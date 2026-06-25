Želel je zasebni predor do luksuzne vile, Wolfgang Porsche jo zdaj prodaja

Več kot 19 tisoč ljudi je podpisalo peticijo proti zasebnemu predoru za milijarderja. Čeprav je za gradnjo že dobil dovoljenje, je Wolfgang Porsche zdaj očitno obupal. Vnuk ustanovitelja Porscheja prodaja zgodovinsko vilo v Salzburgu, ki je zaradi načrtovanega predora več let burila avstrijsko javnost.

Eden najvplivnejših ljudi v avtomobilski industriji se očitno poslavlja od ene najbolj razvpitih nepremičninskih zgodb zadnjih let. Wolfgang Porsche, predsednik nadzornega sveta Porsche AG in član družine Porsche-Piëch, naj bi po poročanju nemških medijev prodajal zgodovinsko vilo Paschinger Schlössl v Salzburgu, ki jo je pred petimi leti kupil z ambicioznim načrtom obsežne prenove in gradnje zasebnega dostopnega predora.

Jedro spora je bil načrtovani 500 metrov dolg predor

Vila na pobočju Kapuzinerberga je v javnosti postala znana predvsem zaradi večletnega spora okoli približno 500 metrov dolgega zasebnega predora. Porsche je želel urediti podzemni dostop od javne parkirne hiše neposredno do svojega posestva, saj je obstoječa cesta ozka, strma in pozimi pogosto poledenela. Projekt je vključeval tudi gradnjo podzemne garaže za več vozil. Po ocenah naj bi Porsche za celotno investicijo namenil okrog deset milijonov evrov lastnih sredstev.

Čeprav je poudarjal, da projekta ne bo financiral javni denar, so načrti v Salzburgu sprožili močan odpor. Okoljevarstvene organizacije, lokalni politiki in številni prebivalci so mestnim oblastem očitali, da enemu najbogatejših Evropejcev omogočajo posebne privilegije. Proti projektu je bilo organiziranih več protestov, peticijo proti gradnji pa je podpisalo več kot 19 tisoč ljudi. Spor je sčasoma prerasel lokalne okvire in postal simbol razprave o vplivu bogatih posameznikov na javni prostor.

Foto: Wikimedia Commons

Trenutna cena za vilo je 12,7 milijona evrov

Kljub kritikam so pristojni organi konec lanskega leta izdali potrebna dovoljenja za gradnjo. Zdelo se je, da je večletni spor končno zaključen in da bo Porsche lahko uresničil svoje načrte. Toda zdaj je sledil nepričakovan preobrat. 83-letni Porsche projekt domnevno opustil in vilo ponudil v prodajo.

Nepremičnina je trenutno naprodaj za približno 12,7 milijona evrov, kar je občutno več od 8,4 milijona evrov, kolikor je Porsche zanjo odštel leta 2020. V tem času je bila vila temeljito prenovljena, zanimivo pa je, da se vanjo nikoli ni zares vselil. V prodajni ponudbi je kot posebna prednost izpostavljeno celo že pridobljeno dovoljenje za gradnjo zasebnega predora in podzemne garaže, kar pomeni, da bi novi lastnik projekt teoretično lahko nadaljeval.

Paschinger Schlössl ima poleg nepremičninske tudi pomembno kulturno vrednost. Med letoma 1919 in 1934 je bil njen lastnik znameniti avstrijski pisatelj Stefan Zweig, eden najpomembnejših evropskih literatov prve polovice 20. stoletja. Prav zaradi povezave z Zweigom je bila vila med razpravami o predoru še toliko bolj pod drobnogledom javnosti.

Porsche ima še vedno velik vpliv na poslovanje koncerna Volkswagen

Wolfgang Porsche velja za eno ključnih osebnosti avtomobilskega imperija Porsche-Piëch. Kot vnuk Ferdinanda Porscheja še danes pomembno vpliva na lastniško strukturo koncerna Volkswagen Group, kjer družina ostaja največji posamezni delničar. Porsche je predsednik nadzornega sveta družbe Porsche AG. Poleg tega je tudi predsednik nadzornega sveta Porsche Automobil Holding SE, družbe, prek katere družina Porsche-Piëch obvladuje večinski glasovalni delež v koncernu Volkswagen.

