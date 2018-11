Policisti počasi in temeljito pregledujejo tovornjake. Nastale so dolge kolone. #video

Policisti z današnjim dnem zaostrujejo svoje stavkovne aktivnosti, in sicer tako, da na mednarodnih mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje temeljiteje pregledujejo tovorna vozila. Na obeh straneh državne meje tako že nastaja daljša kolona tovornih vozil, je danes povedal policijski sindikalist Radivoj Uroševič.

Od petka, ko sta Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije napovedala zaostritev stavke, niso prejeli niti vabila niti konkretnega vladnega besedila oz. protipredloga na svoje stavkovne zahteve, je na današnji novinarski konferenci na mejnem prehodu Obrežje pojasnil Uroševič, ki vodi Policijski sindikat Slovenije.

Stavko tako nadaljujejo in podobne zaostritve bodo nadaljevali tudi drugje ter pri drugih oblikah policijskega dela, je napovedal.

Stavka se je začela ob 8. uri

Zaostrene sindikalne aktivnosti na Obrežju in Gruškovju so začeli danes zjutraj ob 8. uri in jih bodo nadaljevali, vse dokler bo stavkajoča straža menila, da s tem ne obremenjujejo preveč stavkajočih policistov in drugih državljanov, ki prestopajo državno mejo.

Uroševič je presodil, da pri pogajanjih z vladno pogajalsko skupino do zdaj niso dosegli še ničesar. Uspelo jim je le raztolmačiti svoje stavkovne zahteve vladni pogajalski skupini. Ob tem je Uroševič pripomnil, da "te sicer razumejo vsi, razen očitno vladne pogajalske skupine", ki še vedno ne najde konkretnih rešitev in odgovorov na zahteve policistov.

V policijskih sindikatih odziv vladne strani pričakujejo še ta teden.

Vladi sporočajo, naj se usede z njimi in "neha saditi rožice"

Generalni sekretar Sindikata policistov Slovenije Sebastjan Korošec je glede danes uvedenih stavkovnih ukrepov pojasnil, da policisti na meji temeljiteje in počasneje kot običajno pregledujejo tovorna vozila. Na vprašanje, kako bi lahko stopnjevali pritisk, je odgovoril, da je "nabor ukrepov" velik in da je "vse možno".

Vladi s to zaostritvijo sporočajo, naj se usede z njimi in "neha saditi rožice". Korošec je ob tem poudaril, da si policisti želijo, da bi zadeve čim prej rešili in da se stavka konča.

Kot so v izjavi za javnost zapisali po četrtkovi odločitvi stavkovnega odbora policijskih sindikatov, so pogajanja z vladno pogajalsko skupino zastala. Vladi sporočajo, da se ne bodo več igrali slepih miši ter da imajo dovolj arogance in praznih besed.

Stavka vseh slovenskih policistov se je začela 1. oktobra. Policijska sindikata med drugim zahtevata ponovno vzpostavitev razmerij med plačami primerljivih poklicev. S stavkovnim sporazumom leta 2016 sta namreč sindikata z vlado dosegla sporazum o višjih plačah, a so bila leto pozneje v okviru odprave plačnih anomalij določena boljša vrednotenja delovnih mest tudi pri drugih pooblaščenih uradnih osebah.

Obenem zahtevata tudi posebno nagrado za vsako leto opravljenega dela, nadomestilo za dolžnost ukrepanja ob vsakem času, ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah ter odpravo anomalij pri poklicnem in starostnem upokojevanju.