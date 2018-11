Zakaj izbrati novo ali rabljeno vozilo Audi A4 na porscheinterauto.net?

Oglasno sporočilo

Aerodinamika novega modela A4 nedvomno lahko služi za zgled: A4 limuzina se ponaša z najboljšo vrednostjo v svojem razredu. Več kot prepričljive so tudi nizke emisije CO2, asistenčni in multimedijski sistemi pa so na ravni luksuznega razreda.

Izrazito vodoravne linije na sprednjem delu in zadku poudarjajo širino vozila. Pri tem velike gladke površine in poudarjene linije izžarevajo značilno športno eleganco znamke Audi. Enodelni okvir mreže hladilnika je širok in nizek, opcijski LED-žarometi in matrični LED-žarometi pa skupaj z dinamičnimi smerniki utelešajo tehnično dovršenost Audijevih vozil.

Cena novega ali rabljenega vozila Audi A4 oziroma Audi A4 Avant

Pri www.porscheinterauto.net vam ponujamo izjemno ugodne cene in občasna znižanja tako za nova, kot tudi za rabljena vozila.

Preverite trenutno ceno različnih izvedb vozil Audi A4:

Se odločate za novi Audi A4? Preverite nova vozila Audi A4 in Audi A4 Avant v naši zalogi:

Vas zanimajo vozila iz zaloge in Audi akcija staro za novo?

Izberite si novo ali rabljeno vozilo znamke Audi na naši spletni strani www.porscheinterauto.net, mi pa odkupimo vaše vozilo. Hitro in preprosto! Za vas imamo odlično ponudbo "staro za novo"! Vse formalnosti bomo uredili mi, naše storitve bomo priredili vašim potrebam. Pri nas ni drobnega tiska niti neprijetnih presenečenj pri odkupu vozila ter menjavi staro za novo ali staro za staro.

Novi Audi A4 limuzina je sedaj še večja in lažja

Mere aktualne generacije limuzine modela A4 so v primerjavi s predhodnikom nekoliko zrasle, medtem ko se je masa praznega vozila občutno zmanjšala – za vse do 120 kilogramov, odvisno od izbranega motorja. Karoserija Audijevih modelov je zaradi inteligentne kombinacije materialov in lahke gradnje ena najlažjih v krogu tekmecev. Tudi z vidika akustičnega udobja je Audi A4 najboljši v svojem razredu. Vsi potniki uživajo v izjemni prostornosti, pri tem pa izrazito vodoravne linije poudarjajo širino notranjosti. Spredaj se široko razteza pas s prezračevalnimi šobami, ki skupaj z dolgimi dekorativnimi letvami deli armaturno ploščo na spodnji in zgodnji del. Ponoči za posebno vzdušje po želji skrbi pritajena linijska osvetlitev na vratih in sredinski konzoli. Kakovost izdelave je na vrhunski ravni. Barve in materiali so izbrani skladno z novim konceptom izvedb, ki kupcem pušča še več svobode pri konfiguriranju vozila.

Audi A4 karavan ponuja senzorsko krmiljenje prtljažnika

Prostornina prtljažnika v novem Audi A4 Avantu v osnovi znaša 505 litrov, s čimer se ne more kosati nobeno drugo vozilo v prestižnem segmentu. Ko je naslonjalo zadnjih sedežev podrto in je prtljaga naložena do stopa, se prostornina poveča na 1.510 litrov. Električni prtljažni rolo in električni pogon za pokrov prtljažnika sta serijska. Kot dodatno opremo lahko kupci poleg tega naročijo še senzorsko krmiljenje za odpiranje in zapiranje pokrova prtljažnika.

Pri opremi, ki jo nudi novi Audi A4 2018, se med najnaprednejše tehnične rešitve uvrščajo:virtualni prikazovalnik,

matrični LED-žarometi ,

, vmesnik za pametni telefon ,

, avdiosistem znamke Bang & Olufsen s 3D-zvokom,

znamke Bang & Olufsen s 3D-zvokom, predal za telefon z brezžičnim polnjenjem,

z brezžičnim polnjenjem, projekcijski sistem zaslona,

zaslona, novi asistenčni sistemi in

in storitve Audi connect.

Dolžina Širina Višina Medosna razdalja Prtljažni prostor S podrto klopjo Audi A4 4726 mm 1842 mm 1427 mm 2820 mm 480 litrov 965 litrov Audi A4 Avant 4725 mm 1842 mm 1434 mm 2820 mm 505 litrov 1510 litrov

Prednosti ob Audi odkupu vozila in akciji staro za novo ali staro za staro Audi:

hitra cenitev vašega sedanjega vozila v naših poslovalnicah;

ponujamo vam največ pri odkupu vozil znamk Volkswagen , Škoda , Audi , SEAT in Porsche ;

, , , in ; dodatne ugodnosti ob nakupu novega vozila v primeru akcije "staro za novo" ;

; posebno ugodno financiranje pri Porsche Finance Group Slovenia.

