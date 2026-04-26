BMW F900XR združuje športno dinamiko cestnih motorjev z ergonomijo adventure segmenta. Gre za motocikel srednjega razreda, zasnovan za voznike, ki želijo veliko dinamike in tudi bolj sproščene vožnje zaradi udobnejšega, bolj pokončnega voznikovega položaja med vožnjo. Ponuja dovolj udobja za vsakodnevno uporabnost kot tudi za daljša potovanja.

Model sam ni novost, saj je na trg prišel že leta 2020, a ga pri BMW-ju stalno tehnološko nadgrajujejo. Pogonski agregat je preverjeni 895-kubični vzporedni dvovaljnik z močjo 105 KM (77 kW) in 92 Nm navora, skladen z normo Euro 5+, dobro poznan tudi iz drugih modelov BMW.

Motor je prožen, odziven in dovolj zmogljiv za dinamično vožnjo, za suvereno prehitevanje ter tudi za sproščeno potovalno vožnjo. Šeststopenjski menjalnik je natančen, opcijski pomočnik pri prestavljanju – quickshifter pa omogoča prestavljanje navzgor in navzdol brez uporabe sklopke, kar še dodatno izboljša dinamiko, sploh pri bolj športni vožnji. V praksi se odlično izkaže in sploh v zadnji izvedbi deluje brezkompromisno tekoče.

Ergonomija in vozna dinamika

F900 XR je izrazito športno naravnan, a kljub temu je udobje za voznika na nivoju. Položaj je bolj pokončen, krmilo nekoliko širše, sedež pa dovolj udoben tudi za daljše relacije. Odlikuje ga tudi dobra vozna stabilnost, pozna se sicer nekoliko višje težišče, predvsem pa se izkaže aerodinamična zaščita, ki omogoča zelo mirno vožnjo pri višjih hitrostih. Vetrobransko steklo, ki ga je moč nastavljati v dveh stopnjah, zagotavlja, da si lahko po višini nastavimo primerno ustrezno učinkovito zaščito pred vetrom. Vključno s ščitniki za roke je tako vetrna zaščita zelo učinkovita v vseh pogojih, predvsem pa pri večjih hitrostih.

Spredaj in zadaj ima 17-palčna platišča, kar mu omogoča dobro cestno agilnost. Izjemno suvereno obvladuje razgibane regionalne ceste, obenem pa je vožnja tudi zaradi dobre vetrne zaščite udobna tudi za dolge avtocestne etape. V osnovi pa zaradi svoje dinamične zasnove blesti na vijugastih cestah, ki jih imamo v Sloveniji obilo in kar smo tudi na testu s pridom izkoristili.

Prednje vzmetenje je mogoče tudi prednastavljati glede na voznikove potrebe, prav tako je XR zadaj opremljen s centralnim blažilcem z možnostjo nastavitve prednapetosti oziroma trdote. Generalno nekoliko večji hod vzmetenja zaradi višje zasnove omogoča odlično blaženje neravnin in nudi več udobja tudi na slabših podlagah.

Osnovno vzmetenje ima seveda omejene možnosti prilagoditve, zato je opcijsko na voljo sistem aktivnega vzmetenja Dynamic ESA, ki elektronsko prilagaja vzmetenje glede na situacijo. S tem sistemom je bil opremljen tudi naš testni model in ga vsekakor priporočamo. Omogoča dodatno nastavljanje zadnjega blažilnika tako glede na načine vožnje kot tudi glede na obremenitev motorja. Nastavljanje glede na obremenitev sploh pride prav, ko imamo na motorju sopotnika ali nekoliko več prtljage.

Zavorni sistem sestavljata dvojna sprednja koluta in zadnji kolut, podprta z ABS Pro sistemom proti blokiranju pri zaviranju. Standardno so vključeni še sistemi proti zdrsavanju zadnjega kolesa DTC, ter ASC, na voljo pa so tudi različni vozni programi Road in Rain, Dynamic in opcijsko še Dynamic Pro, ki prilagodijo sisteme glede na želeni način vožnje in pogoje na cesti. Nastavitve različnih programov so odličen pripomoček, sploh v kombinaciji s sistemom Dynamic ESA za prilagajanje zadnjega vzmetenja.

Poraba in doseg

Povprečna poraba znaša glede na proizvajalčeve specifikacije 4,2 l/100 km, tudi na testni vožnji se ni veliko odmikala od tega, približno 4,5 l/100 km, kar je zelo spodoben rezultat. Rezervoar s prostornino 15,5 litra omogoča realen doseg okrog 350 kilometrov, odvisno seveda od načina vožnje. To pomeni, da je F900XR povsem primeren tudi za daljše etape brez pogostih postankov.

Masa motocikla, pripravljenega za vožnjo, znaša približno 220 kg, kar ga umešča med zmerno težke in s tem tudi bolj obvladljive predstavnike srednjega športnega adventure razreda. Seveda pa je v osnovi za dobro vodljivost in obvladljivost zaslužna celotna dobra dinamika motorja in tudi elektronski asistenčni sistemi.

Digitalni vmesnik

Osrednji element armaturne plošče je 6,5-palčni barvni TFT-zaslon z BMW-jevim uporabniškim vmesnikom. Upravljanje poteka prek večfunkcijskega vrtljivega gumba na levem krmilu, kar omogoča intuitivno uporabo tudi med vožnjo. Omogoča seveda tudi nastavitve posameznih elektronskih sistemov za pomoč pri vožnji. Sistem omogoča tudi povezavo s pametnim telefonom prek Bluetootha ter prikaz navigacije, klicev in glasbe.

BMW-jev digitalni zaslon je zares odlično viden v vseh svetlobnih pogojih, grafični del pa je zelo preprost za uporabo, kar odraža tipičen nemški pristop.

Dinamika v praksi

BMW F 900 XR je izredno dinamičen motor, zasnovan tako za vsakodnevne vožnje kot za potovanja. Svojo dinamičnost izraža tudi po zunanjem videzu, ni pa za zanemariti dejstva, da gre za izdelek priznanega proizvajalca. Tudi zaradi tega ima visoko raven tehnološko naprednih rešitev in posledično odlično vozno stabilnost ter varnost. Na visokem nivoju pa sta tudi izdelava in posvečanje detajlom.

S tem pa je povezana tudi cena, ki se sicer prične pri 11.390 evrov, ki pa s primerno dodatno opremo, ki mu zares poudari njegov značaj, naraste na skoraj 14.000 evrov. Ne glede na to pa vsekakor gre za izredno dobro izbiro, saj predstavlja enega najbolj naprednih modelov v srednjem segmentu športnih adventure motorjev.