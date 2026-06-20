Honda Forza 125 je eden najbolj dovršenih skuterjev v razredu 125 kubikov. Združuje elegantno obliko, bogato serijsko opremo, praktičnost in presenetljivo vozno dinamiko, zaradi česar se že vrsto let uvršča med najbolj priljubljene skuterje tako na svetu kot pri nas.

Že ob prvem stiku daje vtis zelo kakovostno izdelanega vozila, ki s prefinjenimi detajli in sodobno tehnologijo jasno pokaže, da meri na uporabnike, ki poleg urbane mobilnosti na dveh kolesih cenijo tudi udobje.

Čeprav gre za maksi skuter, opremljen z motorjem s prostornino le 125 kubičnih centimetrov, ponuja dovolj zmogljivosti za vsakodnevno uporabo. Forza 125 je v mestu živahna in odzivna, na odprtih cestah pa presenetljivo suverena.

Palec gor: električno nastavljiva vetrobranska zaščita, zelo dinamičen motor glede na prostornino, nizka poraba goriva

električno nastavljiva vetrobranska zaščita, zelo dinamičen motor glede na prostornino, nizka poraba goriva Palec dol: pri večji hitrosti visoko nastavljen vetrobran znatno vpliva na zmogljivost

Foto: Žan Jalšovec

Trendovsko uglajen dizajn

Forza 125 oblikovno izstopa z elegantnimi, aerodinamičnimi linijami ter stilsko integriranimi LED-žarometi, ki že na prvi pogled dajejo občutek sodobnosti. Poleg razpotegnjenih dnevnih luči so posebnost prednjega dela še smerniki, nameščeni v nosilcih ogledal. Nosilci so fiksno pritrjeni na prednji del in ne na krmilo, kot je to običajno pri večini skuterjev. Rešitev ni zgolj oblikovna posebnost, temveč tudi funkcionalna, saj ogledala zagotavljajo zelo dober pregled nad dogajanjem za voznikom.

Na prednjem delu izstopa še velika prozorna vetrobranska zaščita, ki jo je mogoče električno nastavljati prek tipk na krmilu. Med vožnjo jo lahko prilagajamo hitrosti in vremenskim razmeram, kar se še posebej izkaže pri vsakodnevni uporabi. Na daljših relacijah najvišji nivo sicer omogoča dobro vetrno zaščito, a zaradi večjega zračnega upora zmanjšuje najvišjo možno hitrost.

Celoten prednji del daje skuterju prestižen videz, hkrati pa ostaja dovolj kompakten za mestno okolje. Kljub bogatemu izgledu je tako Forza 125 presenetljivo okretna ter zelo enostavna za manevriranje v gostem prometu.

Dovršena praktičnost

Ena največjih prednosti Forze 125 je njena kombinacija udobja in uporabnosti. Sedež je širok, kakovostno oblazinjen in primeren tudi za daljše vožnje. Udobja ne manjka niti sopotniku, ki ima na voljo dovolj prostora in dobra oprijemala.

Prostor pod sedežem je med največjimi v razredu. Vanj lahko shranimo dve integralni čeladi oziroma večjo količino vsakodnevne opreme, kar bistveno poveča uporabnost skuterja. K prostornosti za prtljago dodatno pripomore originalni kovček, ki se tudi odlično oblikovno sklada s celoto.

Na sprednjem delu pod krmilom se nahaja še praktičen zaprt predal z USB-C priključkom za polnjenje mobilnih naprav, kar se izkaže za izredno uporabno.

Serijsko je Forza 125 opremljena tudi s sistemom Smart Key, ki omogoča brezkontaktno odklepanje in zagon motorja. Testni model je imel nameščen še originalni zadnji kovček, ki dodatno povečuje uporabnost in je prav tako integriran v sistem centralnega zaklepanja.

Foto: Žan Jalšovec Foto: Žan Jalšovec

Dinamična in nezahtevna za vožnjo

Srce Forze 125 predstavlja sodoben enovaljni agregat s prostornino 125 kubičnih centimetrov, ki razvije 10,7 kW (14,5 KM). Na papirju številke morda ne delujejo najbolj spektakularno, v praksi pa motor preseneti z odzivnostjo in prožnostjo.

Forza 125 je med najbolj dinamičnimi skuterji v svojem razredu. Speljevanje in pospeševanje sta živahna, motor pa z lahkoto sledi tempu mestnega prometa. Seveda se z višjo hitrostjo živahnost zmanjšuje. Kot celota deluje zelo lahkotno in kljub velikosti daje vozniku občutek večje zmogljivosti, kot bi jo pričakovali od 125-kubičnega motorja.

Navduši tudi na regionalnih cestah, kjer brez težav vzdržuje potovalne hitrosti in vozniku omogoča sproščeno vožnjo. Glede na svojo prostornino je tako Forza 125 zelo zmogljiv skuter, ki ponuja več voznega užitka, kot bi pričakovali od tega razreda.

K odličnemu občutku med vožnjo prispevata tudi 15-palčno sprednje in 14-palčno zadnje kolo, ki zagotavljata dobro stabilnost, posebej še v zavojih. Vzmetenje učinkovito blaži cestne nepravilnosti, zato ostaja vožnja udobna tudi na slabših podlagah.

Poraba goriva se v praksi giblje med 2,3 in 2,5 litra na 100 kilometrov. V kombinaciji z 11,7-litrskim rezervoarjem to pomeni zelo velik doseg, ki lahko preseže tudi 450 kilometrov med posameznimi postanki za gorivo.

Foto: Žan Jalšovec Foto: Žan Jalšovec

Tehnologija in varnost

Honda Forza 125 je na področju tehnologije lepo opremljena. Digitalni voznikov zaslon je pregleden in enostaven za uporabo, znan sicer tudi iz drugih Hondinih modelov. To ji gre v prid, saj se z njim nekako poudarja tehnološka dovršenost modela.

Za boljši oprijem na spolzkih podlagah in povečanje občutka varnosti skrbi sistem proti zdrsavanju zadnjega kolesa HSTC (Honda Selectable Torque Control). Za zaviranje skrbita kolutni zavori spredaj in zadaj, podprti z ABS-sistemom, ki zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v zahtevnejših razmerah.

Celoten svetlobni sklop temelji na LED-tehnologiji, kar izboljšuje vidljivost ponoči in povečuje opaznost v prometu podnevi, tudi zaradi velikih dnevnih luči na prednjem delu.

Dodatna oprema za več udobja

Za Honda Forzo 125 je na voljo tudi nabor originalne dodatne opreme. Med najbolj priljubljenimi dodatki so ogrevane ročke in dodaten kovček. Na voljo je tudi širši vetrobran ter praktični potovalni dodatki, s katerimi lahko skuter prilagodimo lastnim potrebam.

Honda Forza 125 združuje elegantno obliko, bogato opremo in praktičnost. Kljub manjši prostornini motorja ponuja zelo suvereno zmogljivost, zaradi katere je vožnja vedno lahkotna in zabavna.

Izpostavljamo pa udobje med vožnjo, odlično zaščito pred vetrom, prostoren prtljažni prostor ter kakovost izdelave, po kateri Honda že tradicionalno slovi. Prav zaradi te uravnotežene kombinacije lastnosti velja Forza 125 za enega najbolj dovršenih in najbolj zaželenih maksi skuterjev v razredu 125 kubikov.