsburg pa je bil eden njegovih največjih tekmecev. Leta 2017 sta pogosto stala skupaj na stopničkah. Eden takšnih primerov je bila dirka v Zandvoortu, kjer je Norris zmagal, Habsburg pa je bil drugi.

Glavni dosežki Ferdinanda Habsburga:

zmagovalec razreda LMP2 na dirki 24 ur Le Mansa (2021)

svetovni prvak FIA WEC v razredu LMP2 (2021)

prvak Asian Le Mans Series (2021)

prvak European Le Mans Series (2022)

tovarniški voznik Alpine v razredu Hypercar od leta 2024 dalje

eden redkih dirkačev, ki je osvojil naslove v Asian Le Mans Series, ELMS in WEC ter zmagal na Le Mansu v razredu LMP2

Foto: Reuters

Foto: Alpine

Prek nemškega DTM v vztrajnostno avtomobilsko dirkanje

Po koncu kariere v formulah se je preselil v nemško prvenstvo DTM, kjer je dosegel tudi prve stopničke, nato pa našel svoje pravo dirkaško okolje v vzdržljivostnem dirkanju. Leta 2021 je sledil velik preboj. Najprej je osvojil naslov prvaka azijske serije Le Mans v razredu LMP2, nato pa z belgijsko ekipo Team WRT postal še svetovni prvak prvenstva WEC v razredu LMP2. V isti sezoni je skupaj z Robinom Frijnsom in Charlesom Milesijem osvojil tudi zmago v razredu LMP2 na dirki 24 ur Le Mansa.

Po uspehih v LMP2 je sledil prehod v najvišji razred Hypercar. Leta 2024 se je pridružil tovarniški ekipi Alpine in sodeloval pri razvoju novega dirkalnika Alpine A424. Čeprav ga je v prvi sezoni za nekaj časa ustavila poškodba hrbtenice po testni nesreči v Španiji, se je vrnil že za Le Mans in nadaljeval kariero v elitnem razredu svetovnega prvenstva WEC. Danes velja za enega ključnih voznikov programa Alpine Hypercar. Sezona 2026 je njegova tretja zaporedna pri francoski znamki, kjer si skupaj z ekipo prizadeva za prve zmage in boj za vrh v najmočnejšem razredu vzdržljivostnega dirkanja.

Poleg dirkanja je znan tudi po dobrodelnih dejavnostih. Sodeluje z organizacijo Mary's Meals, za katero je med letošnjim Le Mansom zbiral sredstva za prehrano otrok v revnejših državah. Zaradi kombinacije aristokratskega porekla, sodobne dirkaške kariere in javnega delovanja velja za eno najbolj zanimivih osebnosti v paddocku svetovnega prvenstva WEC.

Foto: Profimedia

Njegov dedek je bil velik zagovornik evropskega povezovanja.

Habsburg prihaja iz ene najvplivnejših evropskih dinastij. Njegov oče je Karl von Habsburg, sedanji vodja rodbine Habsburžanov ter vnuk zadnjega avstrijskega cesarja in ogrskega kralja Karla I. Po očetovi strani je tako Ferdinand vnuk Otta von Habsburga, zadnjega prestolonaslednika Avstro-Ogrske, ki je po razpadu monarhije večino življenja preživel v izgnanstvu in postal ena najpomembnejših osebnosti evropskega povezovanja po drugi svetovni vojni. Pravzaprav ga zgodovinarji danes pogosteje omenjajo kot enega od pomembnih zagovornikov evropskega povezovanja po drugi svetovni vojni kot pa kot člana nekdanje cesarske družine.

Cesar Karl I. (1887–1922), zadnji avstro-ogrski cesar

Otto von Habsburg (1912–2011), zadnji prestolonaslednik Avstro-Ogrske

Karl von Habsburg (rojen 1961), sedanji vodja rodbine Habsburžanov

Ferdinand Habsburg (rojen 1997), dirkač WEC in Le Mansa

Če je pradedek zaznamoval konec monarhije, je dedek soustvarjal sodobno Evropo

Ko je leta 1918 razpadla Avstro-Ogrska, je bil Otto star komaj šest let in je postal zadnji avstro-ogrski prestolonaslednik. Družina je morala v izgnanstvo, Otto pa je večino mladosti preživel zunaj Avstrije, predvsem v Španiji, Belgiji, Franciji in ZDA.

Po vojni se ni posvečal obnavljanju monarhije, ampak je postal eden najvidnejših zagovornikov združene Evrope. Že od 30. let je sodeloval v panevropskem gibanju, od leta 1973 do 2004 pa je vodil Mednarodno panevropsko unijo. Njegova osrednja ideja je bila Evropa brez meja, povezana na podlagi demokracije, skupnih vrednot in sodelovanja med narodi.

Med letoma 1979 in 1999 je bil poslanec v Evropskem parlamentu in eden najglasnejših zagovornikov vključevanja držav srednje in vzhodne Evrope v evropske integracije. Posebej se je zavzemal za vstop Madžarske, Slovenije, Hrvaške in drugih nekdanjih socialističnih držav v Evropsko unijo.

Tudi po materini strani prihaja iz izjemno ugledne družine. Njegova mati je Francesca Thyssen-Bornemisza, priznana zbirateljica umetnin in filantropinja, ki izhaja iz industrijske dinastije Thyssen. Družina Thyssen-Bornemisza je bogastvo ustvarila v jeklarski in industrijski dejavnosti ter desetletja sodila med najvplivnejše evropske poslovne rodbine.