Včeraj v Ajdovščini: poglejte si prizore, ki so navdušile več tisoč ljudi #video

Tudi letos se je državno prvenstvo v reliju začelo z eno najbolj spektakularnih hitrostnih preizkušenj v sezoni. Ceste v Ajdovščini in odlično vzdušje so tudi letos navdušile.

Včeraj zvečer se je z atraktivno uvodno hitrostno preizkušnjo začel reli Vipavska dolina in z njim tudi letošnje državno prvenstvo v reliju. Na 3,8 kilometra dolgem uvodu je bil v ospredju spektakel za zbrano občinstvo, ki je bilo še enkrat več zelo številčno. Tako imenovani “superspecial” v Ajdovščini je vsakič eden izmed vrhuncev avtošportne sezone v Sloveniji.

Video - včerajšnja najhitrejša vožnja posadke Mark Škulj - Uroš Ocvirk:

Čeprav je bila v ospredju zabava za gledalce in atraktivne poteze na cesti, je ura seveda tudi danes merila čase. Najhitrejši je bil Mark Škulj (škoda fabia RS rally2, sovoznik Uroš Ocvirk), ki je vse ugnal za skoraj štiri sekunde. Toliko (natančno 3,8 sekunde) je zaostal mladi Italijan Lorenzo Lenzi (škoda fabia RS rally2, sovoznik Federico Grilli). Zanimivo je, da sta Škulj in Lenzi stara le 38 let.

V soboto že povsem zares

Medtem ko je Škulj vozi enako hitro kot državni prvak Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin) v lanskem letu, je Turk svoj čas poslabšal. Včeraj je za Škuljem kot skupno tretji najhitrejši zaostal natanko štiri sekunde. V prvi peterici še Jan Medved (hyundai i20 rally2, sovoznik Izidor Šavelj) in Grega Kravos (citroen C3 rally2, sovoznik Darko Vončina). Izmed favoritov sta imela s tehnično okvaro smolo Marko Grossi in Ivan Hrženjak. Ta je odstopil, Grossi pa je kljub težavam s pritiskom goriva pripeljal do cilja - toda zaostanek za Škuljem je že 40 sekund.

Reli Vipavska dolina se danes nadaljuje še z osmimi hitrostnimi preizkušnjami.

Video - vožnja skozi koridor gledalcev do servisne ekipe