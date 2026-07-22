Ducati je z novo multistrado V2 S pripravil enega najbolj prepričljivih motociklov srednjega razreda adventure. V primerjavi s predhodnikom je občutno lažji, tehnološko naprednejši in še bolj vsestranski, zaradi elektronskega vzmetenja ter odličnih voznih lastnosti pa predstavlja skoraj popoln paket. Nekaj manjših kompromisov razkrijejo predvsem detajli izdelave.

Ducati multistrada V2 S je izredno oblikovno dovršen in vsestranski adventure motocikel in tako brez dvoma predstavlja premium izbiro v srednjem razredu. Navduši z voznimi lastnostmi, odličnim elektronsko nastavljivim vzmetenjem in učinkovito zaščito pred vetrom. Sodobna elektronika omogoča skoraj popolno prilagoditev motocikla posameznemu vozniku, motor pa najbolj navduši takrat, ko ga voznik zavrti v višje vrtljaje.

Čeprav so nekateri detajli nekoliko podpovprečni, celoten paket pusti zelo pozitiven vtis. Priporočamo pa vsaj različico multistrada V2 S, saj elektronsko vzmetenje in bogatejša oprema prinašata bistveno dodano vrednost ter motocikel dvigneta na raven, ki jo od Ducatija v tem razredu tudi pričakujemo.

Foto: Žan Jalšovec

Med najlažjimi motocikli v svojem razredu

Ducati je za modelno leto 2025 temeljito prenovil multistrado V2, predstavnika srednjega adventure segmenta. Novi model ni zgolj osvežitev, temveč povsem nova generacija motocikla. V primerjavi s predhodnikom ga poganja nov 890-kubični agregat V2, motocikel pa je zaradi novega aluminijastega okvirja, lahkega motorja in prenovljenega podvozja občutno lažji. Ducati navaja približno 18 kilogramov nižjo maso, zaradi česar je nova multistrada V2 med najlažjimi motocikli v svojem razredu. Poleg nižje teže prinaša tudi izboljšano ergonomijo, sodobnejšo elektroniko ter še boljšo vodljivost pri vsakodnevni vožnji in na dolgih potovanjih.

Na voljo so tri različice. Osnovna multistrada V2 je opremljena s klasično nastavljivim mehanskim vzmetenjem in nekoliko skromnejšo serijsko opremo. Naprednejša multistrada V2 S predstavlja najbolj uravnoteženo izbiro. Prinaša elektronsko nastavljivo vzmetenje Skyhook, pomoč pri prestavljanju, quickshifter, tempomat ter bogatejši elektronski paket, ki občutno izboljša vozniško izkušnjo.

Za motoriste, ki veliko potujejo, je na voljo še različica, ki smo jo imeli tudi na testu – multistrada V2 S travel. Poleg vse opreme modela V2 S serijsko vključuje stranska kovčka, ogrevane ročaje in centralno stojalo, zato je že serijsko bolje pripravljena za daljša potovanja.

Foto: Žan Jalšovec

Moderna zasnova in lahkotna vodljivost

Ducati multistrada V2 S je eden najbolj zanimivih motociklov srednjega adventure razreda. Z modernimi, ostrimi linijami in prepoznavnim Ducatijevim oblikovanjem deluje športno, hkrati pa ohranja eleganco potovalnega motocikla.

Ducati pri novi multistradi V2 ostaja zvest prepoznavni rdeči barvi, kupcem pa ponuja tudi elegantnejšo in nekoliko bolj potovalno usmerjeno temno različico. Storm Green je nova kovinsko zelena barva, pri kateri so karoserijski elementi usklajeni tako, da ohranjajo prepoznavno Ducatijevo identiteto.

S težo okoli 202 kilograma brez goriva je občutno lažji od bližnjih konkurentov v tem razredu. Kljub svojim dimenzijam daje občutek precej manjšega motocikla, zato se na njem hitro znajdejo tudi manj izkušeni vozniki. Okretnost je odlična, kar pride do izraza predvsem pri manevriranju in vožnji po mestu. Krmilo je sicer nekoliko širše, a prispeva k boljšemu nadzoru in lahkotnejšemu upravljanju motocikla.

