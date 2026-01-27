Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Torek,
27. 1. 2026,
električni avtomobili Prodaja avtomobilov Xpeng

Xpeng o letošnjem začetku poslovanja v Sloveniji

Zanimive projekcije Kitajcev, Xpengov mikavni enoprostorec že letos v Sloveniji

Xpeng X9 | Foto Xpeng

Foto: Xpeng

Kitajski Xpeng bo že letos v Sloveniji prodajal štiri modele, med njimi tudi velikega enoprostorca X9.

Kitajska znamka Xpeng je v Evropo prišla leta 2020 in zdaj trka tudi na vrata slovenskega trga. Prvi prodajni salon bodo imeli v Trzinu, drugega pa kmalu v Mariboru. Začetno ponudbo modelov (manjši križanec G6 in večji križanec G9 ter limuzina P7) bodo do aprila letos povečali še z večjo poslovno limuzino P7+ ter velikim enoprostorcem X9. Ta ima električni pogon, na voljo pa bo tudi v različici s podaljševalnikom dosega.

Električni trg v Sloveniji zaostaja za evropskim povprečjem

Zanimiva so njihova predvidevanja glede rasti trga električnih vozil v Sloveniji. Tržni delež električnih avtomobilov naj bi letos znašal do 14 odstotkov, leta 2028 pa bi lahko dosegel 20 odstotkov. 

To kaže na zaostanek za Evropo, kjer lahko 20-odstotni tržni delež električnih avtomobilov pričakujemo že letos. Pri Xpengu pričakujejo, da bi v nekaj letih dosegli več kot tri odstotke trga električnih avtomobilov. Letos bi radi Slovencem prodali blizu dvesto, prihodnje leto že skoraj tristo in leta 2028 več kot 400 avtomobilov.

Enoprostorec X9 v Sloveniji letos sredi leta:

X9 je dolg 5,29 metra, širok je 1,98 metra, medosna razdalja pa znaša 3,1 metra. Osnovni pogon je na sprednji kolesi, vozilo pa ima tudi štirikolesno krmiljenje. Osnovna kapaciteta baterije (tip LFP) je 84 kilovatnih ur, obstaja pa tudi še različica z večjo baterijo kapacitete dobrih sto kilovartnih ur. X9 je vozilo z 800-voltne platforme, zato moči polnjenja presegajo 300 kilovatov.

Xpeng X9 | Foto: Xpeng Foto: Xpeng Xpeng X9 | Foto: Xpeng Foto: Xpeng  

električni avtomobili Prodaja avtomobilov Xpeng
