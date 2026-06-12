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Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
12. 6. 2026,
20.13

Osveženo pred

35 minut

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Natisni članek
avtocesta avtocesta promet promet vipavska hitra cesta

Petek, 12. 6. 2026, 20.13

35 minut

Vipavska hitra cesta od Vipave proti Razdrtemu zaradi okvare tovornjaka zaprta

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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avtocesta, vipavska | Foto Dars/Promet.si

Foto: Dars/Promet.si

Vipavska hitra cesta je zaradi okvare tovornega vozila med Vipavo in razcepom Nanos zaprta v smeri proti Razdrtemu, promet pa je preusmerjen na regionalno cesto, so sporočili s prometno-informacijskega centra.

Omenjena hitra cesta bo sicer med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaprta tudi od sobote, od 5. ure, do ponedeljka, do 5. ure zjutraj. Obvoz bo potekal po vzporedni regionalni cesti.

Vipavska hitra cesta | Foto: Dars/Promet.si Foto: Dars/Promet.si

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