Prva med novim valom: v Slovenijo je pripeljala kia EV2 – kakšni so prvi vtisi?

Foto: Gregor Pavšič Letošnje leto je tako na evropskem kot slovenskem avtomobilskem trgu zaznamovala rast prodaje (podvojena) in tudi tržnega deleža električnih avtomobilov. To se je zgodilo še pred prihodom serije manjših in cenovno relativno dostopnih avtomobilov, ki jih na cestah večinoma pričakujemo od jeseni naprej.

Prvi med temi avtomobili je na slovenske ceste že pripeljal – to je štiri metre (4.060/4.065 mm) dolgi kia EV2, ki je tipični primer prostorsko dobro izkoriščenega in tudi tehnično naprednega električnega avtomobila za sicer najpomembnejši segment avtomobilskega trga v Sloveniji. Kompaktni križanci namreč zavzemajo četrtino trga, prave električne ponudbe pa je bilo tu do zdaj še zelo malo. Napovedanih novosti je veliko – poleg kie EV2 prihajajo modeli Volkswagnovega koncerna (volkswagen ID.cross, škoda epiq, cupra raval), pa tudi novi aduti azijske industrije (leapmotor, BYD dolphin G, hyundai ioniq 3, dongfeng vigo in podobni).

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

S kio EV2 smo se do zdaj družili premalo časa, da bi lahko o vozilu takega razreda povedali dokončno mnenje. Kia pri električnih vozilih ni novinec, zato ima tudi EV2 veliko že znanega iz večjih modelov, kot so EV3, EV4, in EV5. To pomeni precej monolitski pristop k oblikovanju zunanjosti, ki zaradi takih linij prinaša dober prostorski izkoristek v notranjosti.

Najboljše počutje je na sprednjih sedežih, kjer ima voznik na voljo moderno oblikovano in kakovostno izdelano okolje. Usmeritev je sicer digitalna, a vsaj EV2 ohranja pomembne fizične gumbe oziroma stikala – na primer za nastavljanje temperature klimatske naprave, glasnosti zvočnikov in tudi jakosti rekuperacije zavorne energije. Med klasične elemente sodi tudi gumb za zagon motorja (ta je na upravljalni ročici menjalnika ob volanskem obroču), kar pri električnih vozilih ni več samoumevno.

Kako bo z zadnjo klopjo in prtljažnikom?

Čeprav je to le štiri metre dolg avtomobil, je prostorski izkoristek nadvse dober. To sicer velja bolj za sprednje kot zadnje sedeže, kjer pa se bodo vsaj na nekaj krajše poti dovolj udobno peljale tudi odrasle osebe. Štiri metre dolg križanec tudi sicer ni avtocestni popotnik, a prav veliko rezerve zadaj glede prostora ni. Podobno lahko ugotovimo tudi za prtljažni prostor.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

EV2 ima bateriji dveh kapacitet, in sicer 42 in 61 kilovatnih ur (kWh), obe bateriji pa sta še vedno tipa NMC. Zanimiv je podatek, da je z manjšo baterijo povezan zmogljivejši elektromotor kot pri večji. Pri manjši znaša njegova moč 107, pri večji pa slabih sto kilovatov. Pospeški in dinamika sta na več kot dovolj visoki ravni za tak razred, kar podprejo podatki – pospešek do sto kilometrov na uro znaša 8,6 oziroma 9,5 sekunde, pri obeh baterijah pa najvišja hitrost znaša 161 kilometrov na uro.

Vse to obeta lahkotno in enostavno vsakodnevno sobivanje s takim avtomobilom. Vožnja je mirna in nemoteča – to je zasluga tako nekaj višjega položaja sedenja, lahkotnega volanskega sistema kot hitro odzivne pogonske tehnike.

Foto: Gregor Pavšič

Po uradnem standardu WLTP bo znašal do 413 oziroma 313 kilometrov. To so podatki na predvideni porabi 15 oziroma 16 kWh na sto kilometrov, kar sicer za standard WLTP ni ravno malo. Po prvih testih bo jasno, kakšna bo realna poraba in doseg. Glede na dozdajšnje izkušnje pa lahko pri večji bateriji računamo vsaj od 300 do 350 kilometrov dosega, pri manjši pa morda od 250 do 300 kilometrov.

Med obema baterijama je pri skoraj enaki masi avtomobila torej okrog sto kilometrov razlike v dosegu. Cenovno bo veliko dostopnejša manjša, kjer bodo na voljo tudi osnovnejši paketi opreme. Od štirih razpoložljivih (lite, pulse, air in sky) bosta pri večji bateriji na voljo le najvišji paket. Pri enaki opremi je večja baterija dražja za dokaj skromnih 2.400 evrov, ima pa nato tak EV2 še možnost dodatnega paketa opreme GT line.

Cenovno smiselna bo predvsem mala baterija

Razpon v cenah za EV2 je prav zato zelo velik in znaša skoraj 12 tisoč evrov. Osnovni EV2 bo tako z redno ceno na voljo za dobrih 25 tisoč evrov – brez doplačil in z nekaj popusta bo torej na voljo tudi za najvišjo subvencijo 7.800 evrov. Toda oprema lite prinaša nekaj kompromisov – na primer štiri in ne pet sedežev.

Vse različice z manjšo baterijo so na voljo pod mejo 30 tisoč evrov, pri večji bateriji pa cene že poskočijo na 32 oziroma 37 tisoč evrov. To je že visoka raven, kjer je na trgu nekaj cenovno zelo agresivnih tekmecev – najbolj izstopata Tesla z modelom 3 in Leapmotor z modelom B10. Prodajne številke v zadnjem obdobju potrjujejo njuno uspešnost.

Prav zato bo največja smotrnost kie EV2 vezana na uporabnost manjše baterije, ki kot že rečeno (žal) ni tipa LFP. Ključna bo ugodna poraba, o čemer pa več po prvih pravih testnih kilometrih.

Kia namerava letos v Sloveniji do konca leta prodati okrog 300 vozil EV2.

