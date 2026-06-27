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Avtor:
Sa. B.

Sobota,
27. 6. 2026,
12.28

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
prometne informacije prometne informacije prometna nesreča Pomurska avtocesta zapora ceste stanje na cestah

Sobota, 27. 6. 2026, 12.28

55 minut

Prometna nesreča zaprla pomursko avtocesto. Na delu tudi helikopter.

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,27
Nesreča, prometna nesreča | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj pred 12. uro, je med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru zaprt vozni pas pomurske avtoceste, je razvidno s spletne strani prometno-informacijskega centra. Zaradi pristanka helikopterja, ki je pomagal pri reševanju ponesrečencev, je bila avtocesta nekaj časa zaprta v obe smeri.

Na Darsu so pred tem pojasnili, da bo popolna zapora avtoceste vzpostavljena kratkotrajno zaradi pristanka helikopterja. "V času popolne zapore bodo naši sodelavci voznikom v zastoju delili osvežilno vodo. Prosimo za strpnost, upoštevanje navodil na kraju dogodka in pravočasno ustvarjanje reševalnega pasu," so še pozvali.

Stanje na cestah:

Prometni zastoji:

Potovalni časi:

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