Uradno: geely E2 kot prodajni prvak Kitajske kmalu prihaja v Evropo, kakšna bo cena?

Kitajski Geely bo na evropski trg kmalu pripeljal nov model E2, ki ga na domačem trgu poznajo pod imenom galaxy xingyuan. To je lani in letos najbolje prodajani električni avtomobil na Kitajskem.

Evropska različica bo nosila ime Geely E2. Dolga bo 4,14 metra in bo sodila med kompaktne električne kombilimuzine. Geely obljublja prostorno notranjost, velik prtljažnik s prostornino 375 litrov, dodatni 70-litrski prtljažni prostor pod sprednjim pokrovom ter osrednji 14,6-palčni zaslon.

Za pogon skrbi elektromotor na zadnji osi z močjo 85 kilovatov (114 KM), energijo pa zagotavlja baterija s kapaciteto 39,4 kilovatne ure. Po merilnem ciklu WLTP naj bi avtomobil z enim polnjenjem prevozil do 317 kilometrov, do 100 kilometrov na uro pa pospeši v 10,2 sekunde.

Evropska cena okrog 20 tisoč evrov?

Geely za zdaj še ni razkril evropskih cen in natančnega začetka prodaje, predvidoma pa se bo cena začela okrog meje 20 tisoč evrov. Z modelom E2 želi Geely vstopiti v enega najpomembnejših evropskih segmentov električnih avtomobilov, kjer bo konkuriral cenovno dostopnim modelom, kot so renault twingo, leapmotor T03, BYD dolphin surf, dongfeng box, renault 5, citroen e-C3 in podobni.

Notranjost kitajske različice avtomobila. Foto: Geely