Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Torek,
5. 5. 2026,
16.21

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
zapore cest štajerska avtocesta štajerska avtocesta promet promet

Torek, 5. 5. 2026, 16.21

23 minut

V prihodnjih dveh nočeh zapore na štajerski avtocesti

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Zastoj, štajerska avtocesta, Slovenska Bistrica | Fotografija je simbolična. | Foto DRSI

Fotografija je simbolična.

Foto: DRSI

V prihodnjih dveh nočeh bodo med Vranskim in Šentrupertom ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami vzpostavljene popolne zapore štajerske avtoceste. Vzrok zanje so na eni strani nadgradnja sistema nadzora in vodenja prometa ter redna vzdrževalna dela, na drugi pa preoblikovanje obstoječe delovne zapore zaradi obsežne prenove.

V noči na sredo bo tako med 21. uro in 4.30 vzpostavljena popolna zapora avtoceste med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru. Zapora je potrebna zaradi nadgradnje sistema nadzora in vodenja prometa ter rednih vzdrževalnih del. Na priključku Vransko bo zaprt tudi uvoz na avtocesto proti Mariboru.

Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti, so sporočili iz Darsa.

Zapora zaradi preoblikovanja začasne prometne ureditve

Prav tako v noči na sredo bo v enakem časovnem obdobju vzpostavljena popolna zapora odseka avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zapora je potrebna zaradi preoblikovanja začasne prometne ureditve v okviru nadaljevanja obsežne obnove odseka.

Promet bo preusmerjen na regionalno cesto Slovenske Konjice–Celje. Na priključku Slovenske Konjice bo zaprt uvoz na avtocesto proti Ljubljani.

V noči na četrtek pa bo prav tako med 21. uro in 4.30 vzpostavljena popolna zapora med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri proti Ljubljani. Tudi v tem primeru so razlog nadgradnja sistema nadzora in vodenja prometa ter redna vzdrževalna dela. Na priključku Šentrupert bo zaprt uvoz na avtocesto proti Ljubljani.

Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

Težava tudi rekonstrukcija priključkov

Zaradi rekonstrukcije priključnih krakov pa bo v okviru obnove štajerske avtoceste med Framom in Slovensko Bistrico potrebna popolna zapora priključka Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Ta bo v veljavi med 6. in 25. majem. V času zapore bo obvoz urejen preko priključka Slovenska Bistrica jug.

Promet bo v noči na sredo moten tudi na dolenjski avtocesti pred Ljubljano. Med 20. in 5. uro bosta namreč zaprta predora Mali Vrh in Debeli Hrib proti prestolnici.

promet, cesta, obnova, zapora, Koroška, Dravograd, ravne na Koroškem
Novice Konec tedna popolna zapora ceste Ravne–Dravograd, do 14. junija še več zapor
Štajerska avtocesta
Novice Nova ureditev na štajerski avtocestni vpadnici v Ljubljano predvidoma po 27. aprilu
Most Vir
Novice Obeta se nova zapora. Preverite, kje.
zapore cest štajerska avtocesta štajerska avtocesta promet promet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.