Po umiku zahodnih proizvajalcev iz Rusije je avtomobilski trg doživel temeljito preobrazbo. Med novimi zmagovalci so kitajske znamke, ki zdaj stojijo tudi za že drugim poskusom oživitve enega najbolj simbolnih imen sovjetske avtomobilske zgodovine – Volge.

Ruska avtomobilska industrija je štiri leta po začetku vojne v Ukrajini bistveno drugačna. Odhod zahodnih proizvajalcev je ustvaril vakuum, ki so ga hitro zapolnile kitajske znamke. Te so povečale tržni delež, prevzele distribucijske mreže in postale ključni tehnološki partnerji preostalih ruskih proizvajalcev. V tem kontekstu se vrača tudi Volga, ena najbolj prepoznavnih sovjetskih avtomobilskih znamk.

Nekoč limuzine za sovjetsko elito …

Volga je prvič zaslovela v 50. letih prejšnjega stoletja kot serija prestižnih limuzin, ki jih je proizvajal ruski avtomobilski proizvajalec GAZ (Gorkovski avtomobilski zavod). Modeli Volga niso bili zgolj prevozno sredstvo – v času Sovjetske zveze so predstavljali statusni simbol politične in administrativne elite. Proizvodnja se je končala leta 2012, znamka pa je več kot desetletje mirovala.

Znamka Volga je debitirala leta 1956 z modelom GAZ-21, ki ga je razvilo podjetje GAZ kot naslednika modela Pobeda. GAZ-21 je združeval robustno šasijo, mehko vzmetenje in relativno zmogljive bencinske motorje (2,4-litrski štirivaljnik), prilagojene slabšim cestnim razmeram Sovjetske zveze. V 70. letih ga je nasledil GAZ-24, tehnično posodobljen in z bolj oglato karoserijo ter izboljšano pasivno varnostjo; ta model je postal standardno službeno vozilo državnih institucij, milice in taksi služb. V 80. letih je prišel GAZ-3102, namenjen predvsem višjim uradnikom, medtem ko so različice 3110 in 31105 v 90. in 2000. letih skušale ohraniti relevantnost z omejenimi modernizacijami (vbrizg goriva, nove notranjosti), a brez celovite platformne prenove. Zaradi zastarele konstrukcije in vse večje konkurence je proizvodnja v letih 2010–2012 dokončno ugasnila, s čimer se je zaključilo več kot pol stoletja neprekinjene proizvodnje osebnih vozil pod imenom Volga.

Stara volga GAZ 24 v Sloveniji in njena lastnika iz okolice vasi Bukovo nad Cerknim.

Foto: Changan

Novodobna Volga bo v ruske barve preoblečen kitajski SUV

Zdaj se Volga vrača pod okriljem kitajske avtomobilske skupine Changan Automobile. Že maja 2024 so bili predstavljeni trije modeli: K30, X5 Plus in K40 – dva križanca in limuzina, ki so temeljili na obstoječih modelih znamke Changan na kitajskem trgu. Načrt je predvideval proizvodnjo na Kitajskem in končno montažo za ruski trg, s ciljem lansiranja konec leta 2024. Projekt se takrat ni uresničil, vendar naj bi bila nova faza zdaj bližje realizaciji.

Nedavno predstavljene fotografije oziroma skice napovedujejo prvi model – križanca, ki oblikovno spominja na enega od že predstavljenih modelov iz leta 2024. Silhueta nakazuje klasičen SUV-profil z veliko masko hladilnika, izrazitimi blatniki in zadnjimi svetili, ki rahlo spominjajo na audi Q8. Po poročilih naj bi mu sledila še dva dodatna modela.

Napoved notranjosti razkriva sploščen volanski obroč, digitalne merilnike in velik osrednji informacijski zaslon. Oblikovno gre za zadržan, konvencionalen pristop – kar je v trenutnih razmerah verjetno strateška odločitev.

Industrijska realnost nove Volge

Vrnitev Volge ni nostalgičen projekt v klasičnem smislu, temveč odraz nove industrijske realnosti: ruski trg postaja vse bolj odvisen od kitajske tehnologije, platform in proizvodnih kapacitet. Če bo projekt uspešen, bo Volga delovala kot lokalna znamka s kitajsko tehnično osnovo – simbol kontinuitete, vendar z drugačnim geopolitičnim ozadjem. Vprašanje ostaja, ali lahko zgodovinsko ime ponovno pridobi tržni in simbolni pomen, ki ga je nekoč imelo.

