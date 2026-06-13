Leapmotor B05. Vozili smo kitajski"golf": zanimiv paket vozila, obeta se dobra cena.

V okolici Frankfurta smo vozili novo kombilimuzino kitajske znamke, ki je med najhitreje rastočimi ne le v Evropi, temveč tudi v Sloveniji. Leapmotor B05 ima zelo dober paket zmogljivosti, dobro opremo in uporabnost, cena zanj na našem trgu pa bo pod 30 tisoč evri.

Foto: Gregor Pavšič Leapmotor B05 je po modelih T03, C10 in B10 nov pomemben adut Leapmotorja, zelo hitro rastoče kitajske znamke v večinski lasti Stellantisovega koncerna. Za razliko od pogosto generično oblikovanih križancev in športnih terencev B05 na ceste prihaja kot kombilimuzina, ki bo imela izključno električni pogon, visoko raven serijske opreme, dobro zmogljivost in očitno tudi zgleden doseg med 300 in 400 kilometri.

Skupaj z minimalistično, a uporabniško dobro premišljeno in delujočo notranjostjo je B05 predvsem odličen paket razmerja med uporabnostjo, velikostjo, opremo in ceno avtomobila. V Sloveniji bo B05 predvidoma na voljo pod mejo 30 tisoč evrov (pred izkoristkom subvencije) in s tem bo resen tekmec vsem tudi manjšim avtomobilom, ki realno stanejo več kot 30 tisočakov. Kitajski golf bi morda lahko (nekaj manj zahtevne) kupce odščipnil tudi tesli model 3, ki je pet tisoč evrov dražja in nima petih vrat.

Palec gor: kombilimuzina in ne SUV, minimalistične linije, odzivnost zaslona, podvozje, dobri obeti za porabo in doseg, serijska oprema in brez doplačil, pričakovana cena pod 30 tisoč evri

kombilimuzina in ne SUV, minimalistične linije, odzivnost zaslona, podvozje, dobri obeti za porabo in doseg, serijska oprema in brez doplačil, pričakovana cena pod 30 tisoč evri Palec dol: majhen vzdolžni in višinski hod pri nastavitvi volana, premehek volan tudi v športnem programu, spredaj ni prtljažnika

Foto: Leapmotor

Foto: Gregor Pavšič

Na evropski avtomobilski trg je v zadnjih letih prišlo veliko kitajskih znamk, toda trdnejše temelje in tržne deleže so si zagotovile le redke. Mednje spada znamka Leapmotor. Stara je komaj kako desetletje, toda skupaj s podjetjem Stellantis jim je v Evropi že uspel hiter prodor.

Razloga sta načeloma dva: zaledje Stellantisa vzbuja zaupanje kupcev, na drugi strani pa Leapmotor s svojimi cenami, kakovostno opremljenimi avtomobili in tudi tehnološko prepričljivostjo (predvsem za ta cenovni razred) ponuja odličen vsestranski paket.

Čeprav njihovi avtomobili drastično ne odstopajo od nekaterih drugih znamk, so očitno zadeli, kaj trg išče, in številke to potrjujejo. V Sloveniji so letos do konca maja prodali že več kot 500 električnih avtomobilov. Če ob tem upoštevamo še napovedane nove modele (že letos kombilimuzina B05 in predvidoma tudi manjši križanec B03X), se Leapmotorju obeta nadaljnja rast in preboj vsaj v prvo petnajsterico znamk na avtomobilskem trgu v Sloveniji.

Foto: Gregor Pavšič

Če bi lahko njihova športna terenca oziroma križanca C10 in B10 označili kot za dokaj generično zasnovana in oblikovana električna avtomobila, je pri B05 to nekoliko drugače. Ta avtomobil je 4,4 metra dolga petvratna kombilimuzina, ki neposredno ponuja primerjavo z volkswagnom ID.3 in morda še bolj volkswagen golfom.

Pri Leapmotorju so že tako ponosni, da je njihova baza kupcev približno deset let mlajša od evropskega povprečja, B05 pa je s poudarjanjem dinamike in odmika od SUV-jevskih načel namenjen prav tem. To sicer ni ravno športni avtomobil, čeprav ima pogon 160 kilovatov sistemske moči, toda vseeno je vozniško srce v njem nekoliko bolj razposajeno kot v klasičnem športnem terencu.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Oblikovno in uporabniško novi B05 ne prinaša sprememb in novosti. Vse je zelo podobno kot v modelih C10 in B10. To pomeni zelo minimalistično zunanjost s potopnimi kljukami vrat, enako omejena pa je tudi notranjost – tu so oblikovalci strogo sledili načelu manj je več in fizičnih gumbov v avtomobilu skoraj ni.

Leapmotor nadaljuje pristop nekaterih kitajskih znamk, ki sledijo trendu, ki ga je kot pred slabim desetletjem začela Tesla. Vozniški prostor se sicer zdi prazen, toda funkcionalnosti mu ne moremo oporekati. Že oba gumba (vrtljiva koleščka) na volanu imata številne funkcije, tudi osrednji zaslon z vmesnikom je zelo odziven in procesorsko prepričljiv.

Pri Leapmotorju zagotavljajo, da je vgrajeni čip celo predimenzioniran za trenutne zmogljivosti avtomobila in bo kos vsebinskim nadgradnjam v prihodnosti. To je pač prednost novodobnih avtomobilov – zahteve kupcev zastopniki (ponavadi kar prek WeChata) pošljejo v tovarno, tam spišejo nekaj sto vrstic programske kode in jih pošljejo v vse obstoječe avtomobile.

