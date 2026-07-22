Uradno: Range Rover razkril novega, ki bo nekaj posebnega #foto

Range Rover je razkril prve podrobnosti o novem modelu GT, petem članu svoje družine. Novi prestižni električni grand tourer bo zgrajen na novi platformi EMA, obljublja pa združitev razkošja, dolgih potovalnih zmogljivosti in značilnih terenskih sposobnosti znamke. Prototipi že opravljajo zaključna testiranja.

Range Rover je napovedal prihod novega modela range rover GT, ki bo postal peti član modelne družine in hkrati prvi povsem električni range rover na novi arhitekturi EMA. Novinec bo sprva na voljo izključno kot baterijsko-električni avtomobil, pozneje pa bo platforma omogočala tudi hibridne različice.

Foto: Land Rover

Prvi pogled v notranjost avtomobila

Ob premieri je proizvajalec prvič pokazal tudi notranjost vozila. Kabina sledi minimalistični oblikovni filozofiji, pri kateri so številne tehnologije skrite pred pogledom. Voznika pričakata osrednji zaslon in digitalni prikazovalnik, prezračevalne reže so skoraj neopazno vključene v armaturno ploščo, uporabljeni pa so novi tekstilni materiali, ki skrivajo tudi zvočnike. Poseben poudarek namenjajo zmanjšanju hrupa in ustvarjanju čim mirnejšega potniškega prostora.

Range Rover GT je zasnovan kot sodobni grand tourer, namenjen predvsem udobnim dolgim potovanjem, pri čemer naj bi ohranil tudi tradicionalne terenske zmogljivosti znamke.

Prototipi z značilno maskirno folijo že opravljajo zaključna testiranja po svetu, pri čemer proizvajalec razkriva kupejevsko oblikovano silhueto novega modela. Proizvodnja bo potekala v britanski tovarni Halewood, kjer bodo nastajale tudi različice z motorji z notranjim zgorevanjem in hibridnimi pogoni.

Foto: Land Rover Foto: Land Rover Foto: Land Rover