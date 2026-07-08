Preverili smo: ali hibridni audi res zmore 100 kilometrov na elektriko?

Tretja generacija Audijevega kupeja segmenta SUV C spreminja zunanjo podobo, notranjost in hibridni pogon z 220- in 270-kilovatnim postrojenjem, kajpak s štirikolesnim pogonom quattro utra. Rečem, da sem preizkusil šibkejšo različico, čeprav 299-konjska čreda pač ne more biti šibka.

Pogled na 4,717 metra dolgi Q5 sportback razodeva premijski in dinamični značaj. Je malo daljši, širši in nižji od predhodnika, na 21-palčna kolesa je postavljen za doplačilo. To velja tudi za oddaljenost od tal, saj se osnovna višina 208 milimetrov lahko zniža na 193 ali zviša na 253.

Sprednji del je poleg osmerokotne maske dobil še spodnjo rešetko, integrirano z odbijačem, na katerem ni več ščitne plošče. Oblikovalsko nakazana izpušna zaključka, iz katerih nič ne pihne, sta zamenjali bolj preprosti zato pa pravi športni cevi, seveda obdani s kromom.

Poudarki:

Novi audi Q5 sportback e-hybrid je na elektriko na testu skoraj dosegel 100 kilometrov dosega. Priključni hibrid združuje 2,0-litrski bencinski motor in elektromotor s skupno močjo 220 kW Nova baterija z 20,7 kWh neto kapacitete je skoraj polovico večja kot pri predhodniku. Do 100 km/h pospeši v 6,2 sekunde, največja hitrost znaša 250 km/h, na elektriko pa do 140 km/h. Prilagodljivo zračno vzmetenje in pogon quattro ultra zagotavljata odlično kombinacijo športnosti in udobja. Povprečna poraba goriva na testu je znašala le 4,5 litra na 100 kilometrov. Kar 90 odstotkov običajnih zaviranj opravi elektromotor z rekuperacijo, kar zmanjšuje obrabo klasičnih zavor. Prtljažnik s 433 litri prostornine ostaja ena redkih slabosti priključnohibridne različice. Osnovna cena modela znaša 63.790 evrov, dobro opremljen testni avtomobil pa preseže 86 tisoč evrov. Največja prednost novega Q5 sportback e-hybrid je občutno uporabnejši električni pogon, zaradi katerega lahko številne vsakodnevne poti opravi brez porabe goriva.

Palec gor: Hvalimo eleganco atletskega videza, zmogljivost pogonskega sistema, električni doseg, vrhunske vozne lastnosti tako športne kot potovalne, izbrane materiale in kakovost izdelave.

Hvalimo eleganco atletskega videza, zmogljivost pogonskega sistema, električni doseg, vrhunske vozne lastnosti tako športne kot potovalne, izbrane materiale in kakovost izdelave. Palec dol: 433-litrski prtljažnik je razredno skromen, še posebej, če morata na pot tudi vreči s polnilnima kabloma, za povrh pa je ob Audijevi opremi (prva pomoč in trikotnik) priložen še domači komplet, baterija nima hitrega polnjenja; številna doplačila

Za ilustracijo nekaj podatkov: 21-palčna platišča 3.660 evrov, LED matrični žarometi v okviru paketa tech plus 3.050 evrov, rdeče zavorne čeljusti 410 evrov. Foto: Aleš Črnivec

Bencinsko električni navor značilen za dizle

TFSI 2.0 zmore 185 kW med 5.000 in 6.500 vrtljaji, 380 Nm znaša navor v širokem polju med 1.600 in 4.500. Kapaciteta 400-voltne baterije (litij ion) znaša 25,9 kWh (neto 20,7). Podatka za elektromotor sta 105 kW in 350 Nm. Sistemska moč postrojenja je 220 kW, največji navor doseže 450 Nm.

