Tesla model Y - prodaja spet raste, Slovenija ni izjema - kaj prinaša dodatek dveh sedežev?

Zakaj tesla model Y spet dobiva prodajni zagon, koliko jih že vozi po cestah v Sloveniji in ali je možnost sedmih sedežev dovolj uporabna za doplačilo 2.500 evrov?

Foto: Gregor Pavšič Tesla model Y ni več najnovejši avtomobil, toda ostaja najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi in še vedno edini, ki se je prerinil v pravi avtomobilski “mainstream”. Stalni popravki in nadgradnje ga držijo v koraku s konkurenco in čeprav mu s 400-voltno tehnologijo ponekod pojemlje sapa, je model Y kot celoten paket električnega avtomobila še vedno med najbolj prepričljvimi. Razmerje med velikostjo, praktičnost, zmogljivostjo in porabo ostaja vodilno. Novost v ponudbi je možnost sedmih sedežev, kjer pa je celo bolj zanimiva premična srednja klop - sedeža v prtljažniku sta namreč omejena na otroško uporabo, pa še to le precej pogojno.

Palec gor: razmerje velikost-zmogljivosti-poraba, celoten vmesnik, doseg, lastna polnilna mreža, premična druga klop

razmerje velikost-zmogljivosti-poraba, celoten vmesnik, doseg, lastna polnilna mreža, premična druga klop Palec dol: zelo omejena uporabnost zadnjih 2 sedežev, sistem kljuk

Foto: Gregor Pavšič

Tesla se je prodajno v Evropi spet opomogla

Tesla model Y je pred tremi leti kot prvi električni avtomobil osvojila vrh prodajnih lestvic na vseh pomembnejših svetovnih trgih, ob čakanju na lansko prenovo in vzporednem vmeševanju Elona Muska v predsedniške volitve v ZDA pa je Tesla na številnih trgih doživela velik padec prodaje. Toda zadnji meseci so bili za Američane spet zelo uspešni. V Evropi je prodaja letos v prvih štirih mesecih narasla za 45 odstotkov (v državah EU celo za 61 odstotkov), podobno je tudi v Sloveniji. Čeprav avtomobil ni več nov, toda novosti v ponudbi - tu izstopa predvsem veliko cenejša vstopna različica - so ga spet vrnili med žive. To je še vedno edini električni avtomobil, ki ga vsaj izven Kitajske lahko uvrščamo v pravi avtomobilski “mainstream”.

Pri Tesli sicer prodajnih rezultatov uradno ne komunicirajo, toda podatki o registracijah povedo zanimive številke. V Slovenijo so prvi primerki pripeljali poleti leta 2021, od takrat pa so Slovenci registrirali več kot 2.200 modelov Y. Rekordno je bilo leto 2023, ko so jih registrirali skoraj tisoč (957). Letos do konca maja so v Sloveniji registrirali že več kot 600 vozil. Med temi je sicer večina v osnovni različici, ki smo jo že preizkusili, toda kupci z nekoliko višjim proračunom radi posegajo tudi po zmogljivejših, bolje opremljenih in zato dražjih različicah tega avtomobila. Model Y je zdaj primer, kako Tesla dobro krmari na obrobju premijskega razreda, istočasno pa s cenejšimi različicami vstopa na veliko širši avtomobilski trg. Še bolj kot pri modelu Y je to izrazito pri modelu 3.

Tesla je kot znamka leta 2023 registrirala 1.394 vozil, kar je bilo 2,8 odstotka trga.

Foto: Gregor Pavšič

Posebnost testnega avtomobila je bila nova sedemsedežna različica, ki je v Evropi ena izmed popestritev tega avtomobila. To ni podaljšana izvedba iz Kitajske, temveč rešitev s premično drugo klopjo in dodatnima sedežema v prtljažniku. Ta dodatek je na voljo le pri model Y long range premium, stane pa dodatnih 2.500 evrov.

