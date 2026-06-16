Volkswagen bo do konca leta ukinil 19.000 delovnih mest

Volkswagen nadaljuje eno največjih preobrazb v svoji zgodovini. Do konca letošnjega leta bo v Nemčiji ukinil približno 19 tisoč, do leta 2030 pa več kot 28 tisoč delovnih mest. Ključna naloga je znižati stroške in povečati konkurenčnost v času vse ostrejše konkurence kitajskih proizvajalcev ter zahtevnega prehoda v električno mobilnost.

Volkswagen pospešuje program prestrukturiranja v Nemčiji. Izvršni direktor Oliver Blume je potrdil, da bo avtomobilski velikan do konca leta 2026 zmanjšal število zaposlenih v Nemčiji za približno 19.000. Ukrep je del širšega načrta, ki predvideva več kot 28.000 ukinjenih delovnih mest do leta 2030.

Po navedbah vodstva je podjetje že doseglo pomemben napredek pri zniževanju stroškov. Stroški proizvodnje v nemških tovarnah so se do leta 2025 zmanjšali za več kot 20 odstotkov, Volkswagen pa želi ta trend nadaljevati tudi v prihodnjih letih, je poročal Reuters.

Izogniti se želijo socialnim pretresom

Nemški proizvajalec je konec leta 2024 z delavskimi predstavniki dosegel dogovor o obsežni reorganizaciji poslovanja. Ta med drugim predvideva zmanjšanje proizvodnih zmogljivosti, optimizacijo tovarn in postopno zmanjševanje števila zaposlenih predvsem prek upokojitev in sporazumnih odhodov. Volkswagen poudarja, da želi prestrukturiranje izpeljati brez prisilnih odpuščanj.

Po ocenah vodstva so že zdaj tisoči zaposlenih sprejeli programe predčasnega upokojevanja ali odpravnin, kar naj bi podjetju pomagalo doseči zastavljene cilje brez večjih socialnih pretresov. Hkrati Volkswagen nadaljuje velike naložbe v elektrifikacijo, programsko opremo in nove modele, saj želi ohraniti položaj največjega evropskega proizvajalca avtomobilov.

Čeprav je zmanjševanje števila zaposlenih eden največjih posegov v zgodovini podjetja, vodstvo vztraja, da gre za nujen korak za dolgoročno konkurenčnost. Volkswagen želi do konca desetletja postati bistveno učinkovitejše podjetje, pripravljeno na spopad z novimi tekmeci iz Kitajske in tehnološkimi spremembami, ki preoblikujejo avtomobilsko industrijo.