Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

17. 4. 2026,
električni avtomobili Mercedes razred C Mercedes-Benz

Mercedes-Benz razred C

Uradno iz Mercedesa: prihaja novi razred C, najprej je tu njegova notranjost #foto

Mercedes razred C | Foto Mercedes-Benz

Mercedes je še pred razkritjem novega razreda C pokazal njegovo digitalno usmerjeno notranjost.

Pri Mercedes-Benzu bodo 20. aprila razkrili novo generacijo razreda C. Čeprav tehničnih podrobnosti za zdaj še niso sporočili, bo to predvidoma tretji model z nove platforme MB.EA - ta je že osnova za modela CLA in GLC. To pomeni 800-voltno električno podporo, ki je v CLA že naletela na zelo dobre odzive. Tako kot CLA in GLC bo predvidoma tudi novi razred C na voljo še s hibridnim pogonom, obenem pa naj bi pri Mercedesu obnovili tudi še trenutni razred C s klasičnimi motorji.

Najbolj neposredni tekmec novega razreda C bo BMW i3.

Fizičnih stikal praktično ni …

Še preden bodo Nemci razkrili tehničn podrobnosti nove vstopne limuzine, so pokazali njeno notranjost. Ta ni presenečenje in prinaša podoben recept kot v GLC-ju. V najvišjem paketu opreme to pomeni velik enotni zaslon, ki se razprostira prek celotne širine avtomobila. V slabše opremljenih različicah bo imel razred C še možnost klasične postavitve s tremi ločenimi zasloni (delujejo kot ena celota).

Fizičnih stikal skoraj ni - edino omembe vredno je vrtljivo stikalo za nastavitev glasnosti ozvočenja, ob tem pa morda še gumb za izbiro voznega programa. Vse ostale funkcije so na zaslonu, med njimi tudi nastavljanje temperature klimatske naprave. Na dotik občutljivi so tudi gumbi na volanskem obroču.

Pri Mercedesu obljubljajo kakovostne in na otip mehke materiale, sedeže z možnostjo masaže in hlajenja. Avtomobil ima napredno toplotno črpalko, ki zmore notranjost ogreti dvakrat hitreje kot avtomobil s klasičnim motorjem, pri tem porabi 50 odstotkov manj energije. 

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
