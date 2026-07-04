Tesla je z osnovnim modelom 3 naredila največji korak proti množičnemu trgu doslej. Z dodatnim popustom in najvišjo državno subvencijo njegova cena v Sloveniji pade pod 28 tisoč evrov, zato trenutno ponuja eno najboljših razmerij med ceno, zmogljivostmi, porabo in dosegom med električnimi avtomobili. Kakšni pa so kompromisi in do kdaj bodo še veljali tako ugodni pogoji? Domnevno vsaj še do konca leta, do takrat pa lahko model 3 v Sloveniji postavi še kak prodajni rekord.

Foto: Gregor Pavšič Tesla se je z osnovno različico modela 3 doslej najagresivneje spustila v avtomobilski mainstream, svoje namere pa so vsaj v Sloveniji podkrepili še s skoraj tri tisoč evri popusta in dostopom do najvišje subvencije. Ker se realna cena avtomobila zato spusti pod mejo 28 tisočakov, odlični prodajni rezultati niso presenetljivi. Marca so jih v Sloveniji registrirali 352, nov slovenski rekord mesečnih električnih registracij pa naj bi po zaslugi tega avtomobila padel junija.

Kaj torej zmore ta najcenejša tesla, kakšne kompromise prinaša in kakšne so lahko alternative?

Deset poudarkov

Cena pod 28 tisoč evrov – zaradi Teslinega popusta in najvišje državne subvencije je model 3 RWD trenutno eden cenovno najbolj dostopnih električnih avtomobilov srednjega razreda. Odlično razmerje med ceno in vsebino – v tem cenovnem razredu je težko najti avtomobil, ki bi ponudil podobno kombinacijo zmogljivosti, dosega, učinkovitosti in programske opreme. Realen doseg do skoraj 400 kilometrov – kljub razmeroma majhni 60-kWh bateriji je na avtocesti mogoče računati na približno 350–380 kilometrov dosega, v mešani vožnji pa tudi prek 400 kilometrov. Izjemno nizka poraba energije – na testu je povprečna poraba znašala le med 14 in 15 kWh na sto kilometrov, kar model 3 uvršča med energetsko najučinkovitejše električne avtomobile. Hitro polnjenje – baterija se od 20 do 80 odstotkov napolni v približno 25 minutah, deset minut na hitri polnilnici pa zadostuje za več kot sto kilometrov dodatnega dosega. Prepričljive zmogljivosti – elektromotor z močjo 208 kilovatov (283 KM) in pogon na zadnji kolesi omogočata pospešek do 100 km/h v 6,2 sekunde ter največjo hitrost 201 km/h. Odličen operacijski sistem – Teslin uporabniški vmesnik ostaja eden najboljših na trgu, redne programske posodobitve pa avtomobil sproti izboljšujejo tudi več let po začetku proizvodnje. Osnovna različica prinaša nekaj kompromisov – med njimi so slabši avdio sistem, le bela serijska barva, 18-palčna platišča s pokrovi, odsotnost zadnjega zaslona in nekoliko preprostejše podvozje. Nizki stroški uporabe – sto kilometrov vožnje pri domačem polnjenju stane približno tri evre, na Teslinih hitrih polnilnicah pa okrog pet evrov. Trenutno eden najmočnejših adutov slovenskega trga – agresivna cenovna politika je model 3 izstrelila med najbolje prodajane električne avtomobile v Sloveniji, kjer je postal eden ključnih razlogov za rekordno rast prodaje električnih vozil.

Sedeži niso usnjeni, temveč klasično oblazinjeni. Foto: Gregor Pavšič

Vmesnik ostaja enak, kar velja tudi za priročen prikaz mrtvega kota ob zavijanju. Foto: Gregor Pavšič

Tesla model 3 je bil leta 2017 med prvimi velikoserijskimi električnimi avtomobili in prvi Teslin model, s katerim so začeli dosegati višje prodajne številke. Kljub vmesni prenovi se avtomobil od takrat bistveno ni spremenil, saj Američani bolj kot na razvoj novih generacij stavijo na stalne posodobitve avtomobila tako v otipljivih kot programskih delih.