7-stopenjski menjalnik S-tronic prenaša bencinsko in električno moč praviloma na sprednji kolesi. Namesto pričakovanega bolj terenskega razdelilnika torsen je vgrajena elektronska večlamelna sklopka, ki glede na vozne pogoje vklopi zadnji pogon. 2.302 kilograma težak sportback doseže stotico v 6,2 sekunde in lahko drvi z 250 na uro, oziroma 140 v električnem načinu.

Sportback e-hybrid od 63.790 evrov naprej ...

Premijski Q5 sportback je serijsko opremljen z 18-palčnimi litimi platišči, športnim S vzmetenjem, sistemom Audi drive select, svetlobnimi enotami LED spredaj in zadaj. Tripodročno klimatizirana kabina je kakovostno oblazinjena, ambientalno osvetljena, polepšana z dekoracijami, sprednja sedeža sta ogrevana …

Za usnjenim večfunkcijskim volanskim obročem sta prestavni ročici, široka zaslonska plošča povezuje virtualni prikazovalnik Audi plus in osrednji OLED zaslon. Serijska sta tudi Audi connect navigacija & infotainment in Audi smartphone interface s trgovino z aplikacijami Audi.

Perforiran volan je neposreden, z vzvodoma zadaj se upravlja menjalnik, v načinu EV pa stopnjevanju rekuperacije. 11,9-palčni zaslon v treh oblikah je razdeljen na tretjine, voznik si ustvari tudi več prikazov sredinskega zaslona MMI. Foto: Aleš Črnivec

Nadgradnje testnega vozila sežejo do 86.116 evrov

Serijskim varnostnim sistemom so dodani vozniški pripomočki, na primer prilagodljiva asistenca za hitrost, samodejno zasenčenje dolgih luči, parkirna asistenca plus … Kot hibridu PHEV mu serijsko pripada kabel za javne polnilnice.

Med udarno dodatno opremo zunanjosti štejem prilagodljivo zračno vzmetenje, 21-palčna peterokraka platišča, matrična žarometa, projekcijske luči pod ogledali … Poleg široke zaslonske plošče v kabini izstopa tretji zaslon za sovoznika, S line sedeža, S dekoracije …

Športno udobje za štiri odrasle potnike

S line sedeža z integriranima vzglavnikoma sta električno nastavljiva, voznikov s spominom, sedali se podaljša ročno. Oblečena sta v kombinaciji mikrovlaken Dinamica in usnja. Prešite površine in bočne obrobe so dobro oprijemljive, dodaten učinek sledi po zagonu, ko se pasova zategneta.

Visoko rasli bodo v kupeju, čeprav je SUV, najprej preverili, kako je s prostorom zadaj. Nad glavami ga je dovolj, preverjeno do višine meter devetdeset. Kam s koleni, se lahko vprašajo dolgini le takrat, kadar spredaj sedita dvometraša. Morda sta temu namenjeni po dve navpični vdolbini na zadnji strani sprednjih naslonjal.

Na gumah 255/40 R21 je podvozje s prilagodljivim zračnim vzmetenjem dvignjeno 193 do 253 milimetrov od tal. Foto: Aleš Črnivec Foto: Aleš Črnivec

Prtljažni prostor še malo zmanjša dvojna obvezna oprema

Poleg običajnega kompleta s predpisano opremo je še Audijeva prva pomoč in lepo spravljen trikotnik, ki ne zavzemata veliko prostora. V prtljažniku, v katerem bi zahtevni potniki potrebovali več kot 433-litrski prostor, se pozna vsak odvečni predmet. Potem sta tu še vreči s kabloma, ki ne moreta vedno ostati doma.

Volumen se sicer poveča na 1.300 litrov, tovor pa lahko zaščiti z ustrezno mrežo, ki se pritrdi pod stropom. K opremi, ki pritiče premijskim vozilom, spadata talna projekcija točke, kjer se z nogo upravlja s prtljažnimi vrati in električno spuščanje zadnjega dela vozila za lažje nakladanje in priklop prikolice.

