Ponedeljek, 20. 7. 2026, 4.00
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Citroën ID 19 Break
Ujeli smo ga na Dolenjki: karavan, ki je bil desetletja pred svojim časom #foto
Bil je udobnejši, prostornejši in tehnično naprednejši od večine tekmecev, zato še danes velja za enega najbolj revolucionarnih karavanov vseh časov. Na dolenski avtocesti smo srečali citroën ID 19 break, ki so ga izdelovali na prehodu iz petdesetih v šestdeseta leta prejšnjega stoletja.
Prek Slovenije v poletnih mesecih potuje veliko zanimivih avtomobilov. Enega takih smo ujeli na dolenjski avtocesti in sicer starodobni karavan citroën ID 19 break, ki se je prek Slovenije in naprej proti Hrvaški peljal iz Nemčije.
Francoski karavan je bil desetletja pred konkurenco
Citroën ID 19 Break je konec petdesetih let ponujal tehnološke rešitve, ki jih je večina proizvajalcev v družinskih avtomobilih uvedla šele desetletja pozneje. Hidropnevmatsko vzmetenje je samodejno uravnavalo višino vozila, omogočalo izjemno udobno vožnjo in celo nadaljevanje poti po predrti pnevmatiki. Hkrati je avtomobil ponujal izjemno prostornost, prilagodljivo notranjost in praktičnost, zaradi katerih je postal priljubljen med družinami, pa tudi v policiji, zdravstvu in drugih javnih službah.
Nihče med družinskimi karavani na prehodu iz petdesetih v šestdeseta leta (Ford Taunus, Opel Rekord, Peugeot 404 Break, Fiat 2300 Familiare …) ni nudil take kombinacije tehnoloških naprednih rešitev kot jih je imel Citroenov karavan.
ID je bila preprostejša izvedba bolj znanega DS
Ta je bil karavanska izvedba legendarnega modela DS oziroma njegove nekoliko preprostejše izvedbe ID. Na trg je prišel konec petdesetih let in hitro zaslovel kot eden najbolj naprednih družinskih avtomobilov svojega časa. Poleg nenavadne, aerodinamične oblike je izstopal predvsem po hidropnevmatskem vzmetenju, ki je zagotavljalo izjemno udobje, samodejno ohranjalo enako višino vozila ne glede na obremenitev in omogočalo celo prilagajanje oddaljenosti od tal.
Na voljo je bila tudi različica Familiale z do osmimi sedeži, zaradi česar je veljal za enega najbolj praktičnih evropskih avtomobilov šestdesetih let.
Čeprav je imel ID v primerjavi z dražjim modelom DS nekoliko preprostejšo opremo in manj zapleten hidravlični sistem, je ohranil vse ključne odlike, zaradi katerih je Citroën postal avtomobilska ikona. Zaradi napredne tehnike, udobja in brezčasne oblike danes ID 19 Break velja za enega najbolj cenjenih klasičnih francoskih avtomobilov, dobro ohranjeni primerki pa dosegajo visoke cene med zbiratelji.
Avtomobil je poganjal 1,9-litrski bencinski štirivaljni motor z močjo približno 48 kilovatov oziroma 66 konjskih moči (poznejše različice tudi do 80 “konjev”), moč pa se je prek štiristopenjskega ročnega menjalnika prenašala na sprednji kolesi. Avtomobil je bil dolg skoraj pet metrov (4,98 m), medosna razdalja pa je znašala 3,13 metra, kar je zagotavljalo izjemno prostorno potniško kabino in velik prtljažni prostor. Kljub veliki karoseriji je dosegel hitrost okoli 145 kilometrov na uro, kar je bilo za družinski karavan konec petdesetih let zelo konkurenčno. Nosilnost je bila okrog 700 kilogramov.
Vozil je lahko tudi po predrti pnevmatiki
Največja posebnost modela je bilo hidropnevmatsko vzmetenje, ki je zagotavljalo zelo udobno vožnjo in samodejno ohranjalo enako višino vozila ne glede na obremenitev. Voznik je lahko z ročico tudi ročno prilagajal oddaljenost avtomobila od tal, sistem pa je omogočal celo nadaljevanje vožnje ob predrti pnevmatiki, kar je bilo za konec petdesetih let prava tehnološka senzacija.
Prtljažnik je sodil med največje v svojem razredu, praktičnost pa so dopolnjevala dvodelna zadnja vrata, pri katerih se je spodnji del odpiral navzdol, zgornji pa navzgor. To je olajšalo nakladanje prtljage in opreme.
Zaradi prostornosti, udobja in napredne tehnike ID 19 Break ni bil le priljubljen družinski avtomobil, temveč tudi delovni pripomoček številnih služb. Uporabljali so ga zdravniki, policija, gasilci, reševalne in pogrebne službe, pogosto pa tudi televizijske ekipe, ki so cenile njegovo nosilnost, udobje in zanesljivost na dolgih poteh.
Čeprav karavanska različica Break ni bila dirkalnik, je njen "sorodnik" DS spisal nekaj najbolj presenetljivih poglavij reli zgodovine. Zmagoval je na Monte Carlu in afriških relijih, karavanski break pa je pogosto spremljal dirke kot servisno vozilo ekip. Obe različici sta dokazovali isto – da lahko vrhunsko vzmetenje na zahtevnih cestah pomeni več kot zgolj moč motorja.