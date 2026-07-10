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Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
10. 7. 2026,
15.59

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

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promet promet obnova Ljubljana ulica zapora ceste prenova

Petek, 10. 7. 2026, 15.59

1 ura, 24 minut

Od ponedeljka zaradi prenove popolna zapora Tolstojeve ulice v Ljubljani

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Tolstojeva ulica | Med obnovo komunalne infrastrukture in rekonstrukcijo Slovenčeve in Tolstojeve ulice bo od 13. julija do predvidoma 14. decembra 2026 popolna zapora Tolstojeve ulice. | Foto MOL

Med obnovo komunalne infrastrukture in rekonstrukcijo Slovenčeve in Tolstojeve ulice bo od 13. julija do predvidoma 14. decembra 2026 popolna zapora Tolstojeve ulice.

Foto: MOL

Zaradi obnove komunalne infrastrukture in rekonstrukcije Slovenčeve in Tolstojeve ulice v Ljubljani bo od ponedeljka do predvidoma 14. decembra slednja popolnoma zaprta za promet. Stanovalcem bo omogočen dostop do stanovanj, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Med večmesečno zaporo bo urejen obvoz, z izvajanjem dela po odsekih pa bodo stanovalcem omogočili nemoten dostop do stanovanj.

Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Po poročanju portala ljubljana.info projekt predvideva obnovo vozišča, novo prometno ureditev in boljše razmere za pešce in kolesarje, hkrati pa tudi posodobitev komunalne infrastrukture.

Skupna vrednost projekta znaša 1,97 milijona evrov z davkom na dodano vrednost.

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