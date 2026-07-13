"V kratkem tudi pri nas." Minister Vrtovec za Slovenijo napovedal samovozeče tesle.

Sodeč po objavi infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, se bo Slovenija pridružila evropskim državam, ki so že odobrile Teslin program samodejne vožnje z nadzorom voznika.

Kot smo že pisali pred tedni, je Teslin program samodejne vožnje njihovih avtomobilov – obvezen pogoj je stalen nadzor voznika, ki ostaja odgovoren za vse nastale položaje v prometu – kot prva sprejela Nizozemska. Njeni odločitvi so sledile še Litva, Estonija, Belgija in Danska. V Sloveniji je poziv in peticijo k sprejetju vložil klub lastnikov Teslinih avtomobilov – trenutno je peticijo podprlo 260 ljudi, 24 jih je proti.

Taka odločitev je v domeni ministrstva za infrastrukturo kot Agencije za varnost v prometu. Na družbenem omrežju X je prihod sistema v Slovenijo napovedal tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki pa natančnejšega časovnega okvira ni podal.

V kratkem tudi pri nas 👇 https://t.co/kvQ7LYqbNv — Jernej Vrtovec (@JernejVrtovec) July 10, 2026

Če bi tudi v Sloveniji pristojni homologacijski organi odobrili Teslin sistem FSD, bi možnost samodejne vožnje druge stopnje (v vsakem primeru je kot varnostna varovalka zahtevan nadzor voznika), bi to vplivalo na večino med nekaj tisoč Teslinimi avtomobili s slovenskimi registracijami.

Video: Samovozeča tesla model 3 (z nadzorom) v Zagrebu