Brezhibna ergonomija

Perforiran usnjen volan s prestavnima ročicama zadaj je okrašen s svetlečo črnino. Dinamičnemu vozniku godijo neposreden prenos (okoli 2,3 zavrtljaja), kovinske stopalke in ročica menjalnika v videzu črnega stekla. Ergonomsko dosegljivi sta pomembni stikali sistema drive select in EV. Prestižen izgled kabine ustvarjajo skrbno izdelane dekoracije in osvetlitve.

MMI zaslon za sopotnika je na voljo za 930 evrov. Foto: Aleš Črnivec Povečan prtljažnik se raztegne do 1.300 litrov, naslonjala zadnje klopi pa se polaga v razmerju 40/20/40. Foto: Aleš Črnivec

Tudi s tem audijem se težko kar odpelješ

No, saj to velja za nove generacije številnih vozil. Voznik najlažje zapopade vlogo stikal na volanskih krakih, prek katerih se upravlja 11,9-palčni virtualni prikazovalnik Audi plus. V treh osnovnih oblikah je razdeljen na tretjine, na katere se razporedi prikaze, vsebine, podatke …

Za starejše voznike predstavlja izziv rokovanje s 14,5-palčnim zaslonom. Sprehod prek menijev in podmenijev, dotiki ikon in "podikon" zahtevajo vajo in začetni suhi trening v stoječem vozilu. Pravo fizično stikalo je samo eno pod armaturo za vklop, glasnost in izbiro radijskih postaj.

Osnovna vrsta pogona je hibridna

Med umirjeno vožnjo sistem favorizira električni pogon z občasnim sodelovanjem bencinskega motorja. Ta se pogosteje vključuje pri pospeševanju, vožnji navzgor in pri večjih hitrostih. Vrtljaje motorja se sicer lahko spremlja na sredini zaslona celo dvojno vendar ne prav natančno.

Iz prestavnih razmerij izračunam, da se pri izmerjeni hitrosti 130 na uro (merilnik na 133) vrti motor v sedmi prestavi z 2.220 vrtljaji. To je eden od pogojev za mirno in tiho vožnjo po avtocesti, kjer je ta audi najbolj doma. Vsaj še en pogoj je odločilen, in sicer odlična zvočna izolacija.

Audijevi izbirni načini efficiency, comfort in dynamic uravnavajo varčnost, udobje in dinamičnost vožnje, z individual voznik po svoje prilagaja krmiljenje, vozne lastnosti, odzivnost in vrsto pogona.

Serijske stopnje drive select aktivno sodelujejo z doplačilnim zračnim vzmetenjem, ki elektronsko uravnava vzmetenje vsakega kolesa in spreminja višino podvozja med 193 in 253 milimetri.

400-voltna baterija s kapaciteto 25,9 kWh poveča maso vozila za 250 kilogramov in skrči prtljažni prostor na 433 litrov. Zato naj en komplet obvezne opreme ostane kar doma pa tudi za kabla ni nujno, da sta vedno v avtu. Foto: Aleš Črnivec Foto: Aleš Črnivec

Prijetna potovanja med podeželskimi ovinki in svarilo pri načinu offroad

Zračno vzmetenje si res zasluži svoj pridevnik prilagodljivo. Prestrezanje neravnin, tudi bolj izpostavljenih je lepo zadušeno, svoje prispevajo 21-palčna kolesa. Na zvočno udobje (in porabo) med vožnjo vpliva tudi usmerjanje zračnih tokov z obdelovanjem aerodinamike, pri čemer je prilika, da omenjam podvozje.

Spodnji del vozila s srednjo oddaljenostjo od tal 208 milimetrov je izdatno prekrito z ravnimi ploščami, z izpostavljeni elementi, ki usmerjajo zrak proti zavornim kolutom, posebni spojlerji pa zmanjšajo zračni upor koles. Ta oprema ni tako odporna proti udarcem kot prave zaščitne plošče in se na terenu lažje poškoduje.

