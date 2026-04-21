Kakšno opremo imajo avtomobili, ki tekmujejo v točnosti na tako imenovanih eco relijih? Čeprav hitrost ni ključna, je napetost velika, pri najboljših pa je potrebna tudi velika profesionalnost.

Avtomobilska tekmovanja v točnosti se zdijo na prvi pogled preprosta – zanje ni treba zapreti cest, saj potekajo v odprtem prometu, hitrost ni pomembna in zato so avtomobili serijski, vozi se relativno počasi in brez divjanja. Bolj kot doseženi časi sta pomembni natančnost in čim manjša poraba energije. Toda v praksi tekmovanja v točnosti, ki so se iz starodobništva prestavila tudi na tako imenovane eco relije za električne avtomobile, pokažejo povsem drugačno sliko.

Video: pogled v notranjost avtomobila

Foto: Gregor Pavšič

Na štartu letošnjega že devetega MAHLE Eco Rallyja v Novi Gorici je bilo 29 posadk iz 12 različnih držav. Prireditev je del svetovnega pokala pod okriljem FIE za točnostne relije za vozila z alternativnimi pogonskimi viri.

Zato je na Primorsko prispela nabrušena in dobro opremljena mednarodna konkurenca. Čeprav so avtomobili serijski, imajo veliko dodatne merilne opreme.

Na kolesa namestijo senzorje, da s tem natančneje merijo prevoženo razdaljo – tu odloča vsak meter.

Na tablicah imajo posebne aplikacije, v katere vnesejo podatke o trasi in zahtevane povprečne hitrosti za posamezne odseke.

Nato aplikacija ves čas preračunava hitrost in prevoženo razdaljo ter kaže posadki, ali je malo prehitra ali prepočasna.

Točke merjenj so skrite, zato je treba biti celo točnostno preizkušnjo (izjema je 500 metrov po štartu in skozi naselja) povsem zbran in natančen.

Že prva točnostna preizkušnja s štartom v Grgarju je bila dolga 49 kilometrov.

Fotogalerija 1 / 17 / 17

Pogled v potno knjigo, kjer so za odseke predpisane povprečne hitrosti.

Podatki o trasi so znani že prej, toda potno knjigo posadka dobi šele pol ure pred štartom. Takrat se začneta mrzlično listanje in označevanje najpomembnejših delov. Ključen je dejansko sovoznik – ta mora nadzirati hitrost in obenem skrbeti, da z voznikom ves čas vozita po pravi cesti in ne zgrešita kakšnega od odcepov. Če se to zgodi, lahko prek vgrajene naprave popravita prevoženo razdaljo in s tem izračun svoje hitrosti v primerjavi z idealno predpisano.

Organizatorji imajo veliko dela s pripravo trase in vseh podatkov

Med vsem tem dogajanjem so si organizatorji, v tem primeru AMD Gorica, že delno oddahnili. Za njimi je večina dela, ki s pripravo potne knjige in vseh meritev razdalj zahteva veliko časa, truda in natančnosti. V športu, kjer odločajo desetinke, tudi napak pri pripravi trase ne sme biti. Na letošnjem reliju so tako prevozili 11 točnostnih hitrostnih preizkušenj v dolžini 300 kilometrov, celotna pot relija pa je bila dolga več kot 500 kilometrov.

V skupni razvrstitvi je zmago že drugo leto zapored osvojila češka posadka Michal Zdarsky in Jakub Nabelek (hyundai inster), ki je slavila tako v kategoriji točnosti kot tudi porabe. Drugo mesto sta osvojila Španca José Manuel Perez Aicart in Javier Herrera Alejos (hyundai inster), ki sta bila druga v obeh kategorijah, tretje pa Guido Guerrini in Artur Prusak (kia e-niro), ki sta tretje mesto slavila tudi v kategoriji porabe. Čeha Jan Riha in Martin Venuš (DS 4 e-Ttnse) sta bila tretja v kategoriji točnosti, medtem ko sta bila v kategoriji porabe tretja Guerrini in Prusak.



Na najvišje mesto v skupni razvrstitvi za državno prvenstvo sta se zavihtela Špela Hribar Sedej in Primož Habjan (ford puma gen-e), ki sta bila najuspešnejša tudi v kategoriji točnosti. Drugo mesto v skupnem seštevku sta osvojila Ambrož Jilek in Tea Kos (cupra tavascan), ki sta bila v kategorijah točnost in poraba tretja. Tretje mesto v skupnem seštevku državnega prvenstva sta osvojila Sandi Uršič in Aleš Vlušček (volkswagen ID.3), ki sta bila v točnosti druga. Pokal za drugo mesto v porabi je pripadel domači posadki AMD Gorica, ki sta jo sestavljala Aleksander Zevnik in Domen Jelič (renault 5 e-tech).



Domača favorita Franko Špacapan in Sebastjan Kobal (hyundai kona), večkratna zmagovalca relija, letos nista imela sreče. Ker eco reli poteka v odprtem prometu, sta prvi dan na ozki cesti obstala za tovornim vozilom in si nabrala veliko kazenskih točk.