Uradno: to bo novi avto, ki ga Renault zelo potrebuje

Renault ima še vedno zelo omejeno ponudbo električnih osebnih avtomobilov. Zoe je po zadnji večji prenovi postal eden najboljših električnih avtomobilov na trgu, ki združuje zelo učinkovito polnjenje tako prek izmeničnega kot enosmernega toka, obenem pa zagotavlja doseg krepko prek 300 kilometrov. Francozi imajo v zoeju zelo dobro tehnologijo, ki pa jo morajo zdaj prenesti še na nekoliko večje avtomobile.

Električni “captur”: imel bo drugo ime, po napovedih bo tudi nekoliko manjši

Skladno z umeritvijo družbe, da električnemu pogonu namenijo povsem ločene modele, je captur dobil le priključno hibridni pogon. To je drugače kot je storil Peugeot s povsem električno različico novega 2008 (e-2008). Renault zdaj s fotografijo, ki resnici na ljubo ne razkriva nič posebej otipljivega, napoveduje svoj električni “captur”.

Ta avtomobil pa bo imel drugo ime in sodeč po za zdaj neuradnih napovedih bo tudi nekoliko manjši od novega capturja.

Renault je priključno hibridni pogon s capturjem ponudil prvi v razredu, povsem električnih kompaktnih križancev pa nekaj že poznamo. To sta na primer hyundai kona in peugeot e-2008. Foto: Gregor Pavšič

Več baterij in uradni doseg vse do 600 kilometrov?

Renault bo vozilo najprej razkril kot koncept in to predvidoma v drugi polovici tega meseca. Na voljo bo predvidoma več možnosti kapacitete baterij, doseg po WLTP pa naj bi dosegel vse do 600 kilometrov. V serijski različici ga lahko pričakujemo prihodnje leto.

Že ta mesec tudi serijska električna dacia

Na dogodku eWays, ki ga Renault prireja prav za področje elektromobilnosti, bodo pokazali tudi serijsko različico prve električne dacie. Ta avtomobil za zdaj poznamo kot koncept spring, ki izhaja s kitajske izvedbe renaulta city K-ZE. Doseg bo predvidoma presegal mejo 200 kilometrov.