Gregor Pavšič

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 5.46

Lamborghini Fenomeno roadster

Ultraeksluzivno iz Lamborghinija: supešportnik z odprto streho za 15 izbrancev

Lamborghini Fenomeno Roadster | Foto Lamborghini

Lamborghini je predstavil enega najbolj ekskluzivnih avtomobilov v svoji zgodovini. Novi fenomeno roadster združuje odprto streho, priključnohibridni pogon z več kot tisoč “konji” in omejeno proizvodnjo le 15 primerkov.

Novi lamborghini fenomeno roadster predstavlja odprto različico že tako izjemno redkega kupeja fenomeno. Gre za najnovejši model Lamborghinijeve serije omejenih vozil, namenjene ultraomejenim in tehnično najbolj ekstremnim avtomobilom znamke. Roadster bo še redkejši od kupeja – izdelali jih bodo le 15, medtem ko je kupe omejen na 30 primerkov. Cena za kupejevski fenomeno je bila okrog 3,5 milijona evrov.

Tudi z odprto streho bo aerodinamično učinkovit

Pogon ostaja enak kot pri kupeju in temelji na tehniki modela lamborghini revuelto. Osnovo predstavlja 6,5-litrski atmosferski motor V12, ki skupaj s tremi elektromotorji razvije kar 794 kilovatov (1.065 “konjskih moči”). Dva elektromotorja poganjata sprednji kolesi, tretji pa je povezan z osemstopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko. Energijo hrani litij-ionska baterija s kapaciteto 7 kilovatnih ur. 

Zmogljivosti ostajajo na ravni dirkalnikov: do 100 kilometrov na uro roadster pospeši v približno 2,4 sekunde, najvišja hitrost pa presega 340 kilometrov na uro. Pri Lamborghiniju poudarjajo, da kljub odprti zasnovi avtomobil ohranja skoraj enako aerodinamično učinkovitost, stabilnost in podtlak kot kupe.

Prav aerodinamika je bila eden ključnih razvojnih izzivov. Nad vetrobranskim steklom so dodali poseben usmerjevalnik zraka, ki skrbi za hlajenje motorja, na novo pa so zasnovali tudi zaščitne loke za primer prevračanja. Ti niso le varnostni element, ampak del nosilne strukture avtomobila in hkrati zmanjšujejo zračne vrtince v potniški kabini.

Konstrukcija temelji na karbonskem monokoku in lahkih kompozitnih materialih, zato naj bi bila masa zelo blizu kupeju, ki tehta manj kot 1.800 kilogramov. Avtomobil uporablja karbonsko-keramične zavore, nastavljivo dirkaško podvozje ter posebej razvite pnevmatike Bridgestone. Fenomeno roadster tako predstavlja vrhunec Lamborghinijeve trenutne tehnološke filozofije: kombinacijo atmosferskega motorja V12, elektrifikacije, ekstremne aerodinamike in ekskluzivnosti za najbogatejše zbiratelje.

