Volkswagen pred zgodovinskim preobratom: do sto tisoč manj zaposlenih?

Volkswagen naj bi pripravljal največjo reorganizacijo v svoji zgodovini. Po neuradnih napovedih na bi vodstvo koncerna razmišljalo o ukinitvi do 100 tisoč delovnih mest, zaprtju štirih nemških tovarn in občutnem zmanjšanju naložb. Podjetje načrtov za zdaj uradno ne potrjuje, priznava pa, da sedanji poslovni model za vse njegove znamke ni več vzdržen.

Koncern Volkswagen Group naj bi pripravljal najobsežnejšo reorganizacijo v svoji skoraj 90-letni zgodovini. Po poročanju nemškega Manager Magazina izvršni direktor Oliver Blume načrtuje ukinitev do sto tisoč delovnih mest po celem svetu, zaprtje štirih nemških tovarn ter občutno zmanjšanje naložb. Če bodo načrti potrjeni, bo šlo za največji poseg v strukturo koncerna doslej.

Pomembno je poudariti, da Volkswagen teh načrtov uradno še ni potrdil. Podjetje je sporočilo le, da o zaupnih dokumentih ne daje komentarjev in da bodo morebitne odločitve obravnavali pristojni organi družbe. Ob tem pa so v koncernu priznali, da sedanja poslovna ureditev za vse znamke "v sedanji obliki ne deluje več" in da je potrebna temeljita preobrazba.

Do sto tisoč manj zaposlenih

Po poročanju Manager Magazina naj bi Volkswagen v prihodnjih letih ukinil do sto tisoč delovnih mest po svetu. To vključuje že približno 50 tisoč delovnih mest, o katerih so se z delavskimi predstavniki dogovorili konec leta 2024, novi načrt pa bi pomenil še dodatno zmanjšanje zaposlenih.

Leta 2025 je imel koncern po svetu približno 667 tisoč zaposlenih, od tega skoraj 43 odstotkov v Nemčiji. Število zaposlenih bi tako pri Volkswagnu zmanjšali za skoraj šestino.

Na udaru štiri pomembne nemške tovarne

Po informacijah Reutersa in Manager Magazina naj bi vodstvo preučilo postopno ustavitev proizvodnje v štirih nemških tovarnah:

Hannover,

Emden,

Zwickau,

Audijeva tovarna Neckarsulm.

V teh obratih je zaposlenih več kot 45 tisoč ljudi, zato bi morebitno zaprtje predstavljalo enega največjih pretresov v zgodovini nemške avtomobilske industrije. Po navedbah virov naj bi proizvodnjo ukinili po koncu življenjskega cikla modelov, ki jih tam trenutno izdelujejo.

V Zwickauju nastajajo električni ID.3, ID.4 in ID.5 ter Audijeva Q4 e-tron in Q4 Sportback e-tron, izdelujejo pa tudi cupro born. V Emdnu izdelujejo Volkswagna ID.4, ID.7 in karavanskega ID.7 tourer, tovarna v Hannovru pa je specializirana za lahka gospodarska vozila in enoprostorce, med njimi so transporter, caravelle, multivan, california ter električni ID.buzz. Audijev Neckarsulm je medtem proizvodna baza za modele A5, A6, A8 in električni športni e-tron GT.

Manj naložb, nova organizacija koncerna

Načrt predvideva tudi zmanjšanje petletnih naložb za približno 15 odstotkov, na nekaj več kot 130 milijard evrov. Poleg varčevanja naj bi Blume skupaj s finančnim direktorjem Arnom Antlitzem pripravljal tudi precej drugačno organizacijo koncerna. Menedžer Magazin poroča, da razmišljata o večji samostojnosti ključne znamke Volkswagen ter proizvodnje sestavnih delov, ki bi ju organizacijsko ločili od sedanje skupinske strukture.

Volkswagen je pod vse večjim pritiskom z več strani. Na Kitajskem, ki je dolga leta predstavljala njegov najpomembnejši trg, je izgubil vodilni položaj. Leta 2024 ga je po prodaji prehitel BYD, leta 2025 pa je zaradi Geelyja zdrsnil že na tretje mesto. Hkrati se kitajski proizvajalci hitro širijo tudi po Evropi, kjer povečujejo tržne deleže z električnimi modeli in cenovno agresivno ponudbo.

Dodaten pritisk predstavljajo visoki stroški razvoja električnih avtomobilov, zaostrena trgovinska politika, carine ter nižja dobičkonosnost številnih znamk znotraj koncerna. Prav zato naj bi Blume pripravljal strategijo, s katero želi Volkswagen dolgoročno narediti manj zapleten in stroškovno učinkovitejši.

Močan odpor sindikatov

Predlagani ukrepi bodo skoraj zagotovo naleteli na oster odpor. Delavski svet Volkswagna in vplivni sindikat IG Metall sta že napovedala, da bosta storila vse, da preprečita zapiranje tovarn in dodatna odpuščanja. Pomemben dejavnik bo tudi nemška dežela Spodnja Saška, ki je drugi največji delničar Volkswagna in ima pomemben vpliv na odločitve koncerna.

Če bodo načrti potrjeni, ne bo šlo zgolj za novo varčevalno akcijo, temveč za preoblikovanje enega največjih avtomobilskih proizvajalcev na svetu. Volkswagen se želi prilagoditi obdobju, v katerem tradicionalni evropski proizvajalci izgubljajo prednost pred kitajskimi tekmeci, elektrifikacija pa zahteva bistveno drugačno organizacijo razvoja, proizvodnje in dobavnih verig. Morebitna odločitev bi lahko pomembno vplivala tudi na številne dobavitelje in avtomobilsko industrijo po vsej Evropi.