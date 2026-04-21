Na ceste se vrača mestni malček, ki ga zelo dobro poznamo tudi v Sloveniji.

Foto: Smart Znamka Smart je razkrila prve oblikovalske skice konceptnega modela smart concept #2, ki napoveduje električno prihodnost njihovega legendarnega dvoseda. Gre za sodobno reinterpretacijo modela smart fortwo, prilagojeno novim urbanim trendom in trajnostni mobilnosti.

Koncept bodo premierno predstavili na svojem dogodku v sredo, zatem pa še na avtomobilski razstavi v Pekingu. Ob njem bo svojo svetovno premiero doživela tudi povsem nova limuzina smart #6 EHD – prvi premium fastback v zgodovini znamke, ki bo za zdaj namenjen izključno kitajskemu trgu.

Projekt Mercedesa in Geelyja

Koncept novega mestnega malčka je nastal v sodelovanju Mercedes-Benza in Geelyja. Originalni fortwo so na ceste pripeljali leta 1998, iz prodaje pa so ga nato v drugi generaciji umaknili leta 2024. Tehnični podatki še niso znani, skica koncepta pa napoveduje podobno zasnovo kot pri nekdanjem fortwo. Ta se očitno vrača kot eden najmanjših mestnih avtomobilov, ki je tudi uradno homologacijsko “pravi” avtomobil in ne zgolj štirikolesnik.

Dvosedežni smart je imel še štirisedežnega brata forfour, ki so ga izdelovali tudi v novomeškem Revozu. Oba avtomobila sta še vedno vključena v sistem souporabe avtomobilov Avant2Go, zato ju tudi Slovenci dobro poznajo.

