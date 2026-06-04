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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
4. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 54 minut

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Natisni članek
Fiat fiat grizzly

Četrtek, 4. 6. 2026, 4.00

5 ur, 54 minut

Fiat: po grande pande še grizzly

Že letos v Sloveniji? Fiat z novim modelom, pokazali so prvi uradni fotografiji. #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Fiat grizzly | Foto Fiat

Foto: Fiat

Fiat je objavil prvo uradno fotografijo nove družine modelov z oznako grizzly.

Fiat grande panda
Avtomoto Fiat grande panda - veliko svežine in simpatij, toda ali počakati na še cenejšo?

Pri Fiatu že dolgo poznamo pando (in njene izvedbe), od druge polovice letošnjega leta pa se bodo predstavili še z novim modelom grizzly. Tudi to bo oznaka za serijo modelov, ki bodo na ceste pripeljali različne karoserijske izvedbe tega vozila.

Na fotografiji sta tako osnovni križanec grizzly in izvedba grizzly fastback, ki bosta krepili Fiatovo prisotnost v avtomobilskem segmentu C. Dolžina bo manj kot 4,5 metra, Fiat pa bo oba avtomobila prodajal na vseh pomembnejših globalnih trgih, na voljo pa bo širok izbor pogonov – od bencinskega, blago hibridnih in tudi do povsem električnih različic. Pogoni bodo predvidoma enaki kot v obstoječem modelu grande panda.

Osnova za avtomobil bo platforma STLA smart car, s katere že poznamo citroëna C3 aicross in opel frontero.  

Fiat bo začel grizzlyja prodajati v drugi polovici leta, še pred koncem leta ga pričakujemo tudi v Sloveniji.

Fiat grizzly | Foto: Fiat Foto: Fiat

Fiat fiat grizzly
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