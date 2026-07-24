Veselje v Španiji: dogovor Forda s Kitajci rešuje tovarno, med zaposlene tudi premier

Ford in kitajski Geely sta sklenila pomembno strateško partnerstvo za evropski trg. V Fordovi tovarni v španski Valencii bosta od leta 2028 skupaj izdelovala avtomobile obeh znamk. Ford bo s tem izboljšal izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti in utrdil prihodnost tovarne, Geely pa bo z lokalno proizvodnjo pospešil širitev v Evropi ter se izognil dodatnim carinam na električne avtomobile, izdelane na Kitajskem.

Ford in kitajski Geely sta napovedala eno najpomembnejših industrijskih partnerstev v Evropi v zadnjih letih. Ustanovila bosta skupno podjetje, ki bo v španski Valencii izdelovalo avtomobile obeh znamk. Dogovor Fordu zagotavlja boljšo izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti in prihodnost ene njegovih ključnih evropskih tovarn, Geelyju pa odpira vrata do lokalne proizvodnje v Evropski uniji ter ga razbremenjuje dodatnih carin na električne avtomobile iz Kitajske.

Izdelovali bodo tako nove avtomobile za Ford kot tudi Geely

Proizvodnja v Valencii naj bi se začela leta 2028. Ford bo tam izdeloval novo generacijo večenergijskih modelov, med njimi povsem novega križanca in novega člana družine Bronco, Geely pa dva nova električna športna terenca, ki ju bodo razvili posebej za evropski trg. Obstoječa proizvodnja modela kuga bo medtem potekala nemoteno.

Od leve proti desni: Jim Baumbick, predsednik Forda za Evropo, in Alex Nan, podpredsednik skupine Geely Auto. Foto: Ford Španski premier Pedro Sánchez z zaposlenimi v Fordovi tovarni v Valencii ob predstavitvi dogovora med Fordom in Geelyjem o ustanovitvi skupnega podjetja za proizvodnjo avtomobilov za evropski trg. Foto: Ford

Ford do boljšega izkoristka tovarne, Geely do strateško pomembne evropske proizvodnje

Partnerstvo je odgovor na vse zahtevnejše razmere na evropskem avtomobilskem trgu, kjer na proizvajalce hkrati pritiskajo vse ostrejša konkurenca, zniževanje stroškov in strožja okoljska zakonodaja. Ford in Geely želita z združitvijo proizvodnje doseči večje proizvodne količine, boljši izkoristek tovarne in nižje stroške, Valencia pa naj bi po njunih načrtih postala ena najbolj konkurenčnih avtomobilskih tovarn v Evropi.

Za Geely je dogovor pomemben predvsem zaradi pospešitve evropske širitve. Kitajski proizvajalec bo z lokalno proizvodnjo zmanjšal odvisnost od uvoza vozil iz Kitajske in se izognil dodatnim evropskim carinam na električne avtomobile. Po besedah podpredsednika skupine Geely Victorja Yanga želijo dolgoročno v Evropi sestaviti med tretjino in polovico vseh avtomobilov, ki jih bodo prodali na evropskem trgu. Pri tem nameravajo izkoristiti obstoječe znanje zaposlenih v Valencii ter hkrati razviti lokalno mrežo dobaviteljev in proizvodnje.

Dogovor predstavlja pomemben mejnik tudi za Ford. Ameriški proizvajalec bo s partnerstvom lažje zapolnil proizvodne zmogljivosti v Evropi in podprl svojo napovedano modelno ofenzivo, v okviru katere namerava do leta 2029 evropskim kupcem predstaviti pet novih osebnih avtomobilov. Hkrati gre za še en dokaz, da kitajski proizvajalci v Evropi vse pogosteje iščejo lokalno proizvodnjo in partnerstva z uveljavljenimi avtomobilskimi družbami, saj lahko tako zmanjšajo stroške, obidejo uvozne ovire in se lažje prilagodijo evropskim regulatornim zahtevam.