Uvedba najcenejše različice, ki se je najprej imenovala standard in nato RWD (rear wheel drive), je bila v prvi vrsti odgovor na lanski strm padec Tesline prodaje na vseh pomembnejših trgih. Tako različico sta dobila tako model 3 kot model Y, poteza pa je vsaj za zdaj prinesla pričakovane rezultate.

Usmeritev proti velikoserijskemu trgu je prinesla večje spremembe – z agresivno cenovno politiko se je začel pritisk na konkurenco, tudi razmerje med ceno in avtomobilsko vsebino pa je pri Tesli postalo najboljše do zdaj. Cenejša ko je tesla, bolj konkurenčna in smiselna je. To je bil tudi eden od razlogov, da sta se morala zaradi skromne prodaje posloviti premijsko usmerjena model S in model X.

Palec gor: zmogljivosti, nizka poraba, doseg blizu 400 kilometrov kljub manjši bateriji, infozabavni vmesnik in operacijski sistem, med ceno, uporabnostjo in zmogljivostjo vozila.

zmogljivosti, nizka poraba, doseg blizu 400 kilometrov kljub manjši bateriji, infozabavni vmesnik in operacijski sistem, med ceno, uporabnostjo in zmogljivostjo vozila. Palec dol: omejitve pri barvah in kolesih, nekaj slabše ozvočenje, po prenovi ni več obvolanske ročice za upravljanje s pogonom, vleka prikolice je omejena na maso 1.000 kilogramov

Edina preostala obvolanska ročica, kar pa je standard za vse modele 3 in Y. Foto: Gregor Pavšič

Čeprav je to osnovna in najcenejša tesla, zmore veliko – ponuja skoraj 400 kilometrov realnega dosega na avtocesti, moč elektromotorja 208 kilovatov (283 "konjev") pa ob pogonu na zadnja kolesa omogoča pospešek do 100 kilometrov na uro v 6,2 sekunde in najvišjo hitrost 201 kilometer na uro.

Baterija kapacitete 60 kilovatnih ur (kWh) se od 20 do 80 odstotkov napolni v približno 25 minutah, konična moč polnjenja pa za krajši čas preseže 170 kilovatov. Med ključne prednosti avtomobila sodijo njegov operacijski sistem, poraba energije (na testu komaj 15 kWh na 100 kilometrov) in Teslino lastno polnilno omrežje z zelo konkurenčnimi cenami. V razredu električnih avtomobilov pod mejo 35 tisoč evrov (pogoj za subvencijo 7.200 evrov) je vse to težko premagljiv paket.

Prostora zadaj je dokaj veliko, tudi sedenje je povsem spodobno. Sredinskega naslonjala za roke ni. Foto: Gregor Pavšič

Pri osnovnem modelu 3 zadaj ni dodatnega zaslona. Foto: Gregor Pavšič

Tesla pri opremi loči med standardno in premium opremo. Model 3 z manjšo baterijo je imel nekaj časa možnost obeh paketov tudi pri manjši od razpoložljivih baterij. Zdaj je manjša baterija na voljo le z osnovno opremo, ki prinaša nekaj kompromisov. Ti bistveno ne spremenijo izkušnje avtomobila, ki gledano celovito (tudi z vidika porabe in dinamike) ponuja enega najbolj prepričljivih avtomobilov na trgu. Kljub limuzinski zasnovi je prtljažnik precej velik – prostornina znaša 594 litrov (do 977 litrov), dodatno je na voljo še 88 litrov v sprednjem prtljažniku.

Oblazinjenje sedežev ni usnjeno, temveč večinoma tekstilno – za marsikoga celo dobrodošla sprememba.

Platišča so le 18-palčna jeklena, prek njih je plastični pokrov.

Na voljo je le bela barva (črna in siva staneta 1.300 evrov, žal ni barv toplejših odtenkov).

Nekaj manj napredno blaženje podvozja.

Dokaj opazna razlika je slabša kakovost avdio sistema, ki ima le sedem in ne 14 zvočnikov.

