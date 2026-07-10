Zaradi obnove komunalne infrastrukture in rekonstrukcije Slovenčeve in Tolstojeve ulice v Ljubljani bo od ponedeljka do predvidoma 14. decembra slednja popolnoma zaprta za promet. Stanovalcem bo omogočen dostop do stanovanj, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Med večmesečno zaporo bo urejen obvoz, z izvajanjem dela po odsekih pa bodo stanovalcem omogočili nemoten dostop do stanovanj.

Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Po poročanju portala ljubljana.info projekt predvideva obnovo vozišča, novo prometno ureditev in boljše razmere za pešce in kolesarje, hkrati pa tudi posodobitev komunalne infrastrukture.

Skupna vrednost projekta znaša 1,97 milijona evrov z davkom na dodano vrednost.