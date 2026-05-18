V 24 urah 3.900 kilometrov, navijači uživali in sredi noči spremljali dogajanje #video

Po skoraj štiri tisoč kilometrih je na kultni dirki 24 ur Nürburgringa slavil Mercedesov dirkalnik. Pred 30 leti tudi slovenska udeležba in ženska zmaga.

Vztrajnostna avtomobilska dirka 24 ur Nürburgringa je eden najboljših primerov dirkaških spektaklov stare šole, ki je letos z udeležbo zvezdnika formule ena Maxa Verstappna še bistveno pridobila na svoji odmevnosti. Dogodek je že vse od leta 1970 pravi avtomobilski in športni praznik v Nemčiji. Ta vsako leto privabi okrog 160 avtomobilov in več sto tekmovalcev (v enem avtomobilu vozijo tudi po štirje) in predvsem na deset tisoče navijačev, ki ob progi vztrajajo tudi pozno v noč.

Kombinacija legendarnega dirkališča, kjer se je pred 50 leti zgodila znamenita nesreča Nikija Laude, in športnih avtomobilov (turistični in razred GT) je bila tudi letos nekaj posebnega. Verstappnova ekipa je bila na dirki z mercedesom AMG GT3, v boju za zmago pa je bil še drugi Mercedesov dirkalnik.

Tudi po več kot desetih urah je bila razlika med obema avtomobiloma le kvečjemu kaka sekunda - sredi noči je neposredni prenos iz avtomobila spremljalo okrog 18 tisoč ljudi, prek dneva pa tudi več sto tisoč navdušencev. Po okvari polosi je Verstappnov dirkalnik sicer zmago izgubil, tako da je slavil drugi mercedes z vozniško zasedbo Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller in Luca Stolz. Odpeljali so 156 krogov v skupni dolžini 3.958 kilometrov. Za Mercedes je bila to prva zmaga na tej dirki po desetih letih.

Na dirki je nastopilo 159 od 161 prijavljenih avtomobilov - to je bila največja udeležba po letu 2014.

Pred 30 leti je na Nürburgringu prvič slavila ženska, vozil je tudi Aleš Črnivec

Pred 30 leti je bil na tej dirki v konkurenci tudi Slovenec in sicer voznik relija ter naš današnji sodelavec Aleš Črnivec. Castrol je namreč sestavil ekipe voznikov, ki jih je sponzorsko podpiral in med temi je bil tudi izkušeni slovenski dirkač. Črnivca so skupaj s še tremi sotekmovalci Niemeyerjem, Reindersom in Schroersom posadili v peugeota 205 GTi, ki so ga najeli v Nemčiji. Kot novinci v Zelenem peklu so morali opraviti tečaj vožnje po tem dirkališču, kar je bil predpogoj za udeležbo na dirki.

Na dirki so sodelovali vozniki iz 24 različnih držav. Štart je potekal v treh ločenih skupinah s po 60 dirkalniki. Ekipa Črnivca je dirko zaradi tehnične okvare končala po odpeljanem 101 krogu oziroma po 11 urah in 18 minutah dirkanja po 25 kilometrov dolgi stezi. Povprečna hitrost je bila 112 kilometrov na uro.

Posebnost 24-urne dirke na Nürburgringu leta 1996 je bila prva ženska zmaga na tej dirki - v zmagovalnem BMW M3 je namreč vozila tudi Sabine Reck, pozneje bolj znana po priimku Schmitz.