Volan je treba po višini in globini nastaviti ročno.

Zadaj ni dodatnega zaslona za potnike.

Vlečno kljuko (1.350 evrov) je treba urediti naknadno po dobavi avtomobila.

Pri večji bateriji so boljše tudi zmogljivosti avtomobila.

S podiranjem sedežev je mogoče peljati tudi daljše predmete. Foto: Gregor Pavšič Način upravljanja s pogonom prek zaslona - če želimo peljati vzvratno, podrsamo navzdol. Foto: Gregor Pavšič

Edina možnost platišč pri najcenejši tesli. Foto: Gregor Pavšič

Tesla model 3 ostaja eden energijsko najbolj učinkovitih avtomobilov. Na testu je kombinirana poraba znašala med 14 in 15 kWh na sto kilometrov, avtocestna poraba med vožnjo Ljubljana–Izola–Ljubljana pa je bila natanko 15 kWh na sto kilometrov. To je seveda odličen podatek, ki kljub manjši bateriji zagotavlja velik doseg in nizke stroške vožnje.

Doseg: pri povprečni porabi 15 kWh bi znašal doseg skoraj 400 kilometrov. Povsem realen je doseg med 350 in 380 kilometri. Z manj avtocestnimi kilometri bo med 400 in 500 kilometri.

pri povprečni porabi 15 kWh bi znašal doseg skoraj 400 kilometrov. Povsem realen je doseg med 350 in 380 kilometri. Z manj avtocestnimi kilometri bo med 400 in 500 kilometri. Stroški vožnje: 15 kWh oziroma sto kilometrov dosega bi na domači polnilnici stalo največ tri evre, na Teslini hitri polnilnici (tam cene sicer nihajo glede na lokacijo in čas v dnevu) pa okrog pet evrov.

Baterija je železofosfatna LFP, model 3 pa je seveda avtomobil klasične 400-voltne zasnove. Hitrost oziroma moč polnjenja je zadovoljiva. Od 20 do 80 odstotkov je polnjenje trajalo 25 minut. Konična moč je dosegla 176 kilovatov, nato pa dokaj hitro padala. Vseeno pa je bilo deset minut polnjenja dovolj za krepkih sto, dvajset pa za več kot 200 kilometrov dodatnega dosega. Do 50-odstotne napolnjenosti je moč polnjenja še bila pri sto kilovatih, povprečna moč polnjenja pa je še komaj ostala nad to mejo.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Redna cena modela 3 z osnovno baterijo je v Sloveniji slabih 37 tisoč evrov, s Teslinim popustom pa se ta cena spusti tik pod mejo 35 tisoč evrov. Če želimo takšno ceno, pri doplačilih ne moremo izbrati druge barve ali paketa koles, mogoče pa je naročiti nekatere druge dodatke: vlečno kljuko, strešne nosilce, senčnik za sončno streho, celoletne predpražnike, domačo polnilnico in podobno. Vse to kupec plača prek ločenega računa, zato ti dodatki ne vplivajo neposredno na ceno avtomobila in ne omejujejo upravičenosti do višje subvencije.

Foto: Gregor Pavšič

Tesla svoj popust obljublja vsaj še do konca letošnjega leta, v nedogled pa tako ugodna cena bržkone ne bo. Kako bo umik tega bonusa vplival na prodajo in ali bo takrat sledil precejšen kolaps zanimanja? Brez popusta bi bil model 3 skoraj tri tisočake dražji, ob tem pa bi voznik dobil še 600 evrov nižjo subvencijo.



Ker je model 3 vendarle štirivratna limuzina in ne križanec ali športni terenec, ki narekujeta trende na trgu, bi umik finančnih ugodnosti lahko precej zmanjšal zanimanje. Nato bi se konkretno zmanjšala tudi razlika do primerljivega modela Y, ki trenutno znaša šest tisoč evrov. Toda vsaj za zdaj so razmerja drugačna in model 3 s kombinacijo potenciala avtomobila in njegove cene ruši trg (električnih) avtomobilov pod 35 tisočaki.