Foto: Gregor Pavšič

Z vozniškega sedeža je treba kar hitro pohvaliti opremo avtomobila, udobje sedežev in veliko prostora na zadnji klopi. Volanski obroč je dobro oblikovan in se lepo prilega rokam, bi pa v tem avtomobilskem segmentu pričakoval precej daljši hod volana tako pri globinski kot pri višinski nastavitvi. To lahko oteži iskanje optimalnega položaja predvsem višjim voznikom.

Volanski sistem je prav tako žal dokaj mehak in voznikovi občutki med vožnjo tu niso na ravni evropske industrije. Da, vozili smo tudi že manj prepričljive kitajske avtomobile in tudi v B05 položaj ni ravno slab, toda želeli bi si tršega volana – še posebej ob izbiri programa sport.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Toda če je volan malo premehak, je podvozje z večvodilno premo zadaj presenetljivo dobro in tudi na ovinkih prepričljivo opravi svojo nalogo tudi ob dinamični vožnji. Voznik se pač tudi mehkejšega volana navadi. Prožnost pogona je dovolj dobra tudi za agresivnejše pospeške med ovinki, vseeno pa B05 med najzmogljivejše ne sodi. Pospešek do hitrosti sto kilometrov na uro je 6,7 sekunde, najvišja hitrost pa 170 kilometrov na uro.

Toda predvsem zaradi že omenjenega mehkega volana in slabšega občutka leapmotorja B05 ne moremo vključiti med vozniško prepričljive kombilimuzine, kakršne smo ali še vozimo v Evropi - volkswagen golf, opel astra, peugeot 308, nekdanji ford focus so ponudili več, a to je bila seveda le ena plat zgodbe. Leapmotor se odkupi na nekaterih drugih področjih..

Druge prednosti? B05 ima tudi funkcijo one pedal drive, kjer je zavorna rekuperacija najodločnejša in omogoči vožnjo skoraj brez uporabe zavor. Sistem je kar dobro kalibiriran. Tako kot C10 in B10 ima tudi kombilimuzina možnost povezave z aplikacijo na telefonu, klasičen ključ pa nadomesti kartica NFC. Zadnji sedeži nudijo 24 stopinj prilagajanja pri naklonu.

Foto: Gregor Pavšič

Zasnova avtomobila je 400-voltna, Leapmotor uporablja naprednejše baterije LFP, ki so na voljo v kapacitetah 56 in 67 kilovatnih ur (kWh). V Slovenijo bo za zdaj B05 prišel le z večjo baterijo (razlika v ceni je tri tisoč evrov) in, sodeč po prvih kilometrih, lahko napovedujemo od dobrih 300 do kakih 400 kilometrov realnega dosega. Povprečna poraba v Nemčiji, kjer pa pravih avtocestnih odsekov ni bilo, je bila okrog 13 kWh na sto kilometrov. Poraba energije bo očitno dobra, a o tem bomo vendarle sodili šele po temeljitejšem testu na slovenskih cestah.

Avtomobil ima možnost predgretja baterije in tudi sicer so obljubljene moči pri hitrem polnjenju z enosmernim tokom (DC) za ta cenovni razred in baterije LFP zelo spodbudne. Konična moč je skoraj 170 kilovatov (168 kW), od 30 do 80 odstotkov (torej pol baterije) bo voznik dobil v 17 minutah. Serijski polnilec za izmenični tok (AC) je 11-kilovatni.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Nič zares ne izstopa, toda celoten paket je pri tej ceni zelo prepričljiv

Pri leapmotorju B05 bi težko izpostavil le eno dobro stvar, s katero naj bi od jeseni naprej izstopal tudi na slovenskem avtomobilskem trgu. Njegovi ključni prednosti sta namreč celovit paket in neposredna povezava s ceno. Ta za Slovenijo sicer še ni znana, a predvidoma bo pod mejo 30 tisoč evrov za avtomobil s praktično vso opremo in večjo baterijo. Doplačil (razen za barvo) praktično ni in taka transparentnost je seveda dobra.

B05 ima nekaj napak, pomanjkljivosti, toda pri navedeni ceni (ob upoštevanju vsega, kar avtomobil ponuja) te niso pretirano moteče. Ta dober paket je poskrbel že za presenetljivo dobro prodajo križanca B10. V zadnjih mesecih bi jih prodali še več, če bi jih le dovolj dobili iz Kitajske. Ko bo Leapmotor odprl tovarni v Španiji (Zaragoza, Madrid), bo tudi pri dobavah lahko marsikaj drugače.

Zelo resen tekmec za večje evropske avtomobile, kupce lahko odščipne tudi tesli model 3

B05 bi lahko povzročil kar nekaj sivih las evropski konkurenci. Čeprav je to avtomobil golfovega razreda, je ob večjih dimenzijah cenovno pod realno opremljenimi električnimi vozili manjšega segmenta B – renault 5, škoda epiq, cupra raval, volkswagen ID.polo, kia EV2. Za vse te bo novi B05 najresnejši kitajski tekmec do zdaj.

Morda bi pri Leapmotorju z B05 kupce lahko odvzeli celo Tesli, ki letos vsaj v Sloveniji z modelom 3 podira rekorde pri prodaji električnih avtomobilov. Avtomobil bo cenejši kakih pet tisočakov in čeprav se ponekod B05 ne more primerjati z ameriškim avtomobilom (vozne lastnosti, vmesnik), ima pet vrat in več prostora na zadnji klopi. Model 3 navsezadnje dokazuje, da se dobro ne prodajajo le SUV in ta podatek je dobra popotnica tudi za leapmotor B05.