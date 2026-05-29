Lexus RZ z volanom nove generacije: revolucija se je zdaj začela tudi v Sloveniji

Prvi test avtomobila, ki ga je v Sloveniji mogoče dobiti s sistemom "steer-by-wire", ki odpravlja fizično povezavo volana in koles. Najtežje ga je dati nazaj in se spet sprijazniti s klasičnimi volani.

Izraz "fly-by-wire" vse od airbusa A320 poznamo v letalstvu, zdaj pa krmiljenje s podobnim konceptom prihaja tudi v osebne avtomobile. Namesto volanske letve, prek katere bi se premiki volanskega obroča prenašali na volanski mehanizem in obračali kolesa, vse signale na kolesa pošlje elektronika. Če odmislimo teslo cybertruck je lexus RZ prvi serijski avtomobil s takim sistemom in edini, ki ga je mogoče uradno kupiti v Sloveniji.

Video – volan "steer-by-wire" v praksi

Palec gor: oblika, izdelava notranjosti, volan "steer-by-wire", vozne lastnosti

oblika, izdelava notranjosti, volan "steer-by-wire", vozne lastnosti Palec dol: ročica za smernike, poraba energije, volan "steer-by-wire" le v višjih paketih

Lexus RZ je z vidika udobja, izdelave in zmogljivosti zelo prepričljiv električni športni terenec, ki prav zaradi novega volanskega sistema dobi še veliko boljšo vozniško izkušnjo. Okorno velik volan je zamenjal volan letalske zasnove, ki zavzame precej manj prostora, manj posega v voznikov periferni vid in tudi izboljša preglednost na merilnike.

Oblika seveda ni naključna – zgornjega in spodnjega dela nima zato, ker preprimanje ni potrebno. Od ene do skrajne točke se volan zavrti le za 180 stopinj. To je mogoče storiti že z eno, še toliko lažje z obema rokama. Pozabite torej na razvade "deset do dveh", tak volan med drugim tudi voznika nauči pravilne drže volana. In še to – ne smemo ga enačiti z volanom "yoke" v nekaterih Teslinih avtomobilih, ki niso imeli sistema "steer-by-wire" in je bil zato tak volan precej velika ovira in posledično tudi slabo sprejet.

Največjo razliko občutimo pri zelo majhni hitrosti, na primer na parkirišču, saj tam nismo navajeni tako malenkostnih premikov volana. Z naraščanjem hitrosti postane volan še bolj naravno obvladljiv. Volan je natančnejši in predvsem skozi ovinke nudi zelo dober povratni občutek.

Vse to gre dobro skupaj z električnim pogonom, ki je že sam po sebi v hipnu odziven in je lahko tudi dinamična vožnja še toliko bolj natančna. Tehnologija je sicer šele v začetku razvoja in predvsem implementacije, vsekakor pa ni modna muha in tudi ne bo rezervirana le za premijski razred. Med drugimi tako tehnologijo že v bližnji prihodnosti prinaša Peugeot (novi 208), prek koncepta so jo napovedali tudi pri Renaultu.

Glavna prednost takšnega sistema je prilagodljivost. Programska oprema lahko sproti spreminja razmerje med zasukom volana in kotom zasuka koles glede na hitrost vožnje, način vožnje ali vozne razmere. Pri nizkih hitrostih je lahko volan zelo neposreden, kar olajša parkiranje in manevriranje, pri velikih hitrostih pa postane bolj umirjen in stabilen. Ker ni več fizične povezave med volanom in kolesi, se zmanjšajo tudi vibracije in udarci, ki jih sicer voznik občuti prek volana. Proizvajalci lahko zato precej natančneje nastavijo občutek krmiljenja, umetno ustvarjajo povratne sile in celo simulirajo različne karakteristike volana.



Tehnično je steer-by-wire izredno zahteven predvsem zaradi varnosti in redundance. Ker mehanska povezava pogosto odpade, morajo biti vsi ključni elementi podvojeni: senzorji zasuka volana, električno napajanje, komunikacijska vodila in aktuatorji na volanski letvi. Sistemi običajno uporabljajo več neodvisnih krmilnih računalnikov, ki se med seboj sproti nadzorujejo. Če ena komponenta odpove, mora druga v milisekundah prevzeti njeno nalogo.

Foto: Gregor Pavšič

Od izkušnje s prvim prototipom so pri Lexusu sam volan še precej izpopolnili. Volan je kakovostno izdelan, ravno prave velikosti in dobro sede v roko. Težava je še najbolj v zares zakompliciranem sistemu volanskih na dotik občutljivih stikal, s katerimi krmilimo več podmenijev vmesnika. Stikal je na volanu preveč in zgledovanje po Tesli ali nekaterih kitajskih znamkah ne bi bilo odveč. Moti tudi zelo majhna ročica za vklop smernikov.

Glede na zasnovo volana bi nanj namesto vseh trenutnih stikal morda postavili kar volanski gumb za vklop smernikov. Pri teslah brez sistema "steer-by-wire" to ni bilo dobro, pri tem lexusu pa bi tak pristop še izboljšal izkušnjo volana.

RZ ni nov, je pa zato tehnično precej izpopolnjen avtomobil. Ta premijski SUV ima precej majhno baterijo, kljub izboljšani učinkovitosti pa energijsko še vedno ni v vrhu ponudbe na trgu. Poraba na avtocesti je hitro tudi več kot 24 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov, tako da ima ob kombinirani vožnji realno dobrih 300 kilometrov dosega. Če RZ zares prepriča iz vidika kakovosti, posebnosti in tudi prefinjeno zasnovane notranjosti, je pri tehnološkem izkoristku še veliko rezerve. Volanski sistem "steer-by-wire" je pomemben tehnološki preboj za Lexus, toda neposredna premijska konkurenca (evropska in kitajska) ima avtomobile že na 800-voltni zasnovi.

Japonci pa so kompromis zaradi majhne baterije zdaj zmanjšali vsaj z boljšim hitrim polnjenjem. Na voljo je ročni zagon predgretja baterije, tako da so tudi dosežene moči (seveda z vidika 400-voltne tehnologije) dokaj solidne. Za polnjenje od 20 do 80 odstotkov bo treba na ultra hitri polnilnici še vedno počakati več kot 25 minut, kar je danes za premijski razred seveda več kot bi bilo treba. Največja moč hitrega polnjenja je le 150 kilovatov.

Toda RZ se pošteno odkupi na cesti – tako na avtocesti, podeželski cesti kot tudi v mestu, kjer nudi zelo prepričljivo vozno izkušnjo. Z izjemo malo višje porabe in šibkejšega polnjenja se lahko RZ po vozniški strani postavi v sam vrh svojega razreda, kjer občutki v vozilu vendarle še veliko štejejo.

Osnovni RZ s pogonom na en par koles je sicer brez popustov na voljo za nekaj več kot 57 tisočakov, štirikolesno gnana različica pa je pet tisoč evrov dražja. Različica executive ima 280-kilovatni, različica F sport pa celo 300-kilovatni pogon (408 konjskih moči). Le paketa luxury in F sport imata možnost sistema "steer-by-wire", razlika v ceni pa je povsem sprejemljivih 2.500 evrov.