Kaj pa Audi A4 rabljena vozila?

Z izidom nove generacije vozil Audi A4, so se modeli Audi A4 2008-2016 na trgu rabljenih vozil pocenili, njihov dizajn pa še vedno ostaja moderen. Dobra izbira so tudi zaradi kvalitetnih materialov, ki jih je Audi uporabljal za izgradnjo teh modelov. Večina vozil Audi A4 2008-2016 je bogato opremljenih, v avtomobilu pa je veliko prostora tako za potnike, kot tudi za tovor. Obstaja veliko različnih verzij notranjosti, zunanjosti in tudi motorjev, zato lahko vsakdo tudi na trgu rabljenih vozil Audi A4 najde pravi avtomobil zase. Zaradi popularnosti modelov A4 se morebitne težave z avtomobilom da z lahkoto identificirati in popraviti.

Rabljena vozila Audi A4 in Audi A4 Avant so še vedno popularna, preverite našo zalogo:

Pri Porsche Inter Auto d.o.o. vam ponujamo nove in tudi rabljene avtomobile z znanim poreklom, poleg tega pa še kvalitetno vzdrževanje z usposobljenimi servisnimi storitvami in originalnimi rezervnimi deli. Zraven vam nudimo mnoga jamstva in garancije s katerimi se zavežemo, da bo vaš jekleni konjiček deloval še dolgo časa. Z vami smo tekom celotnega procesa - od registracije pa do servisa. V vseh naših poslovalnicah lahko najdete rabljena vozila Volkswagen, rabljena vozila Audi, rabljena vozila Škoda, rabljena vozila SEAT in rabljena vozila Porsche, kot tudi mnoge druge znamke. Pri Porsche Inter Auto d.o.o. smo za kupce rabljenih vozil ustvarili tudi posebno blagovno znamko 'Das WeltAuto'. Znamka predstavlja pripravljeno ponudbo rabljenih vozil s podrobno proučenim ozadjem, ki so večinoma slovenskega porekla. Poleg tega so takšna rabljena vozila dobro vzdrževana, natančno pregledana in posledično tudi varna, saj kontrolni pregled rabljenega avtomobila vsebuje vse od vizualnega pregleda do pregleda tehničnih sklopov in karoserije, ki ga opravijo naši visoko usposobljeni tehnični strokovnjaki. V roke vam tako predajo skrbno pregledano in vzdrževano rabljeno vozilo z dejanskim stanjem prevoženih kilometrov. Za vsa vozila pod znamko Das WeltAuto vam ponujamo tudi 12-mesečno garancijo.

Akcijsko financiranje ob nakupu novega ali rabljenega vozila Audi A4

Ob nakupu novega ali rabljenega vozila Audi vam ponujamo tudi akcijsko financiranje, ki bo prilagojeno vašim zmožnostim in potrebam. Ceno mesečnega obroka si lahko glede na začetni polog in dobo financiranja izračunate z našim spletnim kalkulatorjem.

Audi A4 2018 ima lahko avtomatski menjalnik ali 6-stopenjski ročni menjalnik

Pogonski sklop in podvozje Audija A4 in Audija A4 Avant sta razvita v skladu z zahtevami in željami kupcev. 6-stopenjski ročni menjalnik in 7-stopenjski S tronic sta na voljo tudi za izvedbe s pogonom spredaj, 8-stopenjski menjalnik tiptronic pa je namenjen motorju 3.0 TDI z močjo 200 kW (272 KM). Oba avtomatska menjalnika sta opremljena s funkcijo prostega teka, ki zmanjšuje porabo goriva. Funkcija porazdeljevanja navora po posameznih kolesih dopolnjuje delovanje pogona spredaj in pogona quattro, za najmočnejši motor TDI je Audi kupcem ponudil tudi športni diferencial za zadnjo premo.

Motor z avtomatskim menjalnikom S-tronic Poraba goriva Najvišja hitrost 0 - 100 km/h Bencin 2.0 TFSI 140kW (190KM) 5,5l/100km 240 km/h 7,3 s Dizel 2.0 TDI 90kW (122KM) 4,2l/100km 204 km/h 10,2 s Dizel 2.0 TDI 110kW (150KM) 4,2l/100km 219 km/h 8,7 s Dizel 2.0 TDI 140kW (190KM) 4,2l/100km 237 km/h 7,7 s Dizel 2.0 TDI ultra 140kW (190KM) 4,0l/100km 210 km/h 7,7 s Dizel 3.0 TDI quattro 160kW (218KM) 4,7l/100km 250 km/h 3,3 s

Vozna dinamika

Novi Audi A4 se lahko pohvali z voznimi lastnostmi, ki so po eni strani športne in zmogljivostno naravnane, po drugi strani pa je poudarek tudi na udobju. Podvozje in krmilni sistem zagotavljata, da so neravnine na cestišču zaznavne v najmanjši možni meri. Opcijsko je na voljo dinamično krmiljenje, pri katerem se prenos krmilne sile spreminja v odvisnosti od hitrosti vožnje in kota zasuka volana. Poleg tega ponudba dodatne opreme zajema tudi dve izvedbi podvozja z uravnavanjem blaženja: voznik lahko izbira med dvema legama karoserije – športno in udobno.

