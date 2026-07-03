Dars je v začetku junija s konzorcijem podjetij Kolektor CPG in Trgograd podpisal pogodbo za širitev primorske avtoceste med razcepom Kozarje in Vrhniko. V Darsu so za STA povedali, da je začetek glavnih gradbenih del predviden spomladi prihodnje leto, letos jeseni bi se lahko začela zgolj nekatera pripravljalna dela z omejenim vplivom na promet.

Dars je posel za širitev primorske avtocestne vpadnice v Ljubljano družbama Kolektor CPG in Trgograd oddal spomladi letos. Njuna skupna ponudba je bila brez davka vredna 144,2 milijona evrov, z davkom pa nekaj manj kot 176 milijonov evrov.

Javno naročilo je lahko izvedel po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja za širitev avtoceste med Kozarjami in Vrhniko oz. Verdom. Tega je septembra lani dobil dve leti po vložitvi vloge zanj.

Preureditev odstavnega pasu v tretji prometni pas

Načrtovane so celovita obnova dotrajane voziščne konstrukcije, preureditev odstavnega pasu v tretji prometni pas širine 3,5 metra, izvedba odstavnih niš in ustrezne razširitve pri premostitvenih objektih. Z izvedeno širitvijo bo v polni funkciji zaživel tudi septembra lani odprt avtocestni priključek Dragomer.

Začetek prihodnje leto spomladi

Začetek glavnih gradbenih del je po navedbah Darsa predviden spomladi prihodnje leto. Jeseni letos bi se lahko začela le posamezna pripravljalna dela, na primer izvedba predobremenilnih nasipov, ki bo zahtevala zgolj omejene prometne ureditve, kot so zapore odstavnega pasu, so za STA zapisali v državnem upravljavcu avtocest.

Številni projekti na avtocestah in hitrih cestah

Ob tem so zapisali, da novih večjih delovišč z obnovitvenimi deli med letošnjo poletno turistično sezono na avtocestnem omrežju ne načrtujejo. Trenutno namreč na avtocestah in hitrih cestah potekajo številni projekti obnove, ki močno vplivajo na promet.

Na primorski avtocesti je veliko gradbišče pri Postojni, s tem koncem tedna bo stekla naslednja velika faza obnovitvenih del na vipavski hitri cesti čez Rebernice. Obenem poteka prvi del širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano med Domžalami in Zadobrovo, na štajerski avtocesti se nadaljujeta tudi velika projekta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter pri Slovenski Bistrici. Dela potekajo tudi v Šentilju.

Na primorski avtocesti je veliko gradbišče pri Postojni, s tem koncem tedna bo stekla naslednja velika faza obnovitvenih del na vipavski hitri cesti čez Rebernice. Foto: Prometno-informacijski center

Na dolenjski avtocesti poteka obnova odseka med Ivančno Gorico in Bičem, promet je zaradi del moten tudi na več odsekih gorenjske avtoceste.

V Darsu izpostavljajo, da večina projektov poteka več gradbenih sezon

V Darsu so izpostavili, da večina projektov poteka več gradbenih sezon, zato gre v številnih primerih za nadaljevanje del po začasni zimski prekinitvi in ne za povsem nove posege v prometni prostor.

Poudarili so, da gre v pretežni meri za obsežne in nujne prenove dotrajane infrastrukture, ki potekajo z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti, boljše pretočnosti prometa ter zanesljivejšega delovanja avtocestnega omrežja v prihodnje.

"Pri načrtovanju in izvedbi del si prizadevamo, da bi bil njihov vpliv na promet čim manjši, zato so delovne zapore povsod, kjer to dopuščajo tehnične značilnosti cestišča in varnostni pogoji, organizirane tako, da promet večino časa poteka po dveh začasnih prometnih pasovih v vsako smer," so še zapisali.