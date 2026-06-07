Velik mejnik avtošporta v Sloveniji: Boštjan Avbelj prvič pokoril italijansko elito relija

Boštjan Avbelj je iz krožnohitrostnih dirk v svet relija presedlal leta 2019 in to v velikem slogu, ko je zmagal že na svojem prvem reliju v Velenju. Avbelj je bil zadnja leta med Slovenci tisti voznik relija z najbolj opaznimi in odmevnimi rezultati v tujini. Skupaj z moštvom Munaretto je že trikrat osvojil prvenstvo IRC, se uvrstil na zmagovalni oder posameznih relijev za absolutno italijansko državno prvenstvo in dobil tudi prve hitrostne preizkušnje na relijih za evropsko prvenstvo.

Foto: Campionato Italiano Assoluto

Včeraj popoldne pa je za 35-letnega dirkača napočil nov mejnik. Na reliju Due Valli pri Veroni je izpolnil enega glavnih ciljev letošnje sezone - prvo zmago v karieri na reliju za italijansko DP. Večkrat je bil že blizu, a je imel v konkurenci odličnih tekmecev tudi nekaj smole ali manjših napak.

Tako odločno kot ta konec tedna pa Avbelj v Italiji še ni dirkal - že v petek je začel zelo odločno, imel je majhen zaostanek in tega je že včeraj zjutraj spreobrnil v vodstvo. Nato je prednost v nekaj hitrostnih preizkušnjah še občutno povečal in nenadoma odgovora na konstantno hitrost Slovenca nista imela ne štirikratni italijanski prvak Andrea Crugnola (lancia ypsilon rally2), kakor tudi ne vzhajajoči as italijanskega relija Roberto Dapra (škoda fabia RS rally2). Avbelj je imel pred Crugnolo v cilju 14,2 sekunde prednosti, Dapra pa je zaostal že pol minute. Od trinajstih HP je Avbelj najhitrejši čas postavil kar na sedmih preizkušnjah.

Video - trenutki slovenskega slavja v Veroni:

Naslednji izziv reli za EP v Rimu

“To je velika zmaga in pomemben trenutek v moji karieri,” je v cilju zadnje hitrostne preizkušnje, kjer mu je prvi čestital prav zadnja leta v Italiji le redko premagljivi Crugnola, razlagal vidno zadovoljni Avbelj. Skupaj s sovoznikom Damijanom Andrejko sta se prešerno veselila pomembne zmage, s katero se bosta tudi razbremenila nekaj bremena pričakovanja prve zmage.

To je seveda prva zmaga slovenske reli posadke na reliju za italijansko državno prvenstvo in nov večji mejnik za avtomobilski šport v Sloveniji, istočasno pa tudi spodbuda za naslednjo generacijo slovenskih reli voznikov.



Italijansko reli prvenstvo se bo nadaljevalo v začetku julija z relijem Roma Capitale, ki šteje tudi za evropsko prvenstvo. Avbelj in Andrejka bosta tam na štartu precej manj obremenjena kot na zadnjem reliju v Veroni, evropska konkurenca pa bo morda priložnost za doseganje novih mejnikov slovenskega relija.

Foto: Campionato Italiano Assoluto