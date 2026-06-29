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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
6.06

Osveženo pred

4 minute

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Volkswagen Spodnja Saška Nemčija sindikat proizvodnja avtomobilov

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 6.06

4 minute

Oliver Blume ima velik načrt, toda odločajo tudi politiki in sindikati

Zakaj Volkswagen ne more preprosto zapreti tovarn? Odgovor skriva 66 let star zakon.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Volkswagen protest stavka | Foto Reuters

Foto: Reuters

Volkswagen ni navadno podjetje. Medtem ko izvršni direktor Oliver Blume pripravlja največjo reorganizacijo v zgodovini koncerna, o njegovi usodi ne odloča le uprava. Zaradi posebnega zakona, vpliva sindikatov, nemške dežele Spodnja Saška in družine Porsche-Piëch velja Volkswagen za enega najbolj zapleteno upravljanih avtomobilskih proizvajalcev na svetu.

Napovedi o morebitnem zaprtju štirih nemških tovarn in ukinitvi do 100 tisoč delovnih mest so znova opozorile na pomembno posebnost Volkswagna. Največji evropski avtomobilski proizvajalec ni organiziran kot običajna delniška družba, temveč ga še danes zaznamuje t. i. Volkswagenov zakon, sprejet ob privatizaciji podjetja leta 1960.

Volkswagen golf tovarna Wolfsburg
Avtomoto Konec za štiri tovarne in 100 tisoč zaposlenih? Volkswagen pred veliko prelomnico.

Spodna Saška lahko blokira pomembne spremembe, enako tudi sindikat zaposlenih

Ta zakon daje nemški deželi Spodnja Saška, kjer ima Volkswagen sedež, precej večji vpliv, kot bi ga imela glede na svoj lastniški delež. Dežela ima približno petino glasovalnih pravic, vendar lahko z njimi blokira najpomembnejše odločitve - na primer spremembe statuta, večje reorganizacije ali zapiranje proizvodnih obratov. Volkswagen je namreč eden največjih delodajalcev v tej deželi, zato ima politika neposreden interes pri ohranjanju proizvodnje in delovnih mest.

Druga posebnost je položaj zaposlenih. V nadzornem svetu imajo predstavniki delavcev polovico sedežev, zato brez njihove podpore vodstvo težko izpelje večje spremembe. Sindikati imajo v Volkswagnu precej večjo moč kot pri večini drugih avtomobilskih proizvajalcev, zato so bili že v preteklosti ključni pri preprečevanju zapiranja tovarn ali množičnih odpuščanj.

Volkswagnova tovarna v Dresdnu. | Foto: Volkswagen Volkswagnova tovarna v Dresdnu. Foto: Volkswagen

So zaradi zapletenega upravljanja manj prilagodljivi?

Pomemben vpliv ohranja tudi družina Porsche-Piëch. Prek holdinga Porsche SE ima približno 32-odstotni lastniški delež, zaradi strukture delnic pa obvladuje več kot polovico glasovalnih pravic. Med največjimi delničarji je tudi katarski državni sklad, ki ima približno 17 odstotkov glasovalnih pravic. Takšna lastniška struktura pomeni, da mora vodstvo pri vseh pomembnih odločitvah iskati soglasje več vplivnih interesnih skupin.

Prav zato številni vlagatelji že leta opozarjajo, da je Volkswagen zaradi zapletenega upravljanja manj prilagodljiv od tekmecev. Odločitve sprejema počasneje, vodstvo pa mora iskati ravnotežje med interesi lastnikov, politike in zaposlenih. Pri Reutersu navajajo, da so analitiki zaradi tega pogosto kritični do upravljanja družbe, kar se odraža tudi v razmeroma nizkem vrednotenju delnice.

Vprašanje upravljanja je zdaj še pomembnejše, ker Oliver Blume pripravlja najobsežnejšo reorganizacijo v zgodovini podjetja. Po poročanju nemških medijev naj bi Volkswagen razmišljal o zaprtju štirih tovarn, dodatnih odpuščanjih in zmanjšanju naložb. Tudi če se bo vodstvo za takšne ukrepe odločilo, jih brez podpore družine Porsche-Piëch, Spodnje Saške in predstavnikov zaposlenih skoraj ne bo moglo uresničiti.

Volkswagen Spodnja Saška Nemčija sindikat proizvodnja avtomobilov
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