Torek, 21. 4. 2026, 8.24
MAHLE Eco Rally v Novi Gorici
Čeprav ne gre hitro, ni šale: ozadje točnostnega relija in potrebna oprema
Kakšno opremo imajo avtomobili, ki tekmujejo v točnosti na tako imenovanih eco relijih? Čeprav hitrost ni ključna, je napetost velika, pri najboljših pa je potrebna tudi velika profesionalnost.
Avtomobilska tekmovanja v točnosti se zdijo na prvi pogled preprosta – zanje ni treba zapreti cest, saj potekajo v odprtem prometu, hitrost ni pomembna in zato so avtomobili serijski, vozi se relativno počasi in brez divjanja. Bolj kot doseženi časi sta pomembni natančnost in čim manjša poraba energije. Toda v praksi tekmovanja v točnosti, ki so se iz starodobništva prestavila tudi na tako imenovane eco relije za električne avtomobile, pokažejo povsem drugačno sliko.
Serijski avtomobili, v njih pa veliko napredne merilne opreme
Na štartu letošnjega že devetega MAHLE Eco Rallyja v Novi Gorici je bilo 29 posadk iz 12 različnih držav. Prireditev je del svetovnega pokala pod okriljem FIE za točnostne relije za vozila z alternativnimi pogonskimi viri.
Zato je na Primorsko prispela nabrušena in dobro opremljena mednarodna konkurenca. Čeprav so avtomobili serijski, imajo veliko dodatne merilne opreme.
- Na kolesa namestijo senzorje, da s tem natančneje merijo prevoženo razdaljo – tu odloča vsak meter.
- Na tablicah imajo posebne aplikacije, v katere vnesejo podatke o trasi in zahtevane povprečne hitrosti za posamezne odseke.
- Nato aplikacija ves čas preračunava hitrost in prevoženo razdaljo ter kaže posadki, ali je malo prehitra ali prepočasna.
- Točke merjenj so skrite, zato je treba biti celo točnostno preizkušnjo (izjema je 500 metrov po štartu in skozi naselja) povsem zbran in natančen.
- Že prva točnostna preizkušnja s štartom v Grgarju je bila dolga 49 kilometrov.
Pogled v potno knjigo, kjer so za odseke predpisane povprečne hitrosti. Potno knjigo dobijo pol ure pred štartom
Podatki o trasi so znani že prej, toda potno knjigo posadka dobi šele pol ure pred štartom. Takrat se začneta mrzlično listanje in označevanje najpomembnejših delov. Ključen je dejansko sovoznik – ta mora nadzirati hitrost in obenem skrbeti, da z voznikom ves čas vozita po pravi cesti in ne zgrešita kakšnega od odcepov. Če se to zgodi, lahko prek vgrajene naprave popravita prevoženo razdaljo in s tem izračun svoje hitrosti v primerjavi z idealno predpisano.
Organizatorji imajo veliko dela s pripravo trase in vseh podatkov
Med vsem tem dogajanjem so si organizatorji, v tem primeru AMD Gorica, že delno oddahnili. Za njimi je večina dela, ki s pripravo potne knjige in vseh meritev razdalj zahteva veliko časa, truda in natančnosti. V športu, kjer odločajo desetinke, tudi napak pri pripravi trase ne sme biti. Na letošnjem reliju so tako prevozili 11 točnostnih hitrostnih preizkušenj v dolžini 300 kilometrov, celotna pot relija pa je bila dolga več kot 500 kilometrov.
Na najvišje mesto v skupni razvrstitvi za državno prvenstvo sta se zavihtela Špela Hribar Sedej in Primož Habjan (ford puma gen-e), ki sta bila najuspešnejša tudi v kategoriji točnosti. Drugo mesto v skupnem seštevku sta osvojila Ambrož Jilek in Tea Kos (cupra tavascan), ki sta bila v kategorijah točnost in poraba tretja. Tretje mesto v skupnem seštevku državnega prvenstva sta osvojila Sandi Uršič in Aleš Vlušček (volkswagen ID.3), ki sta bila v točnosti druga. Pokal za drugo mesto v porabi je pripadel domači posadki AMD Gorica, ki sta jo sestavljala Aleksander Zevnik in Domen Jelič (renault 5 e-tech).
Domača favorita Franko Špacapan in Sebastjan Kobal (hyundai kona), večkratna zmagovalca relija, letos nista imela sreče. Ker eco reli poteka v odprtem prometu, sta prvi dan na ozki cesti obstala za tovornim vozilom in si nabrala veliko kazenskih točk.