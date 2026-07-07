Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
7. 7. 2026,
7.18

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Geely geely EV2 električni avtomobili Kitajska

Torek, 7. 7. 2026, 7.18

21 minut

Geely E2

Uradno: geely E2 kot prodajni prvak Kitajske kmalu prihaja v Evropo, kakšna bo cena?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Geely EV2 | Foto Geely

Foto: Geely

Kitajski Geely bo na evropski trg kmalu pripeljal nov model E2, ki ga na domačem trgu poznajo pod imenom galaxy xingyuan. To je lani in letos najbolje prodajani električni avtomobil na Kitajskem.

Evropska različica bo nosila ime Geely E2. Dolga bo 4,14 metra in bo sodila med kompaktne električne kombilimuzine. Geely obljublja prostorno notranjost, velik prtljažnik s prostornino 375 litrov, dodatni 70-litrski prtljažni prostor pod sprednjim pokrovom ter osrednji 14,6-palčni zaslon.

Za pogon skrbi elektromotor na zadnji osi z močjo 85 kilovatov (114 KM), energijo pa zagotavlja baterija s kapaciteto 39,4 kilovatne ure. Po merilnem ciklu WLTP naj bi avtomobil z enim polnjenjem prevozil do 317 kilometrov, do 100 kilometrov na uro pa pospeši v 10,2 sekunde.

Evropska cena okrog 20 tisoč evrov?

Geely za zdaj še ni razkril evropskih cen in natančnega začetka prodaje, predvidoma pa se bo cena začela okrog meje 20 tisoč evrov. Z modelom E2 želi Geely vstopiti v enega najpomembnejših evropskih segmentov električnih avtomobilov, kjer bo konkuriral cenovno dostopnim modelom, kot so renault twingo, leapmotor T03, BYD dolphin surf, dongfeng box, renault 5, citroen e-C3 in podobni.  

Notranjost kitajske različice avtomobila. | Foto: Geely Notranjost kitajske različice avtomobila. Foto: Geely

Geely geely EV2 električni avtomobili Kitajska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.