Xpeng z novim adutom za Evropo, tokrat večji poudarek na dostopni ceni #foto

Kitajski Xpeng je v Münchnu predstavil svoj do zdaj najdostopnejši električni avtomobil. Novi L03 bo v Nemčiji stal od 35.600 evrov, z enim polnjenjem prevozil do 520 kilometrov, baterijo pa bo mogoče kljub 400-voltni arhitekturi od 10 do 80 odstotkov napolniti v približno 20 minutah.

Xpeng je na predstavitvi v Münchnu razkril novi L03, električni športni terenec kupejevske zasnove, ki bo postal vstopni model znamke. Z dolžino 4,65 metra se uvršča pod večji model G6, proizvajalec pa z njim cilja na najbolj prodajan cenovni razred električnih avtomobilov v Evropi. Začetna cena v Nemčiji znaša 35.600 evrov, kar je nekaj tisočakov pod konkurenčno teslo model Y.

Foto: Xpeng

Dve bateriji, kakšen je teoretični doseg?

Kupci bodo lahko izbirali med štirimi električnimi različicami, vse pa uporabljajo baterije s kemijo LFP. Osnovni model z zadnjim pogonom razvije 180 kilovatov moči, ima baterijo z uporabno kapaciteto 58,3 kilovatne ure in po merilnem ciklu WLTP omogoča doseg do 445 kilometrov. Različica Long Range z večjo baterijo kapacitete 71,2 kilovatne ure doseže do 520 kilometrov in bo v Nemčiji stala od 38.600 evrov.

Na vrhu ponudbe sta različici s štirikolesnim pogonom in močjo 285 kilovatov. Pospešek do sto kilometrov na uro traja 4,5 sekunde, cene pa se začnejo pri 41.600 evrih, medtem ko najbogatejše opremljena izvedba Ultra stane 46.600 evrov. Najvišja hitrost vseh različic je elektronsko omejena na 180 kilometrov na uro.

Učinkovito polnjenje kljub 400-voltni zasnovi

Posebnost novega modela je hitro polnjenje. Čeprav L03 nima napredne 800-voltne električne arhitekture, temveč uporablja 400-voltni sistem, omogoča enosmerno polnjenje z močjo do 236 kilovatov. Tako se baterija od 10 do 80 odstotkov napolni v približno 20 minutah, kar je med najboljšimi rezultati v razredu.

Pri Xpengu poudarjajo tudi aerodinamično učinkovitost. Koeficient zračnega upora znaša 0,228, kar je primerljivo s Teslo Model Y in med najboljšimi v segmentu. Poleg novega avtomobila je podjetje v Münchnu predstavilo še svojo širšo strategijo razvoja, ki poleg električnih avtomobilov vključuje humanoidne robote in leteča vozila kot del prihodnjega povezanega ekosistema mobilnosti.