V spopadu z ovinki je Q5 sportback zmagovalec

Oborožen je s petvodilnima premama, izdatno konjenico, ki se sprošča v načinu dynamic, pogonom quattro ultra, prilagodljivim zračnim vzmetenjem in gumami širine 255. S tem naštevanjem še nismo v kabini, kjer voznika čaka trša a udobna športna namestitev, dobro oprijemljiv in neposreden volan.

Če želi voznik res uživati med športnim premagovanjem ovinkov, mora izklopiti sistem lane assist. Šele brez poseganja elektronike bo z natančnim volanom lahko hitro in zanesljivo sledil zamišljeni krivulji zavijanja. Med postankom, na primer ko kdo od potnikov zahteva konec hitrostne predstave in po novnem zagonu, nadzor nad lego znova prevzame svojo vlogo.

Dvema potnikoma zadaj je namenjena prešita površina, medtem ko mora manjša oseba sedeti na ožjem prostoru s krajšim sedalom. Srednji sedež je nedvomno bolj premijski s poklopljenim naslonjalom. Foto: Aleš Črnivec Foto: Aleš Črnivec

O manj znanih elektronskih posegih v vožnjo

Med zmanjševanjem hitrosti, posebej med zaviranjem, elektromotor kot generator polni baterijo z močjo do 88 kilovatov. Če stopnja rekuperacije ni posebej izbrana, deluje samodejno, pri čemer jo sistem prilagaja konfiguraciji ceste iz navigacijskih podatkov, lahko pa upošteva tudi slog vožnje.

Med zaviranjem voznik ne razloči, ali gre za delovanje hidravličnega zavornega sistema ali samo za zavorni učinek elektromotorja. Audi navaja, da pritiskanje zavorne stopalke v 90 odstotkih aktivira zgolj električno zavorno silo. Tako se zmanjšata pregrevanje in obraba zavornih elementov.

V načinu EV se lahko izbira med tremi stopnjami rekuperacije

Ročici menjalnika za volanom v načinu EV postaneta vzvoda za nastavitev rekuperacije. Navajeni smo, da je izbrana stopnja aktivna, dokler traja vožnja, pri testnem audiju pa deluje do prvega zaviranja, nato jo je potrebno vklopiti znova. Povem še, da mi je med tekočim premagovanjem zaporednih ovinkov najbolj ustrezala srednja stopnja.

91 kilometrov dolgo pot sem začel z 100-odstotno napolnjeno baterijo, računalnik pa je obljubljal doseg celih 151 km. Po 20 kilometrih mestne vožnje je baterija z 81 odstotki po računalniku še vedno zagotavljala razdaljo 100 km. Nadaljeval sem s podeželsko vožnjo dolgo 38 kilometrov proti avtocesti.

Po 58 kilometrih je 49 odstotkov energije zadoščalo za 44 kilometrov. Še 33 kilometrov sem prevozil po avtocesti in zaključil test s 16 odstotki energije z dosegom 12 kilometrov, tako da bi stotica zagotovo padla. Moram pa dodati, da je način EV nekje vmes "goljufal" in pogoltnil dva decilitra goriva.

Poraba na testu: 4,53 l/100 km

Po dveh točenjih je Q5 za 868 kilometrov porabil 39,31 litra goriva, polnil pa sem tudi elektriko. Samo ocenim lahko, da je šlo za 55 kWh, ker na javni polnilnici v Zalogu že dlje časa stranke ne morejo odčitati, kaj so kupile. Tako menim, da je treba gorivu dodati še strošek polnjenja okoli 20 evrov.

Porabo razdelim na treh osnovnih področjih, in sicer 2,0 l/100 km med mestno vožnjo in 3,6 na podeželju. Na avtocesti, kjer je šla baterija proti koncu, je računalnik nameril 6,8 pri povprečni hitrosti 110 km/h. Za porabo z izpraznjeno baterijo Audi sicer navaja podatek 7,8 do 8,2 l/100 km.