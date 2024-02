Na primorski avtocesti sedem kilometrov dolg zastoj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prometni nesreči, ki se je zgodaj zjutraj zgodila na primorski avtocesti, so posledice že odstranili, ostal pa je večkilometrski zastoj, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra. Zastoj ostaja na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani.

Močno oviran je tudi promet v Ljubljani na Dolenjski cesti proti središču mesta. Nastaja zastoj.

Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo v mestna središča, in na mestnih obvoznicah. Predvsem na vpadnicah v Ljubljano.

Med vikendom sanacija na primorski avtocesti, možni so zastoji

Zaradi sanacije nadvozov na odseku Brezovica–Vrhnika bo tudi ta konec tedna promet potekal po enem pasu.

"Tokrat proti Kopru, v soboto, 3. 2., in v nedeljo, 4. 2. 2024, med 7. in 17. uro. Hitrost bo omejena na 60 kilometrov na uro. Možni so, predvsem v soboto, zastoji," še voznikom sporočajo na promet.si.