Video - dodatna sedeža v prtljažniku avtomobila



Podobne rešitve smo v avtomobilih že videli. Šesti in sedmi sedež se spravita v ravno dno, po potrebi pa jih je mogoče dvigniti in uporabiti. Prostora zadaj je dovolj za manjše otroke, zaradi spuščajoče linije strehe pa je občutek zadaj precej klavstrofobičen. Tudi dodatnega prezračevanja zadaj ni, zato sta sedeža zares le zasilna. Zanimiv pa je premik druge vrste, kar lahko še nekoliko podaljša prtljažni prostor. Druga vrsta se podira in nazaj postavlja električno in sicer prek gumba v prtljažniku oziroma prek vmesnika na sredinskem zaslonu.

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Foto: Gregor Pavšič

Bolj kot s sedmimi sedeži ta Teslin avtomobil še naprej prepriča s celotnim paketom, ki je tudi temelj stabilne in dobre prodaje. Na nekaterih področjih model Y ni več vodilni med neposrednimi tekmeci, a se zato drugje še vedno odreže zelo dobro in za svojo ceno nudi zelo celovit, uporaben in tudi energijsko učinkovit avtomobil.

Pri dolžini 4,7 metra ostaja prostorski prvak svojega razreda, kot pionir avtomobilske povezljivosti tudi na tem področju še nima prave konkurence - velja za hitrost vmesnika, kakovost zaslona, zvočnega sistema, integracijo večpredstavnostne vsebine, igric in zabavnih dodatkov.

Foto: Gregor Pavšič

Zelo prepričljiv je pri porabi, ki tudi v različici z dvojnim elektromotorjem (sistemska moč 387 kilovatov oziroma 514 “konjev”) na testu ni presegla 17 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov. Avtocestna poraba je poleti zanesljivo pod mejo 20 kWh, na podeželju pa se bo gibala le okrog 11 ali 12 kWh na sto kilometrov. Glede na velikost baterije (79 kWh) je zato realen doseg zanesljivo prek 400 kilometrov.

Če temu dodamo še zanesljivo Teslino omrežje hitrih polnilnic in zelo nizke cene za lastnike njihovih avtomobilov, polnjenje sredi dneva pomeni le kakih pet evrov za sto prevoženih kilometrov, je ta energijski del verjetno ključen za zadovoljstvo lastnikov.

Energijska učinkovitost pomeni naslednje - avtomobil za realen doseg med 400 in 500 kilometri ne potrebuje velikanske baterije, vožnja pa je s tem tudi občutno cenejša. Nekateri premijski tekmeci imajo za podoben doseg vgrajene baterije s kapaciteto tudi prek 90 ali celo 100 kWh.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kje pa tesla model Y zaostaja oziroma potrebuje nadgradnjo?

Zasnova je 400-voltna in zato predvsem pri hitrosti polnjenja vozilo ne dosega evropske, še manj pa kitajske konkurence. Moč polnjenja za krajši čas preseže 200 kilovatov. Polnjenje od 20 do 80 odstotkov bo trajalo vsaj 25 minut, toda ker baterija ni velika, se je na primer od 15 do 50 odstotkov napolnila v 12 minutah. Postanki za polnjenje bodo nekaj minut daljši, spet pa ne pretirano dolgi.

Izboljšati bi bilo mogoče kljuke. Xpeng je s svojim G6, ki je oblikovno zelo podoben modelu Y, pripravil uporabniku precej bolj prijazno rešitev. Avtomobil prav tako v uradni ponudbi nima adapterja za sistem V2L.

Subvencije za tako različico modela Y le še do jeseni

Tesla model Y v različici long range premium stane vsaj 54 tisoč evrov (tisočaka je treba prišteti še za pripravo vozila), kar je 13 tisočakov več kot stane povsem osnovna različica z enim motorjem, manjšo baterijo in tudi nekaj slabšo opremo. Vmes je še zanimiva različica z boljšo opremo, večjo baterijo in pogonom na zadnji par koles. Doplačila pa so pri testni različici nato dokaj draga: 20-palčna platišča stanejo več kot dva tisoč evrov, vlečna kljuka 1.350 evrov in nato skupaj s sedmimi sedeži cena preseže 60 tisočakov.

Zmogljivejši modeli Y bodo letos jeseni izgubili možnost subvencije, po zagotovilih trgovcev pa bodo vsaj junija oddana naročila prispela še pravočasno za oddajo vlog pri Borzenu.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič