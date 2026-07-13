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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
8.23

Osveženo pred

26 minut

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Tesla samodejna vožnja Agencija za varnost prometa

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 8.23

26 minut

Samodejna vožnja druge stopnje

"V kratkem tudi pri nas." Minister Vrtovec za Slovenijo napovedal samovozeče tesle.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Tesla Autopilot samodejna vožnja FSD Zagreb | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Sodeč po objavi infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, se bo Slovenija pridružila evropskim državam, ki so že odobrile Teslin program samodejne vožnje z nadzorom voznika.

Tesla Autopilot samodejna vožnja FSD Zagreb
Avtomoto Odobritve, a tudi pomisleki in obtožbe: Teslinega "avtopilota" v Slovenijo še ne bo

Kot smo že pisali pred tedni, je Teslin program samodejne vožnje njihovih avtomobilov – obvezen pogoj je stalen nadzor voznika, ki ostaja odgovoren za vse nastale položaje v prometu – kot prva sprejela Nizozemska. Njeni odločitvi so sledile še Litva, Estonija, Belgija in Danska. V Sloveniji je poziv in peticijo k sprejetju vložil klub lastnikov Teslinih avtomobilov – trenutno je peticijo podprlo 260 ljudi, 24 jih je proti. 

Taka odločitev je v domeni ministrstva za infrastrukturo kot Agencije za varnost v prometu. Na družbenem omrežju X je prihod sistema v Slovenijo napovedal tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki pa natančnejšega časovnega okvira ni podal. 

Če bi tudi v Sloveniji pristojni homologacijski organi odobrili Teslin sistem FSD, bi možnost samodejne vožnje druge stopnje (v vsakem primeru je kot varnostna varovalka zahtevan nadzor voznika), bi to vplivalo na večino med nekaj tisoč Teslinimi avtomobili s slovenskimi registracijami. 

Video: Samovozeča tesla model 3 (z nadzorom) v Zagrebu

Tesla samodejna vožnja Agencija za varnost prometa
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