V prihodnjih dveh nočeh zapore na štajerski avtocesti

V prihodnjih dveh nočeh bodo med Vranskim in Šentrupertom ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami vzpostavljene popolne zapore štajerske avtoceste. Vzrok zanje so na eni strani nadgradnja sistema nadzora in vodenja prometa ter redna vzdrževalna dela, na drugi pa preoblikovanje obstoječe delovne zapore zaradi obsežne prenove.

V noči na sredo bo tako med 21. uro in 4.30 vzpostavljena popolna zapora avtoceste med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru. Zapora je potrebna zaradi nadgradnje sistema nadzora in vodenja prometa ter rednih vzdrževalnih del. Na priključku Vransko bo zaprt tudi uvoz na avtocesto proti Mariboru.

Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti, so sporočili iz Darsa.

Zapora zaradi preoblikovanja začasne prometne ureditve

Prav tako v noči na sredo bo v enakem časovnem obdobju vzpostavljena popolna zapora odseka avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zapora je potrebna zaradi preoblikovanja začasne prometne ureditve v okviru nadaljevanja obsežne obnove odseka.

Promet bo preusmerjen na regionalno cesto Slovenske Konjice–Celje. Na priključku Slovenske Konjice bo zaprt uvoz na avtocesto proti Ljubljani.

V noči na četrtek pa bo prav tako med 21. uro in 4.30 vzpostavljena popolna zapora med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri proti Ljubljani. Tudi v tem primeru so razlog nadgradnja sistema nadzora in vodenja prometa ter redna vzdrževalna dela. Na priključku Šentrupert bo zaprt uvoz na avtocesto proti Ljubljani.

Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

Težava tudi rekonstrukcija priključkov

Zaradi rekonstrukcije priključnih krakov pa bo v okviru obnove štajerske avtoceste med Framom in Slovensko Bistrico potrebna popolna zapora priključka Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Ta bo v veljavi med 6. in 25. majem. V času zapore bo obvoz urejen preko priključka Slovenska Bistrica jug.

Promet bo v noči na sredo moten tudi na dolenjski avtocesti pred Ljubljano. Med 20. in 5. uro bosta namreč zaprta predora Mali Vrh in Debeli Hrib proti prestolnici.