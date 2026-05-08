Opel je napovedal novega električnega križanca, ki bo prvi avtomobil sodelovanja s kitajskim Leapmotorjem.

Leapmotor postaja vse pomembnejši sestavni del Stellantisovega koncerna. Zdaj so pri Oplu potrdili, da bodo s pomočjo kitajskega znanja razvili svojega novega električnega križanca. Ta za zdaj še nima imena, je pa že znano, da bodo uporabili ime enega od nekdanjih Oplovih modelov. Avtomobil lahko na cesti pričakujemo v začetku leta 2028.

Celoten razvoj bo trajal dve leti, novi križanec pa se bo z dolžino okrog 4,5 metra dimenzijsko umeščal med frontero in grandlanda.

Oplovi inženirji bodo odgovorni za dizajn, nastavitve podvozja in notranjost vozila, Leapmotor pa bo zagotovil osrednjo električno platformo. Avtomobil bodo izdelovali v tovarni v Zaragozi v Španiji.

Leapmotor trenutno samostojno izdela dve tretjini vseh sestavnih delov svojih avtomobilov, zato imajo lahko ti ugodno ceno.