Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
8. 4. 2026,
6.20

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

električni avtomobili BMW i7 Rimac Automobili BMW

Sreda, 8. 4. 2026, 6.20

1 ura, 24 minut

BMW i7

Uradno iz BMW: razvoj novih baterij za prestižni i7 za Rimac iz Zagreba

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

BMW i7 Rimac baterije | Foto BMW

Hrvaški Rimac je za BMW razvil baterijski sklop za novo limuzino i7, ki jo bodo uradno razkrili na avtomobilski razstavi v Pekingu.

BMW pri razvoju nove električne limuzin i7 stopnjuje sodelovanje s hrvaškim Rimac Technology, enim najnaprednejših evropskih dobaviteljev na področju elektrifikacije. Skupni projekt se osredotoča na razvoj inovativnega visokonapetostnega baterijskega sistema, ki bo omogočil večji doseg in hitrejše polnjenje nove generacije luksuznega modela.

Novi BMW i7 bo svetovno premiero doživel 22. aprila na avtomobilski razstavi v Pekingu. 

Dokaz evropske moči pri inovacijah

V središču tehnološkega napredka je šesta generacija BMW-jeve električne tehnologije eDrive (Gen6), ki prinaša pomembne izboljšave na področju energijske gostote in učinkovitosti. Nova cilindrična litij-ionska celica dosega približno 20 odstotkov višjo volumetrično energijsko gostoto v primerjavi s prejšnjo generacijo, kar neposredno vpliva na večji doseg vozila. Hkrati kombinacija nove tehnologije celic in preverjene zasnove baterijskih modulov omogoča optimizirano integracijo v vozilo.

Napredna baterija v novem BMW i7 tako ne prinaša le več kilometrov z enim polnjenjem, temveč tudi bistveno krajše čase polnjenja. Povečana polnilna moč in izboljšana učinkovitost sistema pomenita, da bo vozilo bolj konkurenčno v segmentu prestižnih električnih limuzin, kjer so doseg, hitrost polnjenja in udobje ključni dejavniki.

Sodelovanje med BMW in Rimcem je tudi primer strateškega povezovanja evropske avtomobilske industrije. Kot poudarjajo pri BMW,  je to prenos tehnologij iz platforme Neue Klasse v širši modelni portfelj in dokaz evropske moči pri inovativnosti. Na drugi strani Mate Rimac izpostavlja, da projekt potrjuje sposobnost podjetja, da iz nišnega proizvajalca hiperšportnih tehnologij preraste v dobavitelja za množično proizvodnjo.

Baterijje za i7 bodo izdelovali pri Zagrebu

Pomemben vidik sodelovanja je tudi industrijska izvedba. Visokonapetostne baterije bodo izdelovali v sodobnem proizvodnem kompleksu Rimac na Hrvaškem, od koder jih bodo dobavljali v BMW-jevo tovarno v Dingolfing, kjer nastaja celotna serija modelov BMW 7. Ta logistična veriga poudarja regionalno sodelovanje in krepitev evropske dobavne baze za električna vozila.

Baterije za BMW i7 bodo izdelovali v kompleksu Rimac Campus v bližini Zagreb, namensko zgrajenem, najsodobnejšem obratu, ki velja za enega največjih industrijskih projektov te vrste v Evropi. Proizvodna površina, namenjena temu programu, obsega 15.000 kvadratnih metrov znotraj skupnega kompleksa velikosti 90.000 kvadratnih metrov, kjer je približno 70 odstotkov zmogljivosti namenjenih proizvodnji baterijskih sistemov za več programov globalnih avtomobilskih proizvajalcev.

