Nova generacija BMW X5 prinaša eno najbolj opaznih sprememb v 26-letni zgodovini modela. BMW je opustil dvodelna prtljažna vrata, ki so bila zaščitni znak vseh dosedanjih generacij športnega terenca.

Foto: BMW Pri BMW so razkrili, zakaj je nova, peta generacija modela X5 ostala brez značilnih dvodelnih prtljažnih vrat, ki so bila del avtomobila vse od njegove premiere leta 1999. Gre za eno najbolj prepoznavnih lastnosti modela, ki jo je BMW ohranil tudi potem, ko so se ji odpovedali številni tekmeci.

Je razlog praktičnost?

Po besedah Philipa Koehna, direktorja razvoja luksuznih modelov pri BMW, Alpini in Rolls-Royceu, so se za spremembo odločili predvsem na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Spodnji del dvodelnih vrat naj bi marsikateremu vozniku oteževal nalaganje in predvsem razkladanje prtljažnika, saj je moral segati precej dlje v notranjost vozila. Po njegovih besedah so imeli s tem težave predvsem uporabniki povprečne telesne višine.

Drugi razlog je nova zasnova avtomobila. Novi X5 ima bolj kupejevsko oblikovano strešno linijo, zato so pri BMW znižali zgornji rob prtljažnih vrat in hkrati povečali širino odprtine. S tem želijo izboljšati dostop do prtljažnika in poenostaviti vsakodnevno uporabo vozila.

Razlaga BMW sicer ni prepričala vseh. Številni lastniki prejšnjih generacij X5 na družbenih omrežjih poudarjajo, da so bila prav dvodelna prtljažna vrata ena najbolj praktičnih in priljubljenih lastnosti avtomobila, zato njihovo ukinitev ocenjujejo kot korak nazaj.

Foto: BMW Foto: BMW