Kitajski Xpeng nadaljuje širitev v Evropi in sicer z novim modelom L03, ki je oblikovno podoben kupejevskim športnim terencem.

Kitajski Peng je na kitajskem trgu odprl predprodajo novega električnega športnega terenca L03, ki ga bo po uradni predstavitvi 16. julija začel postopoma ponujati tudi na evropskih trgih. Model bo na Kitajskem sicer nosil ime mona L03, v tujini pa bo na voljo pod oznako xpeng L03.ž

Foto: Xpeng

Kitajci obljubljajo nizko porabo

Novi L03 meri 4,65 metra v dolžino, širok je 1,92 metra in ima 2,85 medosne razdalje. Uvrščal se bo med kompaktne oziroma srednje velike športne terence. Njegovo zunanjost je oblikovala mednarodna oblikovalska ekipa pod vodstvom Juanme Lopeza, nekdanjega vodje oblikovanja pri Ferrariju, ki je v preteklosti deloval tudi pri Audiju, Lamborghiniju in Genesisu. Avtomobil izstopa z izrazito kupejevsko strešno linijo ter aktivno masko hladilnika, ki pomaga izboljšati aerodinamiko.

Xpeng navaja količnik zračnega upora 0,228, kar naj bi prispevalo k zelo nizki porabi energije med 11,5 in 11,9 kilovatne ure na 100 kilometrov. To so sicer podatki po standardu WLTP, ki pa napovedujejo zelo ugodno porabo tudi v realnem prometu.

Dve dokaj majhni bateriji, doseg tudi prek 400 kilometrov

Električna različica uporablja elektromotor z močjo 183 kilovatov, kupcem pa bosta na voljo bateriji LFP s kapaciteto 56 oziroma 69 kilovatnih ur. Po evropskem merilnem ciklu WLTP znaša doseg do 440 kilometrov. Avtomobil do 100 kilometrov na uro pospeši v 6,6 sekunde, podpira pa hitro polnjenje z močjo do 220 kilovatov. XPeng bo model L03 ponudil tudi kot različico z bencinskim podaljševalnikom dosega (EREV), kjer bo 1,5-litrski bencinski motor služil kot generator električne energije.

V notranjosti izstopajo številni odlagalni prostori, sprednji prtljažnik s prostornino do 150 litrov ter zadnji prtljažnik s prostornino do 600 litrov, ki se ob podrtih sedežih poveča na največ 1.640 litrov.

Z novim modelom želi XPeng še okrepiti svoj položaj na evropskem trgu in konkurirati uveljavljenim proizvajalcem električnih avtomobilov v enem najpomembnejših avtomobilskih razredov.

Foto: Xpeng