Večja izbira kot pri kateremkoli tekmecu: asistenčni in varnostni sistemi A4 in A4 Avant s številnimi asistenčnimi sistemi postavljata merila v svojem razredu:

Prediktivna asistenca za učinkovitost vozniku pomaga pri varčevanju z gorivom,

vozniku pomaga pri varčevanju z gorivom, sistem Audi active lane assist pomaga ohranjati smer na voznem pasu,

pomaga ohranjati smer na voznem pasu, adaptive cruise control s funkcijo Stop&Go in

s funkcijo in asistenca za zastoje pa voznika razbremenita v gostem prometu.

Posebnost asistence za zastoje je njena strategija uravnavanja. Upošteva vrsto parametrov, med drugim tudi mejno črto in spredaj vozečo kolono vozil. Parkirni sistem s krmilno avtomatiko, asistenca za prečni promet zadaj, opozorilo za izstopanje, asistenca za ovire, asistenca za zavijanje levo ter sistemi Audi pre sense pa so novosti, ki močno pripomorejo k večji varnosti. V ponudbi ne manjka niti s kamero podprto prepoznavanje prometnih znakov.

Audi A4 Avant – karavan

Audijevi modeli z oznako Avant že več kot dve desetletji slavijo vedno večje uspehe. Kombinacija privlačne oblikovne zasnove in odlične funkcionalnosti jim zagotavlja posebno mesto v krogu tekmecev in izrazitejšo eleganco. Največja prostornina prtljažnika znaša 1.510 litrov (pri podrtem naslonjalu zadnjih sedežev). Naslonjalo zadnjih sedežev je deljivo v razmerju 40 : 20 : 40, nadvse enostavno pa ga je mogoče podreti z vzvodoma ob straneh prtljažnika. Osnovna prostornina prtljažnika v Audiju A4 Avant znaša 505 litrov. Spodnji rob prtljažnika je nizek, serijska zaščitna letev iz legiranega jekla pa ga ščiti pred praskami. Nakladalna širina meri natanko en meter. Ker ima prtljažnik obliko kvadra, se lahko pohvali z izjemno uporabnostjo. Predelna mreža in strešne letve so serijske, kar velja tudi za električni prtljažni rolo. Slednji se ob odpiranju pokrova prtljažnika samodejno dvigne, pri zapiranju pokrova prtljažnika pa se znova spusti – tako je vedno zagotovljena dobra preglednost skozi zadnje steklo.

Odlična funkcionalnost: podloga za zaščito prtljažnika in pritrdilna garnitura

Kot dodatna oprema so za A4 in A4 Avant na voljo še številne druge praktične rešitve. Na več načinov zložljiva podloga za prtljažnik omogoča poljubno predelitev prtljažnega prostora, hkrati pa ščiti dno prtljažnika pred umazanijo. Shranjevalni in prtljažni paket zajema mreže, elastične trakove in sistem vodil, s katerimi se prtljažnik lahko še bolj prilagodi najrazličnejšim potrebam. Zaklep vlečne kljuke se ob pritisku na tipko sprosti avtomatsko; Audi A4 in Audi A4 Avant lahko vlečeta do 2.100 kg. Kot dodatna oprema je za A4 in A4 Avant na voljo sistem za odpiranje pokrova prtljažnika s kretnjami: senzor približevanja v zadnjem odbijaču zazna gib z nogo in pokrov se odklene in odpre avtomatsko – seveda pod pogojem, da je zaznan pravi avtomobilski ključ. Za A4 Avant je dodatno v ponudbi električni pokrov prtljažnika, ki ga je s kretnjami mogoče tudi zapreti. Upravljanje omogočata tudi tipki, vgrajeni v prtljažniku – z eno je mogoče le zapreti pokrov prtljažnika, z drugo pa še zakleniti vozilo. Poleg tega lahko voznik pokrov prtljažnika zapre tudi s tipko v vratih ali z dolgim pritiskom na tipko na komfortnem ključu. A4 in A4 Avant sta serijsko opremljena z radijskim ključem in tipko start-stop za zagon motorja. Kot dodatna oprema je na voljo komfortni ključ, ki omogoča dostop do vozila brez ključa (keyless entry).

