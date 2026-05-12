Geopolitične razmere so pospešile zanimanje in prodajo električnih avtomobilov, kar sovpada tudi s prihodom nekaterih novih cenovno ugodnejših modelov na trg. Na valu tega preobrata pelje naprej tudi Toyota, ki je letos tako v Evropi kot tudi v Sloveniji močno povečala prodajo svojih povsem električnih vozil. Ta letos na našem trgu predstavljajo 40 odstotkov prodaje japonske znamke, ki do nedavnega še ni imela prave električne ponudbe. Omenjeni delež je sicer zelo visok in dolgoročno za zdaj ni realen, toda če bo ob koncu leta vsaka peta prodana slovenska toyota električna, bo to zagotovo presenečenje.

Foto: Gregor Pavšič

Palec gor: robustna zasnova, prtljažnik, izboljšan električni pogon in nadzor nad baterijo

robustna zasnova, prtljažnik, izboljšan električni pogon in nadzor nad baterijo Palec dol: le večja baterija, spredaj brez “frunka”

Mednarodna predstavitev z vožnjami na Gorenjskem

Eden ključnih električnih adutov za Toyoto je model C-HR+, včeraj pa smo na Gorenjskem prvič vozili večji model bZ4X touring. Toyota je namreč v Sloveniji organizirala mednarodno predstavitev tega avtomobila, o kateri bomo nekaj več zanimivih podatkov napisali še v prihodnjih dneh. Ta avtomobil je zanimiva kombinacija športnega terenca in karavana, zato vsakršna asociacija na električnega subaru outbacka tu ni naključna. Toyotin avtomobil dopolnjuje klasični SUV bZ4X, s katerim si tudi deli večji del tehnike in mu dodaja nekoliko večji prtljažnik.

Toyota bZ4x touring je dolg 4,83 metra in je za modelom mirai druga najdaljša toyota v Evropi. Od SUV-jevskega bZ4X je daljša za tri centimetre.

Toyotina mednarodna predstavitev je v Sloveniji potekala od 4. maja naprej. Skupno so pripeljali 226 novinarjev iz 23 različnih držav. Največ je bilo Nemcev (28), Italijanov (20) in Madžarov (16). Poleg teh so iz vseh držav gostili še predstavnike Toyote, tako da je skupno število gostov znapšalo 274. Prenočevali so v blejskem hotelu Rose, trase testnih voženj pa so potekale po večjem področju Gorenjske.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Prtljažnik ima od 669 do 1.718 litrov prostornine. Foto: Gregor Pavšič

Voznik na merilnike gleda prek volanskega obroča. Foto: Gregor Pavšič

O prenovljeni toyoti bZ4X smo letos že podrobneje pisali z mednarodne predstavitve v Španiji in ključne tehnične elemente je dobilo tudi vozilo z dodatkom imena touring.

To pomeni izboljšano energijsko učinkovitost pri porabi, boljšo krivuljo moči polnjenja in tudi ročni zagon predgretja oziroma hlajenja baterije. S tem je avtomobil odporen tudi na skrajne vremenske razmere v Skandinaviji, kjer je bZ4X že leta med najbolje prodajanimi avtomobili. Sodeč po videnem v bZ4X touring je avtomobil zanimiv za tiste, ki iščejo alternativo pri obliki vozila, večji prtljažnik ter tudi nekoliko bolj avtomobilski položaj za volanom. Ta je sicer nekoliko poseben – na merilnike gledamo čez volanski obroč.

Robustno vozilo, ki za zdaj nima manjše baterije

Toyotin bZ4X je robusten avtomobil, ki se ne bo ustrašil niti makadamskih cest. Poraba energije je bila na podeželskih gorenjskih cestah pričakovano ugodna in obljublja približno 500 kilometrov realnega dosega, tudi na avtocesti pa bi moral doseči več kot 400 kilometrov. Moč hitrega polnjenja je do 150 kilovatov, kar v današnjih časih ni več veliko. Toda za avtomobil 400-voltne zasnove bo končni izkoristek polnjenja (povprečna moč) očitno vseeno dober.

Različica s sprednjim pogonom ima moč 165, s štirikolesnim pa 280 kilovatov. Ta do sto kilometrov na uro pospeši v 4,5 sekunde - s tem je najhitrejša toyota izven družine športnih modelov GR. Pohvalna je masa, ker avtomobil s sprednjim pogonom ne dosega dveh ton.

Večja pomembna razlika v primerjavi z bZ4X je dejstvo, da ima izvedba touring baterijo le ene kapacitete, in sicer neto 71 kilovatnih ur (kWh). To večjo prodajo obeta športnemu terencu z opcijsko manjšo baterijo. Touring bo v Sloveniji z dvokolesnim pogonom stal od dobrih 42 tisoč evrov naprej, tudi štirikolesno gnana različica pa bo s pomočjo popusta še prišla pod mejo za osnovno subvencijo.

Notranjost je prepoznavna že iz modela bZ4X. Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Zgledna prostornost na zadnji klopi, toda pri prostoru je dala Toyota prednost prtljažniku. Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Ker spredaj ni "frunka", mora biti kabel pospravljen zadaj. Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič