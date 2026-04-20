Ponedeljek, 20. 4. 2026, 6.48

Avtomobilska razstava Peking 2026

Že številke ob napovedi izjemne: Kitajska bo nekaj dni središče avtomobilskega sveta

Gregor Pavšič

Avtosalon Peking 2026 | Foto Auto China 2026

Avtomobilska razstava v Pekingu bo konec meseca največja na svetu – na 380 tisoč kvadratnih metrih bodo pokazali 1.451 avtomobilov, od tega 181 svetovnih premier.

Konec aprila je rezerviran za največjo avtomobilsko razstavo na svetu, ki si jo izmenjaje delita Šanghaj in Peking. Tam letos pripravljajo največjo avtomobilsko razstavo na svetu in številke, ki so jih napovedali organizatorji, so zares osupljive – na dveh ločenih prizoriščih bodo na skupaj 380 tisoč kvadratnih metrih obiskovalcem pokazali 1.451 avtomobilov. 

Skupno bodo uporabili 17 razstavnih hal, od tega 13 za avtomobile, obiskovalci pa bodo lahko videli 181 svetovnih premier in 71 konceptov. Vse to dokazuje pomembno vlogo kitajskega avtomobilskega trga – tudi pri podobnih razstavah, kjer je imela še konec prejšnjega desetletja vodilno svetovno vlogo še Ženeva.

Kitajska je že 17 let največji avtomobilski trg na svetu

Na Kitajskem so lani skupno izdelali in prodali več kot 34 milijonov avtomobilov, s tem pa že 17. leto zapored ohranili vlogo največjega avtomobilskega trga na svetu. Izvozili so več kot sedem milijonov vozil, delež NEV (nova energijska vozila) je presegal 50 odstotkov. 

Kaj pravijo letošnje številke? Večini proizvajalcev je prodaja upadla. Na vrhu ostaja BYD, ki je do zdaj prodal 303 tisoč avtomobilov (kar 52 odstotkov manj kot v letu 2025), drugi je Geely z 234 tisoč prodanimi avtomobili (34 odstotkov manj kot v letu 2025) in tretji Volkswagen (skupno podjetje s SAIC). Prodali so 205 tisoč avtomobilov oziroma 16,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Na robu deseterice (deseto in enajsto mesto) sta BMW in Audi. 

