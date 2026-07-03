Pred nami je prvi julijski konec tedna, ki je tradicionalno prometno bolj obremenjen. Gneča in zastoji že nastajajo na štajerski in primorski avtocesti, tam promet dodatno ovira nesreča med Kozino in Kastelcem. Okvara tovornega vozila je zaprla tudi vipavsko hitro cesto med Ajdovščino in Nanosom proti Nanosu.

Zapori vipavske hitre ceste se je možno izogniti z obvozom, ki je za osebna vozila možen po regionalni cesti Ajdovščina–Razdrto.

Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Nastal je daljši zastoj, poroča prometnoinformacijski center.

Kje še nastajajo zastoji?

Zastoji pa so tudi na več koncih države. Na štajerski avtocesti jih beležijo med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju.

Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru.

STANJE NA CESTAH

Prav tako so zastoji na južni ljubljanski obvoznici med Vičem in Malencami proti Dolenjski ter med centrom in Kozarjami proti Primorski. Pa tudi na zahodni obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski.

Gneča in zastoji so tudi na cestah Izola–Strunjan in Lesce–Bled, prav tako na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji ter pred Šentiljem proti Sloveniji.

PROMETNI ZASTOJI