Motor pokaže uravnotežen značaj

Za pogon skrbi 890-kubični dvovaljni agregat v V-konfiguraciji z močjo 115 "konjskih" moči (84,6 kW) in 92 njutonmetrov navora. Motor je uglajen in prijeten tudi pri umirjeni vožnji, vendar svoj pravi značaj pokaže pri višjih vrtljajih, ko se oglasi še značilen Ducatijev zvok izpuha. Če želi voznik izkoristiti njegovo športno naravo, postane agregat zelo odziven in ponudi tisti temperament, po katerem so ducatiji znani. Ljubitelji vožnje v nizkih vrtljajih morda ne bodo deležni toliko zvočnega užitka, medtem ko bodo dinamično usmerjeni vozniki nad njegovim značajem navdušeni.

Poraba goriva pri umirjeni vožnji se giblje okoli petih litrov na sto kilometrov, medtem ko se pri bolj dinamičnem tempu hitro približa 5,5 litra ali nekoliko več. Kljub temu ostaja avtonomija zelo dobra, saj 19-litrski rezervoar omogoča dolg doseg med postanki za gorivo. Ob zmerni vožnji je mogoče brez težav prevoziti več kot 350 kilometrov, zato je multistrada V2 S primerna tudi za potovanja.

Foto: Žan Jalšovec Foto: Žan Jalšovec

Elektronsko vzmetenje in široke možnosti nastavitev

Ena največjih odlik različice V2 S je elektronsko nastavljivo vzmetenje Ducati Skyhook. Sprednje in zadnje vzmetenje se samodejno prilagajata razmeram na cesti, voznik pa lahko vse nastavitve prilagodi svojim željam. Motocikel je mogoče v nekaj trenutkih spremeniti iz udobnega potovalnika v športno naravnan stroj ali ga pripraviti na vožnjo v dvoje s prtljago.

Poleg vzmetenja Ducati ponuja izjemno široke možnosti nastavitev skoraj vseh elektronskih sistemov. Voznik lahko prilagaja vozne programe, stopnjo delovanja ABS v ovinku, nadzor zdrsa zadnjega kolesa, sistem proti dvigovanju sprednjega kolesa, odzivnost motorja in številne druge varnostne pripomočke. Takšna prilagodljivost omogoča, da si vsak voznik motocikel nastavi natančno po svojih željah in načinu vožnje.

Odlična zaščita pred vetrom

Na daljših vožnjah navduši zelo dobra zaščita pred vetrom. Ročno nastavljiv vetrobran in stranski usmerjevalniki zraka učinkovito preusmerijo zračni tok tudi pri avtocestnih hitrostih. Nastavljanje vetrobrana je preprosto in ga je mogoče brez težav prilagajati tudi med vožnjo.

K stabilnosti in vsestranskosti pomembno prispeva kombinacija 19-palčnega prednjega in 17-palčnega zadnjega kolesa. Takšna zasnova je idealen kompromis med natančnostjo na asfaltu in sposobnostjo vožnje po nekoliko slabših cestah ali makadamu, zato se multistrada V2 S odlično znajde v najrazličnejših voznih razmerah.

Kje se poznajo kompromisi

Čeprav gre za zelo dovršen motocikel, ni brez pomanjkljivosti. Sicer je veliko pozornosti namenjene oblikovanju detajlov, vse od nosilcev ogledal do vgrajenih sprednjih smernikov, a so nekateri detajli izdelave še vedno nekoliko "po italijansko". Med njimi izstopajo posamezni spoji plastik, še najbolj pa serijski kovčki.

Njihova plastika je razmeroma tanka, zato se ob večji obremenitvi nekoliko zvijejo, zaradi česar se lahko težje zapirajo. To sicer bistveno ne vpliva na uporabnost, vendar bi pri motociklu tega cenovnega razreda pričakovali nekoliko višjo raven izdelave.

Foto: Žan Jalšovec