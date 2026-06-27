Prometna nesreča zaprla pomursko avtocesto. Na delu tudi helikopter.

Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj pred 12. uro, je med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru zaprt vozni pas pomurske avtoceste, je razvidno s spletne strani prometno-informacijskega centra. Zaradi pristanka helikopterja, ki je pomagal pri reševanju ponesrečencev, je bila avtocesta nekaj časa zaprta v obe smeri.