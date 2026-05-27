Avtorji:
M. L., Na. R., Sa. B.

Sreda,
27. 5. 2026,
14.41

stanje na cestah prometne informacije prometne informacije štajerska avtocesta štajerska avtocesta promet promet

Na primorski avtocesti znova kaos: zamuda več kot enourna

Primorska avtocesta | Kolona vozil na primorski avtocesti | Foto DRSI

Kolona vozil na primorski avtocesti

Foto: DRSI

Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem zaprta vozni in počasni pas v smeri Kopra. Promet tako poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Kosez in Barja, prav tako na regionalni cesti, piše na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

Za osebna vozila je obvoz mogoč po regionalni cesti Brezovica–Vrhnika–Logatec. Voznikom, ki se iz Ljubljane odpravljajo proti Kopru, pot vzame skoraj dve uri. Od priključka Dragomer do priključka Logatec je območje zastojev dolgo več kot 20 kilometrov. 

primorska avtocesta, promet, zastoj | Foto: DARS Foto: DARS

primorska avtocesta, Sinja Gorica, promet, zastoj | Foto: DARS Foto: DARS

O nesreči poročajo tudi s štajerske avtoceste, in sicer med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas.

Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Pernico in Dragučovo proti Mariboru.

Zaradi prometne nesreče na regionalni cesti Sežana–Divača pa je v Divači oviran promet.

Sežana, Divača, nesreča, promet | Foto: DARS Foto: DARS

Stanje na cestah:

Prometni zastoji:

Potovalni časi:

primorska avtocesta
