Število registracij novih avtomobilov se je v Sloveniji povečalo tudi aprila. Več kot polovica je športnih terencev in križancev, električni blizu 15 odstotkov trga.

Uradna statistika registracij novih avtomobilov zajema tudi izvoz v tujino in zato kaže nekoliko boljšo sliko kot ta na realnem trgu je. Na bruto trgu so aprila v Sloveniji registrirali več kot šest tisoč novih avtomobilov, od tega skoraj 15 odstotkov povsem električnih. Na letni ravni je v prvih štirih mesecih število registracij v primerjavi z enakim obdobjem lani večje za dobrih 13 odstotkov (22.505 osebnih avtomobilov).

Foto: Gregor Pavšič

V prvih štirih mesecih pomembnejših odmikov pri nakupovalnih navadah ni. Športni terenci in križanci različnih velikosti so še pridobili na priljubljenosti in imajo po ob koncu aprila skupaj že 52-odstotni delež na trgu. Zanesljivo vodilni je segment SUV B (majhni kompaktni križanci), ki drži že skoraj 24 odstotkov (23,9 %) trga.

Poudariti je treba stoodstotno povečanje prodaje v najmanjšem avtomobilskem razredu (lani 320, letos 644 vozil) - to kaže na potencial tega razreda, ki bi z novimi električnimi malčki lahko dobil velik pospešek. V tem razredu se nahaja leapmotor T03, eden najbolje prodajanih električnih avtomobilov (letos že 211 registracij). Še tri več je zbral Fiat z grande pando, prihajajo pa še novi renault twingo, BYD dolphin surf in podobni.

Med avtomobili so na vrhu dokaj znana imena. Vodilna ostajata renault clio in škoda octavia, tretja je toyoto corolla (tudi različica cross), v prvi peterici sta še peugeot 2008 in škoda kodiaq. Med prvimi dvajsetimi avtomobili letos za zdaj ni nobenega iz Kitajske, svoje mesto pa v tej družbi drži električna tesla model 3 - predvsem po zaslugi rekordne prodaje (registracij) v marcu.

Električni pri skoraj 15 odstotkih trga

Tesla model 3 ostaja najuspešnejši električni avtomobil s 372 registracijami (352 samo marca), drugi je omenjeni leapmotor T03 (211 registracij) in tretja tesla model Y (198 registracij). Registracije električnih avtomobilov so v prvih štirih mesecih v primerjavi z lanskim letom višje za 92 odstotkov - letos so že registrirali več kot 3.300 novih električnih avtomobilov. Zanimiv podatek je, da uradna statistika do zdaj zajela že več kot 110 različnih električnih avtomobilov. Njihov tržni delež je blizu 15 odstotkov (14,7 %).