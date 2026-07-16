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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
16. 7. 2026,
1.57

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

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Natisni članek

Natisni članek

Četrtek, 16. 7. 2026, 1.57

1 ura, 28 minut

Razkritje: volkswagen ID.cross

Volkswagen razkril ID. Cross, električni SUV za manj kot 30 tisoč evrov #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Volkswagen Id.cross | Foto Volkswagen

Foto: Volkswagen

Volkswagen je predstavil novi ID. Cross, električni kompaktni SUV, ki bo postal vstopni športni terenec v električni ponudbi znamke. Na evropske ceste prihaja jeseni, začetna cena pa bo okoli 28 tisoč evrov. Kupce bo nagovarjal z višjim položajem sedenja, prostorno notranjostjo in dosegom do 436 kilometrov.

Volkswagen je z modelom ID. Cross zaključil predstavitev nove družine štirih električnih kompaktnih modelov, ki poleg njega vključuje še ID. Polo, Škodo Epiq in Cupro Raval. Čeprav si vsi delijo enako tehnično osnovo, je ID. Cross namenjen kupcem, ki si želijo električni mestni avtomobil z videzom športnega terenca in bolj uporabno notranjostjo. Prodaja se bo začela jeseni, izhodiščna cena pa bo znašala približno 28 tisoč evrov.

Novi model temelji na posodobljeni platformi MEB+ s sprednjim pogonom. Na voljo bodo trije elektromotorji z močjo 85, 99 in 155 kilovatov ter dve bateriji z uporabno kapaciteto 37 oziroma 52 kilovatnih ur. Osnovna različica z manjšo baterijo omogoča doseg do 316 kilometrov, močnejša različica z večjo baterijo pa po prvih podatkih doseže do 436 kilometrov.

Volkswagen ID.cross | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen

Volkswagen ID.cross | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Prostornejši od T-crossa

ID. Cross meri 4,15 metra v dolžino in ima medosno razdaljo 2,60 metra, zato je prostornejši od primerljivega T-Crossa z motorjem z notranjim zgorevanjem. Prtljažnik ponuja 475 litrov prostornine, kar je celo več kot pri Golfu, pod sprednjim pokrovom pa je še dodatni 22-litrski prostor za shranjevanje polnilnih kablov.

Baterija je vgrajena kot nosilni del vozila (cell-to-pack), elektromotor APP290 in nov pretvornik električne energije pa je koncern razvil in izdeluje sam. Manjša baterija podpira hitro polnjenje z močjo do 90 kilovatov, večja pa do 105 kilovatov, pri obeh pa polnjenje od 10 do 80 odstotkov traja približno 25 minut.

Vrnitev h klasiki ...

Pri Volkswagnu poudarjajo, da so pri razvoju prisluhnili kritikam prvih električnih modelov družine ID. V notranjosti so izboljšali kakovost materialov, vrnili klasične gumbe na volan in opustili drsnike na dotik. Oblikovanje sledi novi filozofiji »Pure Positive«, ki stavi na preproste linije, preglednost in uporabnost namesto izrazito futurističnega videza.

ID. Cross bo skupaj z ID. polom predstavljal eno najpomembnejših letošnjih Volkswagnovih novosti. Z njim želi znamka okrepiti položaj v hitro rastočem razredu kompaktnih električnih športnih terencev ter ponuditi električno alternativo zdajšnjemu T-Crossu.

Volkswagen ID.cross | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen ID.cross | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen ID.cross | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen

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