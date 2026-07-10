Volkswagen potrdil veliko reorganizacijo: odpade lahko polovica modelov

Volkswagen je predstavil enega najobsežnejših načrtov preobrazbe v zadnjih desetletjih. Do leta 2030 želi koncern število modelov zmanjšati za polovico, ponudbo različic skrčiti za tri četrtine in proizvodne zmogljivosti prilagoditi na približno devet milijonov avtomobilov letno. Cilj je zmanjšati stroške in se učinkoviteje spopasti z vse ostrejšo konkurenco, predvsem s Kitajske.

Skupina Volkswagen Group je predstavila novo strategijo razvoja do leta 2030, s katero želi izboljšati svojo konkurenčnost v obdobju hitre preobrazbe avtomobilske industrije. Vodstvo koncerna je nadzornemu svetu predstavilo obsežen paket ukrepov, ki predvideva poenostavitev modelske ponudbe, zmanjšanje proizvodnih zmogljivosti, večje izkoriščanje sinergij med posameznimi znamkami in osredotočanje na najbolj dobičkonosne modele.

Poudarki:

Volkswagen bo do leta 2030 zmanjšal število modelov do 50 odstotkov.

Število različic posameznih modelov se bo zmanjšalo do 75 odstotkov.

Proizvodne zmogljivosti bodo prilagodili na približno devet milijonov vozil letno.

Skupina bo poenotila platforme, elektroniko in programsko opremo ter odpravila podvajanje razvoja med znamkami.

Osrednji cilj je izboljšati konkurenčnost v času ostrejše kitajske konkurence, višjih stroškov in novih carin.

Foto: Volkswagen

Ponudba bo poenostavljena: manj modelov, predvsem pa manj različic z motorji in opremami

Največja sprememba bo občutno zmanjšanje ponudbe. Volkswagen bo postopoma skrčil število modelov za do polovico, hkrati pa bo število posameznih izvedb – motorjev, paketov opreme in drugih različic – zmanjšal za do 75 odstotkov. Pri koncernu poudarjajo, da želijo razvojne zmogljivosti usmeriti v izdelke z največjo dodano vrednostjo za kupce in največjim prispevkom k dobičkonosnosti skupine.

Velik del prihodnje strategije temelji tudi na poenotenju tehnologije. Volkswagen bo še tesneje povezal razvoj platform, elektronskih arhitektur in programske opreme ter odpravil podvajanje razvoja med posameznimi znamkami. Hkrati bodo razvoj avtomobilov še bolj prilagodili regionalnim trgom, predvsem Evropi, Kitajski in Severni Ameriki.

Pomembna sprememba čaka tudi proizvodnjo. Pred pandemijo covida-19 je imel Volkswagen proizvodne zmogljivosti za približno 12 milijonov avtomobilov letno, po novem pa jih želi prilagoditi na približno devet milijonov vozil. Del zmanjšanja je že izveden, dodatne prilagoditve pa sledijo predvsem v Evropi in na Kitajskem, kjer se je konkurenca v zadnjih letih izrazito zaostrila.

Kaj bo s tovarnami?

Volkswagen sicer ni razkril, kako bo zmanjšanje proizvodnih zmogljivosti vplivalo na posamezne tovarne. Ker želi letne kapacitete prilagoditi s približno nekdanjih 12 na devet milijonov vozil, bo moral koncern v prihodnjih letih dodatno optimizirati svojo proizvodno mrežo. To lahko pomeni zmanjšanje obsega proizvodnje v posameznih tovarnah, združevanje proizvodnje ali tudi prodajo oziroma zapiranje najmanj izkoriščenih proizvodnih obratov. Vodstvo koncerna tega za zdaj še ni napovedalo.

Volkswagen danes proizvede približno toliko avtomobilov, kolikor jih želi proizvajati tudi v prihodnje. Razlika je v tem, da je njegova proizvodna mreža še vedno zasnovana za okoli 12 milijonov vozil letno, zato želi presežne zmogljivosti odpraviti. Leta 2019 so pred epidemijo covid-19 izdelali 10,9 milijona avtomobilov, lani pa še slabih devet milijonov vozil.

Po navedbah vodstva koncerna je razlog za novo reorganizacijo kombinacija geopolitičnih napetosti, višjih stroškov poslovanja, novih carin, strožje zakonodaje in vse močnejše konkurence, predvsem kitajskih proizvajalcev električnih avtomobilov. Zato želi Volkswagen postati bolj odporen na zunanje vplive, hitrejši pri razvoju novih modelov in učinkovitejši pri poslovanju.

Pri Volkswagnu poudarjajo, da so v zadnjih treh letih že izvedli pomemben del preobrazbe. Prenovili so ponudbo električnih avtomobilov, pripravili novo strategijo razvoja programske opreme in reorganizirali poslovanje na Kitajskem. Lani je skupina v Evropi prvič dosegla višji tržni delež pri električnih avtomobilih kot pri modelih z motorji na notranje zgorevanje, v prvem letošnjem četrtletju pa je na Kitajskem ponovno prevzela položaj tržnega vodje.