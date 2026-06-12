Vipavska hitra cesta je zaradi okvare tovornega vozila med Vipavo in razcepom Nanos zaprta v smeri proti Razdrtemu, promet pa je preusmerjen na regionalno cesto, so sporočili s prometno-informacijskega centra.

Omenjena hitra cesta bo sicer med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaprta tudi od sobote, od 5. ure, do ponedeljka, do 5. ure zjutraj. Obvoz bo potekal po vzporedni regionalni cesti.

Foto: Dars/Promet.si