Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kitajska Changan Rusija Volga

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 4.00

5 ur, 39 minut

Kitajska poganja vrnitev legendarne ruske znamke Volga

Volga se vrača, a z drugim potnim listom: ruska ikona bo dobila kitajsko osnovo

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Volga Changan | Napovedna skica obujanja znamke Volge, ki bo imela tehnologijo kitajskega Changana. | Foto Changan

Napovedna skica obujanja znamke Volge, ki bo imela tehnologijo kitajskega Changana.

Foto: Changan

Po umiku zahodnih proizvajalcev iz Rusije je avtomobilski trg doživel temeljito preobrazbo. Med novimi zmagovalci so kitajske znamke, ki zdaj stojijo tudi za že drugim poskusom oživitve enega najbolj simbolnih imen sovjetske avtomobilske zgodovine – Volge.

Avtomoto Avtomobilski romantik z "ljubico" volgo: Kako je doživel najnovejši Mercedesov razred S #video

Ruska avtomobilska industrija je štiri leta po začetku vojne v Ukrajini bistveno drugačna. Odhod zahodnih proizvajalcev je ustvaril vakuum, ki so ga hitro zapolnile kitajske znamke. Te so povečale tržni delež, prevzele distribucijske mreže in postale ključni tehnološki partnerji preostalih ruskih proizvajalcev. V tem kontekstu se vrača tudi Volga, ena najbolj prepoznavnih sovjetskih avtomobilskih znamk.

Nekoč limuzine za sovjetsko elito …

Volga je prvič zaslovela v 50. letih prejšnjega stoletja kot serija prestižnih limuzin, ki jih je proizvajal ruski avtomobilski proizvajalec GAZ (Gorkovski avtomobilski zavod). Modeli Volga niso bili zgolj prevozno sredstvo – v času Sovjetske zveze so predstavljali statusni simbol politične in administrativne elite. Proizvodnja se je končala leta 2012, znamka pa je več kot desetletje mirovala.

Znamka Volga je debitirala leta 1956 z modelom GAZ-21, ki ga je razvilo podjetje GAZ kot naslednika modela Pobeda. GAZ-21 je združeval robustno šasijo, mehko vzmetenje in relativno zmogljive bencinske motorje (2,4-litrski štirivaljnik), prilagojene slabšim cestnim razmeram Sovjetske zveze. V 70. letih ga je nasledil GAZ-24, tehnično posodobljen in z bolj oglato karoserijo ter izboljšano pasivno varnostjo; ta model je postal standardno službeno vozilo državnih institucij, milice in taksi služb. V 80. letih je prišel GAZ-3102, namenjen predvsem višjim uradnikom, medtem ko so različice 3110 in 31105 v 90. in 2000. letih skušale ohraniti relevantnost z omejenimi modernizacijami (vbrizg goriva, nove notranjosti), a brez celovite platformne prenove. Zaradi zastarele konstrukcije in vse večje konkurence je proizvodnja v letih 2010–2012 dokončno ugasnila, s čimer se je zaključilo več kot pol stoletja neprekinjene proizvodnje osebnih vozil pod imenom Volga.

Stara volga GAZ 24 v Sloveniji in njena lastnika iz okolice vasi Bukovo nad Cerknim. | Foto: Stara volga GAZ 24 v Sloveniji in njena lastnika iz okolice vasi Bukovo nad Cerknim.

Volga Changan | Foto: Changan Foto: Changan

Novodobna Volga bo v ruske barve preoblečen kitajski SUV

Zdaj se Volga vrača pod okriljem kitajske avtomobilske skupine Changan Automobile. Že maja 2024 so bili predstavljeni trije modeli: K30, X5 Plus in K40 – dva križanca in limuzina, ki so temeljili na obstoječih modelih znamke Changan na kitajskem trgu. Načrt je predvideval proizvodnjo na Kitajskem in končno montažo za ruski trg, s ciljem lansiranja konec leta 2024. Projekt se takrat ni uresničil, vendar naj bi bila nova faza zdaj bližje realizaciji.

Nedavno predstavljene fotografije oziroma skice napovedujejo prvi model – križanca, ki oblikovno spominja na enega od že predstavljenih modelov iz leta 2024. Silhueta nakazuje klasičen SUV-profil z veliko masko hladilnika, izrazitimi blatniki in zadnjimi svetili, ki rahlo spominjajo na audi Q8. Po poročilih naj bi mu sledila še dva dodatna modela.

Napoved notranjosti razkriva sploščen volanski obroč, digitalne merilnike in velik osrednji informacijski zaslon. Oblikovno gre za zadržan, konvencionalen pristop – kar je v trenutnih razmerah verjetno strateška odločitev.

Industrijska realnost nove Volge

Vrnitev Volge ni nostalgičen projekt v klasičnem smislu, temveč odraz nove industrijske realnosti: ruski trg postaja vse bolj odvisen od kitajske tehnologije, platform in proizvodnih kapacitet. Če bo projekt uspešen, bo Volga delovala kot lokalna znamka s kitajsko tehnično osnovo – simbol kontinuitete, vendar z drugačnim geopolitičnim ozadjem. Vprašanje ostaja, ali lahko zgodovinsko ime ponovno pridobi tržni in simbolni pomen, ki ga je nekoč imelo.
 

Kitajska Changan Rusija Volga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.